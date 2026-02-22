Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia tem uma prova de corrida a cada dois dias; veja o calendário oficial de 2026

Em apenas um ano, eventos oficiais cresceram 25%, mas provas sem autorização da FBA podem passar de mil por ano

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 05:00

Uma corrida a cada dois dias: Bahia consolida febre das provas de rua; veja o calendário de 2026
Uma corrida a cada dois dias: Bahia consolida febre das provas de rua; veja o calendário de 2026 Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Se no Carnaval, é comum alguém dizer que vai ‘correr atrás do elétrico’, durante todos os outros dias do ano, a corrida é outra. Geralmente, também é no asfalto, mas vem com medalha e banana no final do percurso para todo mundo que participa.

É visível: basta olhar a Orla ou mesmo as ruas pelos bairros para constatar que nunca tantos baianos escolheram correr como atividade física. Mas a verdade é que também nunca houve tantas provas de corrida de rua na cidade. Em apenas um ano, o número de provas oficiais cresceu 25% em toda a Bahia. De acordo com a Federação Baiana de Atletismo (FBA), foram 145 eventos com selo da entidade em 2024 e 181 em 2025.

Conheça algumas das provas de rua que fazem parte do calendário de corridas da Bahia

Uma corrida a cada dois dias: Bahia consolida febre das provas de rua; veja o calendário de 2026 por Arisson Marinho/CORREIO
Uma corrida a cada dois dias: Bahia consolida febre das provas de rua; veja o calendário de 2026 por Arisson Marinho/CORREIO
Uma corrida a cada dois dias: Bahia consolida febre das provas de rua; veja o calendário de 2026 por Arisson Marinho/CORREIO
Uma corrida a cada dois dias: Bahia consolida febre das provas de rua; veja o calendário de 2026 por Arisson Marinho/CORREIO
Uma corrida a cada dois dias: Bahia consolida febre das provas de rua; veja o calendário de 2026 por Arisson Marinho/CORREIO
Uma corrida a cada dois dias: Bahia consolida febre das provas de rua; veja o calendário de 2026 por Arisson Marinho/CORREIO
Uma corrida a cada dois dias: Bahia consolida febre das provas de rua; veja o calendário de 2026 por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 7
Uma corrida a cada dois dias: Bahia consolida febre das provas de rua; veja o calendário de 2026 por Arisson Marinho/CORREIO

Leia mais

Imagem - Carnaval das canetinhas: com Mounjaro e Wegovy mais acessíveis, efeitos colaterais acendem alerta entre foliões

Carnaval das canetinhas: com Mounjaro e Wegovy mais acessíveis, efeitos colaterais acendem alerta entre foliões

Imagem - Bahia tem 12 cursos de Medicina considerados insatisfatórios pelo MEC; um é federal

Bahia tem 12 cursos de Medicina considerados insatisfatórios pelo MEC; um é federal

Imagem - Verão sem ressaca: como a estação das festas e da 'bagaceira' se tornou o auge da geração saúde

Verão sem ressaca: como a estação das festas e da 'bagaceira' se tornou o auge da geração saúde

Para 2026, as expectativas são ainda mais altas. No calendário oficial da FBA, já estão listadas 140 corridas de fevereiro a dezembro, mas o número deve passar de 200 até o fim do ano, segundo o presidente da FBA, Herbert Junquilho. "Esses são os eventos reconhecidos pela federação, mas o número passaria de mil na Bahia. Salvador, por exemplo, tem algumas provas irregulares, sem a nossa validação, o que expõe os atletas a um risco. Nossa ideia é que os permitidos aumentem também, porque mudamos a gestão. Para fazer um evento de corrida de rua, é obrigatório ter autorização da FBA".

Só da plataforma Ticket Sports, foram 62 provas em 2024 e 84 em 2025, o que já torna a Bahia um dos principais polos do esporte no Nordeste - assim, um aumento de 35%. Já o crescimento de GMV (Volume Bruto de Mercadorias, na sigla em inglês), que indica o valor total das mercadorias vendidas em um determinado período, referente à corrida de rua foi de 60,4%.

