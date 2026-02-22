SAÚDE

Bahia tem uma prova de corrida a cada dois dias; veja o calendário oficial de 2026

Em apenas um ano, eventos oficiais cresceram 25%, mas provas sem autorização da FBA podem passar de mil por ano

Thais Borges

Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 05:00

Uma corrida a cada dois dias: Bahia consolida febre das provas de rua; veja o calendário de 2026 Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Se no Carnaval, é comum alguém dizer que vai ‘correr atrás do elétrico’, durante todos os outros dias do ano, a corrida é outra. Geralmente, também é no asfalto, mas vem com medalha e banana no final do percurso para todo mundo que participa.

É visível: basta olhar a Orla ou mesmo as ruas pelos bairros para constatar que nunca tantos baianos escolheram correr como atividade física. Mas a verdade é que também nunca houve tantas provas de corrida de rua na cidade. Em apenas um ano, o número de provas oficiais cresceu 25% em toda a Bahia. De acordo com a Federação Baiana de Atletismo (FBA), foram 145 eventos com selo da entidade em 2024 e 181 em 2025.

Para 2026, as expectativas são ainda mais altas. No calendário oficial da FBA, já estão listadas 140 corridas de fevereiro a dezembro, mas o número deve passar de 200 até o fim do ano, segundo o presidente da FBA, Herbert Junquilho. "Esses são os eventos reconhecidos pela federação, mas o número passaria de mil na Bahia. Salvador, por exemplo, tem algumas provas irregulares, sem a nossa validação, o que expõe os atletas a um risco. Nossa ideia é que os permitidos aumentem também, porque mudamos a gestão. Para fazer um evento de corrida de rua, é obrigatório ter autorização da FBA".

Só da plataforma Ticket Sports, foram 62 provas em 2024 e 84 em 2025, o que já torna a Bahia um dos principais polos do esporte no Nordeste - assim, um aumento de 35%. Já o crescimento de GMV (Volume Bruto de Mercadorias, na sigla em inglês), que indica o valor total das mercadorias vendidas em um determinado período, referente à corrida de rua foi de 60,4%.

"Esse crescimento se dá por alguns fatores e um deles é a entrada da geração Z. É uma base que tem ficado muito mais jovem, pode ser por um cenário pós-pandemia em que os jovens entenderam que é o momento de cuidar mais da saúde, mas também de participar de algo", afirma a Head de Marketing da Ticket Sports, Gabriela Donatello. A empresa de inscrições em eventos esportivos, inclusive, renovou o contrato com a MP3 Marketing e continua como plataforma oficial da Maratona Salvador até 2028.

De acordo com ela, o aumento do tíquete médio nas provas da Bahia segue uma tendência nacional. "As pessoas ficam mais exigentes com o kit, a experiência e o percurso. Ficam mais educadas para cobrar mais dos organizadores e as provas acabam ficando mais caras".

O crescimento da corrida é específico do segmento - ou seja, não foi acompanhado por aumento em outras modalidades. Ainda de acordo com a Ticket Sports, em 2024, foram 19 provas de triathlon, por exemplo, contra 18 no ano passado. As provas de natação e travessias foram quatro nos dois anos. "Claro que existe um teto (para a corrida), mas 2026 ainda é um momento de crescimento, muito impulsionado pelo público querendo mais. Tem muito público novo. Em 2025, 50% de todos os inscritos estavam participando pela primeira vez".

Mudança

Se for possível eleger um ponto de virada na modalidade, é o período da pandemia da covid-19. Por muito tempo, o segmento tinha poucas provas, sendo que as primeiras foram as militares, como a Rústica Riachuelo (da Marinha) e a Duque de Caxias (do Exército), de acordo com professor e treinador de corrida Anderson Lopes, da Flash Assessoria Esportiva. A FBA passou a promover algumas corridas, mas o crescimento maior é atribuído por ele à entrada das empresas de acessórios de corrida.