"Esse crescimento se dá por alguns fatores e um deles é a entrada da geração Z. É uma base que tem ficado muito mais jovem, pode ser por um cenário pós-pandemia em que os jovens entenderam que é o momento de cuidar mais da saúde, mas também de participar de algo", afirma a Head de Marketing da Ticket Sports, Gabriela Donatello. A empresa de inscrições em eventos esportivos, inclusive, renovou o contrato com a MP3 Marketing e continua como plataforma oficial da Maratona Salvador até 2028.

De acordo com ela, o aumento do tíquete médio nas provas da Bahia segue uma tendência nacional. "As pessoas ficam mais exigentes com o kit, a experiência e o percurso. Ficam mais educadas para cobrar mais dos organizadores e as provas acabam ficando mais caras".

O crescimento da corrida é específico do segmento - ou seja, não foi acompanhado por aumento em outras modalidades. Ainda de acordo com a Ticket Sports, em 2024, foram 19 provas de triathlon, por exemplo, contra 18 no ano passado. As provas de natação e travessias foram quatro nos dois anos. "Claro que existe um teto (para a corrida), mas 2026 ainda é um momento de crescimento, muito impulsionado pelo público querendo mais. Tem muito público novo. Em 2025, 50% de todos os inscritos estavam participando pela primeira vez".

Mudança

Se for possível eleger um ponto de virada na modalidade, é o período da pandemia da covid-19. Por muito tempo, o segmento tinha poucas provas, sendo que as primeiras foram as militares, como a Rústica Riachuelo (da Marinha) e a Duque de Caxias (do Exército), de acordo com professor e treinador de corrida Anderson Lopes, da Flash Assessoria Esportiva. A FBA passou a promover algumas corridas, mas o crescimento maior é atribuído por ele à entrada das empresas de acessórios de corrida.

"Teve também a Braskem, que tinha uma corrida de revezamento (nos anos 2000) que fez com que mais amadores entrassem, porque você não precisava correr tanto. Depois, veio o Circuito das Estações", lembra, referindo-se à prova criada há 20 anos. "Mas após a pandemia foi que teve realmente a explosão das corridas, porque, além das grandes marcas de acessórios, teve de empresas, mercados, farmácias, bancos e outras empresas que queriam associar suas marcas à prova de corrida e ao estilo de vida do corredor", analisa.

Criada há 11 anos, a Flash Assessoria Esportiva atingiu seu maior número de alunos - 215 - em 2025, também por conta dos convênios como TotalPass e Wellhub. Em apenas um ano, o crescimento estimado foi de 40%. Mas com tantas provas de corrida disponíveis - quase todos os finais de semana do ano -, é preciso segmentar. "Antigamente, as assessorias participavam da maioria das provas da cidade, levando os alunos. Hoje em dia, a gente precisa escolher quais provar levar os alunos e eles também vão sozinhos. Mas existe mercado para todo mundo: existem as provas feitas para competidores, que desafiam os atletas, e as provas temáticas, para corredores que buscam diversão, como a das cores e a de Bell (Marques)".

Administrador da página SSA Que Corre (@ssaquecorre), que tem 66 mil seguidores no Instagram, Alan Nunes acredita que a corrida de Bell, Pipo e Rafa Marques - a 100% Você - é um dos termômetros desse crescimento. "Todos os anos, a primeira prova do calendário de rua era a Corrida Sagrada, que é no mesmo dia do Bonfim. Depois dessa prova, só teria uma no final de março, que era a Salvador 10 milhas. No ano passado, isso já tinha mudado e, nesse ano, desde o mês de janeiro tivemos provas", diz. A última edição do 100% Você foi no dia 11 de janeiro.

Ele explica o quanto não apenas as corridas têm crescido, mas todo o ecossistema em torno da modalidade. Alguns dos grupos de Whatsapp da SSA Que Corre chegam a ter mais de mil participantes. Lá, é possível divulgar serviços de massagem, artigos esportivos e comida fit. "Uma das coisas que pesa muito é o lifestyle do corredor. Você consegue, por exemplo, unir corrida com provas de luxo com kit, café da manhã e show. O cara consegue correr, se divertir e ao meio-dia está tranquilo, em casa".