"Teve também a Braskem, que tinha uma corrida de revezamento (nos anos 2000) que fez com que mais amadores entrassem, porque você não precisava correr tanto. Depois, veio o Circuito das Estações", lembra, referindo-se à prova criada há 20 anos. "Mas após a pandemia foi que teve realmente a explosão das corridas, porque, além das grandes marcas de acessórios, teve de empresas, mercados, farmácias, bancos e outras empresas que queriam associar suas marcas à prova de corrida e ao estilo de vida do corredor", analisa.

Criada há 11 anos, a Flash Assessoria Esportiva atingiu seu maior número de alunos - 215 - em 2025, também por conta dos convênios como TotalPass e Wellhub. Em apenas um ano, o crescimento estimado foi de 40%. Mas com tantas provas de corrida disponíveis - quase todos os finais de semana do ano -, é preciso segmentar. "Antigamente, as assessorias participavam da maioria das provas da cidade, levando os alunos. Hoje em dia, a gente precisa escolher quais provar levar os alunos e eles também vão sozinhos. Mas existe mercado para todo mundo: existem as provas feitas para competidores, que desafiam os atletas, e as provas temáticas, para corredores que buscam diversão, como a das cores e a de Bell (Marques)".

Administrador da página SSA Que Corre (@ssaquecorre), que tem 66 mil seguidores no Instagram, Alan Nunes acredita que a corrida de Bell, Pipo e Rafa Marques - a 100% Você - é um dos termômetros desse crescimento. "Todos os anos, a primeira prova do calendário de rua era a Corrida Sagrada, que é no mesmo dia do Bonfim. Depois dessa prova, só teria uma no final de março, que era a Salvador 10 milhas. No ano passado, isso já tinha mudado e, nesse ano, desde o mês de janeiro tivemos provas", diz. A última edição do 100% Você foi no dia 11 de janeiro.

Ele explica o quanto não apenas as corridas têm crescido, mas todo o ecossistema em torno da modalidade. Alguns dos grupos de Whatsapp da SSA Que Corre chegam a ter mais de mil participantes. Lá, é possível divulgar serviços de massagem, artigos esportivos e comida fit. "Uma das coisas que pesa muito é o lifestyle do corredor. Você consegue, por exemplo, unir corrida com provas de luxo com kit, café da manhã e show. O cara consegue correr, se divertir e ao meio-dia está tranquilo, em casa".

E, apesar de tantas opções de provas concorrendo entre si, ele observa que a demanda é alta. "Algumas poucas provas não estão lotadas. A Corrida do Bahêa, no ano passado, conseguiu ter 12 mil corredores", pontua, referindo-se ao evento em dezembro.

Agenda

Uma das provas que surgiu após a pandemia foi a Red Run, corrida da RedeMix, que teve a primeira edição em dezembro de 2021. A 12ª edição é no próximo dia 15 de março e, de acordo com a gerente de marketing da RedeMix, Aline Silva, há um aumento consistente de inscrições a cada prova, com mais engajamento do público, inclusive com corredores que participam pela primeira vez. "Desde a primeira edição, observamos uma expansão significativa no número de participantes e também no perfil do público, que hoje é muito mais diverso — famílias, grupos de amigos, atletas amadores e corredores mais experientes. Isso mostra que a corrida deixou de ser apenas uma prova esportiva e se tornou um evento social e de bem-estar", avalia.

O kit da corrida inclui camiseta com proteção, produtos exclusivos dos parceiros e estrutura pós-prova que inclui experiências gastronômicas e espaço de convivência. "Para 2026, a expectativa é de continuidade no crescimento, mas com uma tendência de consolidação do mercado".

Já a Blue Run, que vai para a terceira edição em 1º de novembro, terá também a estreia da meia maratona (21km) além das distâncias de 5km e 10km. Um dos idealizadores da corrida, Kiolo diz que a expectativa é de continuar o crescimento do setor. "No entanto, é importante fazer uma reflexão: nem todo evento que se apresenta como corrida tem, de fato, o esporte como prioridade. Temos visto um movimento de provas que acabam priorizando entretenimento e atrações paralelas, enquanto a estrutura técnica da corrida fica em segundo plano".

De acordo com ele, essa é uma prova pensada em quem busca o esporte. Na última edição, foram dois mil participantes. "Nosso foco está na qualidade do percurso, na organização, na cronometragem precisa, na segurança do atleta e na experiência completa do corredor, da entrega dos kits à linha de chegada".

Além de autorização na prefeitura, para fazer uma corrida com venda de inscrições, é preciso ter o permit (autorização) da FBA. A entidade precisa de pelo menos 45 dias para avaliar o pedido.

O valor cobrado é destinado a eventos de atletismo, como os campeonatos baianos da modalidade. "O atletismo tem várias modalidades e todo esse valor arrecadado é devolvido enquanto investimento na própria modalidade", diz o presidente da FBA, Herbert Junquilho. O contato pode ser feito via email Ba@cbat.org.br.

Calendário atualizado das próximas corridas em Salvador - 2026

Fevereiro

22/02 - Centauro Desbrava - X3M - Salvador Shopping

Março

08/03 - Março Amarelo - AB produções - Jardim de Alah

14/03 - 4ª Corrida Alpha Night Run - Heads Events - Shopping Barra

15/03 - TFRS Salvador Shopping - TF Sports - Salvador Shopping

15/03 - Corrida 115 Anos Vieira - Jardel Moura - Farol da Barra

15/03 - Red Run (Stella Maris) - Authentic Run - Stella Maris

21/03 - 5ª Corrida de Rua do Yacht Clube da Bahia - Heads Events - Yacht Clube

22/03 - Caminhada do Baiano - Baiano Carnes - Clube Espanhol

29/03 - Salvador 10 Milhas - Jardel Moura - Ponta do Humaitá

Abril

05/04 - Live Run Etapa 1o - Live - Arena O Canto da Cidade

05/04 - Corre CBX - MP3 - Comércio

12/04 - Circuito das Estações Outono - Edurare - Piatã

12/04 - AMB Run 2ª Edição - AMB - Barra

19/04 - 47ª Corrida Tiradentes - Comvida 0 Vila Militar

19/04 - Corrida do Leão - Chokito - Nova Orla de Patamares

25/04 - Corrida do Loteamento Aquarius - Heads Events - Magalhães Neto

26/04 - 21K Salvador - MP3 - Campo Grande/Pituaçu

Maio

01/05 - 2ª Corrida Nacional do Sesi - Sesi - Arena O Canto da Cidade

03/05 - 4ª Edição da Corrida do Bahea - Chokito - Arena Fonte Nova

10/05 - Eco Run - Conexão esportiva e cultural - Piatã

17/05 - Corrida Hiperideal Salvador - MP3 - Jardim Armação

17/05 - Corrida de Rua Record 2026 - Jardel Moura - Farol da Barra

24/05 - 22ª Farol a Farol - Heads Events - Orla de Salvador

31/05 - 6ª Corrida da Rondesp - Comvida - CAB

31/05 - TFRS Villa Forma - TF Sports - Rio Vermelho

Junho

07/06 - Vamos Passear - Sagaz Esports - Piatã

14/06 - Corrida Movimento Fort - Jardel Moura - Boca do Rio

28/06 - Circuito Banco do Brasil - TTK - Jardim de Alah

Julho

05/07 - Circuito Caixa - HT Sports - Piatã

12/07 - Corrida do Fogo 2026 - Chokito - Quartel Corpo de Bombeiros

12/07 - 3ª Corrida Multimais - Jardel Moura - Boca do Rio

19/07 - Circuito das Estações Inverno - Educare - Piatã

26/07 - Half Marathon Paralela - Jardel Moura - Stella Maris