E, apesar de tantas opções de provas concorrendo entre si, ele observa que a demanda é alta. "Algumas poucas provas não estão lotadas. A Corrida do Bahêa, no ano passado, conseguiu ter 12 mil corredores", pontua, referindo-se ao evento em dezembro.

Conheça algumas das provas de rua que fazem parte do calendário de corridas da Bahia

A terceira edição da Blue Run está marcada para 1º de novembro de 2026. por Divulgação
A RedRun terá sua 12ª edição em 15 de março. Ela foi criada em dezembro de 2021. por Divulgação
A próxima edição da RedRun, promovida pela RedeMix, será em Stella Maris por Divulgação
A Blue Run terá a opção de meia maratona (21km) pela primeira vez, em sua terceira edição. por Divulgação
O kit da RedRun inclui camiseta com proteção, produtos exclusivos dos parceiros e estrutura pós-prova que inclui experiências gastronômicas e espaço de convivência. por Divulgação
Corrida Colorida do Martagão Gesteira por Divulgação
Corrida Colorida do Martagão Gesteira por Divulgação
Corrida Colorida do Martagão Gesteira por Divulgação
Corrida Colorida do Martagão Gesteira por Divulgação
Corrida 100% Você em Salvador por Divulgação
Corrida 100% Você em Salvador por Divulgação
Corrida 100% Você em Salvador por Divulgação
1 de 12
A terceira edição da Blue Run está marcada para 1º de novembro de 2026. por Divulgação

Agenda

Uma das provas que surgiu após a pandemia foi a Red Run, corrida da RedeMix, que teve a primeira edição em dezembro de 2021. A 12ª edição é no próximo dia 15 de março e, de acordo com a gerente de marketing da RedeMix, Aline Silva, há um aumento consistente de inscrições a cada prova, com mais engajamento do público, inclusive com corredores que participam pela primeira vez. "Desde a primeira edição, observamos uma expansão significativa no número de participantes e também no perfil do público, que hoje é muito mais diverso — famílias, grupos de amigos, atletas amadores e corredores mais experientes. Isso mostra que a corrida deixou de ser apenas uma prova esportiva e se tornou um evento social e de bem-estar", avalia.

O kit da corrida inclui camiseta com proteção, produtos exclusivos dos parceiros e estrutura pós-prova que inclui experiências gastronômicas e espaço de convivência. "Para 2026, a expectativa é de continuidade no crescimento, mas com uma tendência de consolidação do mercado".

Já a Blue Run, que vai para a terceira edição em 1º de novembro, terá também a estreia da meia maratona (21km) além das distâncias de 5km e 10km. Um dos idealizadores da corrida, Kiolo diz que a expectativa é de continuar o crescimento do setor. "No entanto, é importante fazer uma reflexão: nem todo evento que se apresenta como corrida tem, de fato, o esporte como prioridade. Temos visto um movimento de provas que acabam priorizando entretenimento e atrações paralelas, enquanto a estrutura técnica da corrida fica em segundo plano".

De acordo com ele, essa é uma prova pensada em quem busca o esporte. Na última edição, foram dois mil participantes. "Nosso foco está na qualidade do percurso, na organização, na cronometragem precisa, na segurança do atleta e na experiência completa do corredor, da entrega dos kits à linha de chegada".

Além de autorização na prefeitura, para fazer uma corrida com venda de inscrições, é preciso ter o permit (autorização) da FBA. A entidade precisa de pelo menos 45 dias para avaliar o pedido.

O valor cobrado é destinado a eventos de atletismo, como os campeonatos baianos da modalidade. "O atletismo tem várias modalidades e todo esse valor arrecadado é devolvido enquanto investimento na própria modalidade", diz o presidente da FBA, Herbert Junquilho. O contato pode ser feito via email Ba@cbat.org.br.

Calendário atualizado das próximas corridas em Salvador - 2026

Fevereiro

22/02 - Centauro Desbrava - X3M - Salvador Shopping

Março

08/03 - Março Amarelo - AB produções - Jardim de Alah

14/03 - 4ª Corrida Alpha Night Run - Heads Events - Shopping Barra

15/03 - TFRS Salvador Shopping - TF Sports - Salvador Shopping

15/03 - Corrida 115 Anos Vieira - Jardel Moura - Farol da Barra

15/03 - Red Run (Stella Maris) - Authentic Run - Stella Maris

21/03 - 5ª Corrida de Rua do Yacht Clube da Bahia - Heads Events - Yacht Clube

22/03 - Caminhada do Baiano - Baiano Carnes - Clube Espanhol

29/03 - Salvador 10 Milhas - Jardel Moura - Ponta do Humaitá

Abril

05/04 - Live Run Etapa 1o - Live - Arena O Canto da Cidade

05/04 - Corre CBX - MP3 - Comércio

12/04 - Circuito das Estações Outono - Edurare - Piatã

12/04 - AMB Run 2ª Edição - AMB - Barra

19/04 - 47ª Corrida Tiradentes - Comvida 0 Vila Militar

19/04 - Corrida do Leão - Chokito - Nova Orla de Patamares

25/04 - Corrida do Loteamento Aquarius - Heads Events - Magalhães Neto

26/04 - 21K Salvador - MP3 - Campo Grande/Pituaçu

Maio

01/05 - 2ª Corrida Nacional do Sesi - Sesi - Arena O Canto da Cidade

03/05 - 4ª Edição da Corrida do Bahea - Chokito - Arena Fonte Nova

10/05 - Eco Run - Conexão esportiva e cultural - Piatã

17/05 - Corrida Hiperideal Salvador - MP3 - Jardim Armação

17/05 - Corrida de Rua Record 2026 - Jardel Moura - Farol da Barra

24/05 - 22ª Farol a Farol - Heads Events - Orla de Salvador

31/05 - 6ª Corrida da Rondesp - Comvida - CAB

31/05 - TFRS Villa Forma - TF Sports - Rio Vermelho

Junho

07/06 - Vamos Passear - Sagaz Esports - Piatã

14/06 - Corrida Movimento Fort - Jardel Moura - Boca do Rio

28/06 - Circuito Banco do Brasil - TTK - Jardim de Alah

Julho

05/07 - Circuito Caixa - HT Sports - Piatã

12/07 - Corrida do Fogo 2026 - Chokito - Quartel Corpo de Bombeiros

12/07 - 3ª Corrida Multimais - Jardel Moura - Boca do Rio

19/07 - Circuito das Estações Inverno - Educare - Piatã

26/07 - Half Marathon Paralela - Jardel Moura - Stella Maris

26/07 - Circuito Longevidade Bradesco - Educare - Arena O Canto da Cidade

Agosto

02/08 - HOKA Speed Run - Mumola - Arena O Canto da Cidade

02/08 - VI TurboRun - Jardel Moura - Patamares

09/08 - 1ª Corrida dos Farmacêuticos - Olhando Esportes e Aventuras - Ondina

09/08 - TFRS Shopping Barra - TF Sports - Shopping Barra

09/08 - XI Corrida da COPPA - Comvida - Parque de Pituaçu

16/08 - 1ª Corrida das Forças - Comvida - CAB

16/08 - 2ª Corrida Voluntariar - Jardel Moura - Comércio

23/08 - 53ª Corrida Duque de Caxias - Jardel Moura - Quartel de Amaralina

30/08 - 23ª Farol a Farol - Heads Events - Orla de Salvador

30/08 - Blue Run - Caminhando Juntos - CAB

Setembro

06/09 - Corrida 100% Você - MP3 - Arena O Canto da Cidade

06/09 - 2ª Corrida da Transalvador - Chokito - Barra

13/09 - 39ª Corrida Águia - Jardel Moura - Ondina

13/09 - Asics Run Challenge - Vega - Piatã

20/09 - Circuito das Estações Primavera - Educare - Piatã

20/09 - 5ª Corrida do Profissional de Educação Física - Comvida - CAB