26/07 - Circuito Longevidade Bradesco - Educare - Arena O Canto da Cidade

Agosto

02/08 - HOKA Speed Run - Mumola - Arena O Canto da Cidade

02/08 - VI TurboRun - Jardel Moura - Patamares

09/08 - 1ª Corrida dos Farmacêuticos - Olhando Esportes e Aventuras - Ondina

09/08 - TFRS Shopping Barra - TF Sports - Shopping Barra

09/08 - XI Corrida da COPPA - Comvida - Parque de Pituaçu

16/08 - 1ª Corrida das Forças - Comvida - CAB

16/08 - 2ª Corrida Voluntariar - Jardel Moura - Comércio

23/08 - 53ª Corrida Duque de Caxias - Jardel Moura - Quartel de Amaralina

30/08 - 23ª Farol a Farol - Heads Events - Orla de Salvador

30/08 - Blue Run - Caminhando Juntos - CAB

Setembro

06/09 - Corrida 100% Você - MP3 - Arena O Canto da Cidade

06/09 - 2ª Corrida da Transalvador - Chokito - Barra

13/09 - 39ª Corrida Águia - Jardel Moura - Ondina

13/09 - Asics Run Challenge - Vega - Piatã

20/09 - Circuito das Estações Primavera - Educare - Piatã

20/09 - 5ª Corrida do Profissional de Educação Física - Comvida - CAB

20/09 - Muchachos Run - Chokito - Ondina

20/09 - Corrida Saúde Crônica Fundação José Silveira - Cronustec - IBR/Ondina

26/09 - Maratona Salvador - MP3 - Arena O Canto da Cidade

27/09 - Maratona Salvador - MP3 - Arena O Canto da Cidade

Outubro

10/10 - 5ª Edição Corrida do Bahea - Chokito - Arena Fonte Nova

11/10 - 2ª Corrida do CEPARH - Comvida - Jardim de Alah

11/10 - XLI Corrida da Asa - Jardel Moura - Base Aérea de Salvador

17/10 - Night Run - ISERBEM - Piatã

18/10 - TFRS Shopping Paralela - TF SPorts - Shopping Paralela

18/10 - 16ª Corrida dos Médicos - Jardel Moura - Ondina

18/10 - 6º Corrida de Rua do Yacht Clube da Bahia - Heads Events - Yatch Clube

18/10 - 5ª Edição Corrida do Leão - Chokito - Estádio Manoel Barradas

24/10 - Energy Night Run - Jardel Moura - Piatã

Novembro

01/11 - TFRS Shopping da Bahia - TF Sports - Shopping da Bahia

01/11 - Blue Run Salvador 21 Km - RG+ - Rio Vermelho

08/11 - 5º Corrida do BEPE - Comvida 0 Arena Fonte Nova

08/11 - 4ª Meia Maratona PRF - Jardel Moura - Farol da Barra

15/11 - NB 15K - Mp3 - Arena O Canto da Cidade

15/11 - 8ª Corrida Colorida - Jardel Moura - Patamares

15/11 - AMB Run 3ª Edição - AMB - Barra

22/11 - Corrida da Advocacia - Jardel Moura - Arena O Canto da Cidade

29/11 - 3ª Corrida da PF - Jardel Moura - Farol da Barra

29/11 - Corrida do Pepe - Horto Florestal

Dezembro

06/12 - Bota Pra Correr - Educare - Piatã

06/12 - Circuito SESC de Corrida (Salvador) - Sesc - Jardim de Alah

08/12 - Salvador FM - Chokito - Patamares

12/12 - Quem tem fé vai com a Runners (Treino) - Chokito - Bonfim

13/12 - Circuito das Estações - Educare - Piatã

13/12 - Sun Day Run com Adidas - BRB MKT Esportivo - Salavdor Shopping

20/12 - 3ª Corrida das Bases Comunitárias - Comvida - Orla do Subúrbio

20/12 - Live Run Etapa 2 - Live - Arena O Canto da Cidade