20/09 - Muchachos Run - Chokito - Ondina

20/09 - Corrida Saúde Crônica Fundação José Silveira - Cronustec - IBR/Ondina

26/09 - Maratona Salvador - MP3 - Arena O Canto da Cidade

27/09 - Maratona Salvador - MP3 - Arena O Canto da Cidade

Outubro

10/10 - 5ª Edição Corrida do Bahea - Chokito - Arena Fonte Nova

11/10 - 2ª Corrida do CEPARH - Comvida - Jardim de Alah

11/10 - XLI Corrida da Asa - Jardel Moura - Base Aérea de Salvador

17/10 - Night Run - ISERBEM - Piatã

18/10 - TFRS Shopping Paralela - TF SPorts - Shopping Paralela

18/10 - 16ª Corrida dos Médicos - Jardel Moura - Ondina

18/10 - 6º Corrida de Rua do Yacht Clube da Bahia - Heads Events - Yatch Clube

18/10 - 5ª Edição Corrida do Leão - Chokito - Estádio Manoel Barradas

24/10 - Energy Night Run - Jardel Moura - Piatã

Novembro

01/11 - TFRS Shopping da Bahia - TF Sports - Shopping da Bahia

01/11 - Blue Run Salvador 21 Km - RG+ - Rio Vermelho

08/11 - 5º Corrida do BEPE - Comvida 0 Arena Fonte Nova

08/11 - 4ª Meia Maratona PRF - Jardel Moura - Farol da Barra

15/11 - NB 15K - Mp3 - Arena O Canto da Cidade

15/11 - 8ª Corrida Colorida - Jardel Moura - Patamares

15/11 - AMB Run 3ª Edição - AMB - Barra

22/11 - Corrida da Advocacia - Jardel Moura - Arena O Canto da Cidade

29/11 - 3ª Corrida da PF - Jardel Moura - Farol da Barra

29/11 - Corrida do Pepe - Horto Florestal

Dezembro

06/12 - Bota Pra Correr - Educare - Piatã

06/12 - Circuito SESC de Corrida (Salvador) - Sesc - Jardim de Alah

08/12 - Salvador FM - Chokito - Patamares

12/12 - Quem tem fé vai com a Runners (Treino) - Chokito - Bonfim

13/12 - Circuito das Estações - Educare - Piatã

13/12 - Sun Day Run com Adidas - BRB MKT Esportivo - Salavdor Shopping

20/12 - 3ª Corrida das Bases Comunitárias - Comvida - Orla do Subúrbio

20/12 - Live Run Etapa 2 - Live - Arena O Canto da Cidade

Fonte: Federação Baiana de Atletismo

Tags:

Corrida Negócios

Mais recentes

Imagem - Lacrou em Salvadô

Lacrou em Salvadô
Imagem - O "crime" de envelhecer: O que o caso de Roberto Carlos revela sobre o etarismo no Brasil

O "crime" de envelhecer: O que o caso de Roberto Carlos revela sobre o etarismo no Brasil
Imagem - Eric Dane dedicou últimos meses de vida a escrever livros de memórias e reflexões sobre a vida

Eric Dane dedicou últimos meses de vida a escrever livros de memórias e reflexões sobre a vida

MAIS LIDAS

Imagem - Abertura de caminhos! Tudo começa a dar certo para 3 signos neste domingo (22 de fevereiro)
01

Abertura de caminhos! Tudo começa a dar certo para 3 signos neste domingo (22 de fevereiro)

Imagem - Curso profissionalizante gratuito de Costura Industrial está com inscrições abertas até dia 25
02

Curso profissionalizante gratuito de Costura Industrial está com inscrições abertas até dia 25

Imagem - Com equipe reserva, Bahia vence Atlético de Alagoinhas e bate recorde de pontos
03

Com equipe reserva, Bahia vence Atlético de Alagoinhas e bate recorde de pontos

Imagem - Como a Tupperware faliu por fabricar produtos que duravam tempo demais
04

Como a Tupperware faliu por fabricar produtos que duravam tempo demais