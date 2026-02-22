Bahia tem uma prova de corrida a cada dois dias; veja o calendário oficial de 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Thais Borges
Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 05:00
Se no Carnaval, é comum alguém dizer que vai ‘correr atrás do elétrico’, durante todos os outros dias do ano, a corrida é outra. Geralmente, também é no asfalto, mas vem com medalha e banana no final do percurso para todo mundo que participa.
É visível: basta olhar a Orla ou mesmo as ruas pelos bairros para constatar que nunca tantos baianos escolheram correr como atividade física. Mas a verdade é que também nunca houve tantas provas de corrida de rua na cidade. Em apenas um ano, o número de provas oficiais cresceu 25% em toda a Bahia. De acordo com a Federação Baiana de Atletismo (FBA), foram 145 eventos com selo da entidade em 2024 e 181 em 2025.
Conheça algumas das provas de rua que fazem parte do calendário de corridas da Bahia
Para 2026, as expectativas são ainda mais altas. No calendário oficial da FBA, já estão listadas 140 corridas de fevereiro a dezembro, mas o número deve passar de 200 até o fim do ano, segundo o presidente da FBA, Herbert Junquilho. "Esses são os eventos reconhecidos pela federação, mas o número passaria de mil na Bahia. Salvador, por exemplo, tem algumas provas irregulares, sem a nossa validação, o que expõe os atletas a um risco. Nossa ideia é que os permitidos aumentem também, porque mudamos a gestão. Para fazer um evento de corrida de rua, é obrigatório ter autorização da FBA".
Só da plataforma Ticket Sports, foram 62 provas em 2024 e 84 em 2025, o que já torna a Bahia um dos principais polos do esporte no Nordeste - assim, um aumento de 35%. Já o crescimento de GMV (Volume Bruto de Mercadorias, na sigla em inglês), que indica o valor total das mercadorias vendidas em um determinado período, referente à corrida de rua foi de 60,4%.
"Esse crescimento se dá por alguns fatores e um deles é a entrada da geração Z. É uma base que tem ficado muito mais jovem, pode ser por um cenário pós-pandemia em que os jovens entenderam que é o momento de cuidar mais da saúde, mas também de participar de algo", afirma a Head de Marketing da Ticket Sports, Gabriela Donatello. A empresa de inscrições em eventos esportivos, inclusive, renovou o contrato com a MP3 Marketing e continua como plataforma oficial da Maratona Salvador até 2028.
De acordo com ela, o aumento do tíquete médio nas provas da Bahia segue uma tendência nacional. "As pessoas ficam mais exigentes com o kit, a experiência e o percurso. Ficam mais educadas para cobrar mais dos organizadores e as provas acabam ficando mais caras".
O crescimento da corrida é específico do segmento - ou seja, não foi acompanhado por aumento em outras modalidades. Ainda de acordo com a Ticket Sports, em 2024, foram 19 provas de triathlon, por exemplo, contra 18 no ano passado. As provas de natação e travessias foram quatro nos dois anos. "Claro que existe um teto (para a corrida), mas 2026 ainda é um momento de crescimento, muito impulsionado pelo público querendo mais. Tem muito público novo. Em 2025, 50% de todos os inscritos estavam participando pela primeira vez".
Mudança
Se for possível eleger um ponto de virada na modalidade, é o período da pandemia da covid-19. Por muito tempo, o segmento tinha poucas provas, sendo que as primeiras foram as militares, como a Rústica Riachuelo (da Marinha) e a Duque de Caxias (do Exército), de acordo com professor e treinador de corrida Anderson Lopes, da Flash Assessoria Esportiva. A FBA passou a promover algumas corridas, mas o crescimento maior é atribuído por ele à entrada das empresas de acessórios de corrida.
"Teve também a Braskem, que tinha uma corrida de revezamento (nos anos 2000) que fez com que mais amadores entrassem, porque você não precisava correr tanto. Depois, veio o Circuito das Estações", lembra, referindo-se à prova criada há 20 anos. "Mas após a pandemia foi que teve realmente a explosão das corridas, porque, além das grandes marcas de acessórios, teve de empresas, mercados, farmácias, bancos e outras empresas que queriam associar suas marcas à prova de corrida e ao estilo de vida do corredor", analisa.
Criada há 11 anos, a Flash Assessoria Esportiva atingiu seu maior número de alunos - 215 - em 2025, também por conta dos convênios como TotalPass e Wellhub. Em apenas um ano, o crescimento estimado foi de 40%. Mas com tantas provas de corrida disponíveis - quase todos os finais de semana do ano -, é preciso segmentar. "Antigamente, as assessorias participavam da maioria das provas da cidade, levando os alunos. Hoje em dia, a gente precisa escolher quais provar levar os alunos e eles também vão sozinhos. Mas existe mercado para todo mundo: existem as provas feitas para competidores, que desafiam os atletas, e as provas temáticas, para corredores que buscam diversão, como a das cores e a de Bell (Marques)".
Administrador da página SSA Que Corre (@ssaquecorre), que tem 66 mil seguidores no Instagram, Alan Nunes acredita que a corrida de Bell, Pipo e Rafa Marques - a 100% Você - é um dos termômetros desse crescimento. "Todos os anos, a primeira prova do calendário de rua era a Corrida Sagrada, que é no mesmo dia do Bonfim. Depois dessa prova, só teria uma no final de março, que era a Salvador 10 milhas. No ano passado, isso já tinha mudado e, nesse ano, desde o mês de janeiro tivemos provas", diz. A última edição do 100% Você foi no dia 11 de janeiro.
Ele explica o quanto não apenas as corridas têm crescido, mas todo o ecossistema em torno da modalidade. Alguns dos grupos de Whatsapp da SSA Que Corre chegam a ter mais de mil participantes. Lá, é possível divulgar serviços de massagem, artigos esportivos e comida fit. "Uma das coisas que pesa muito é o lifestyle do corredor. Você consegue, por exemplo, unir corrida com provas de luxo com kit, café da manhã e show. O cara consegue correr, se divertir e ao meio-dia está tranquilo, em casa".
E, apesar de tantas opções de provas concorrendo entre si, ele observa que a demanda é alta. "Algumas poucas provas não estão lotadas. A Corrida do Bahêa, no ano passado, conseguiu ter 12 mil corredores", pontua, referindo-se ao evento em dezembro.
Conheça algumas das provas de rua que fazem parte do calendário de corridas da Bahia
Agenda
Uma das provas que surgiu após a pandemia foi a Red Run, corrida da RedeMix, que teve a primeira edição em dezembro de 2021. A 12ª edição é no próximo dia 15 de março e, de acordo com a gerente de marketing da RedeMix, Aline Silva, há um aumento consistente de inscrições a cada prova, com mais engajamento do público, inclusive com corredores que participam pela primeira vez. "Desde a primeira edição, observamos uma expansão significativa no número de participantes e também no perfil do público, que hoje é muito mais diverso — famílias, grupos de amigos, atletas amadores e corredores mais experientes. Isso mostra que a corrida deixou de ser apenas uma prova esportiva e se tornou um evento social e de bem-estar", avalia.
O kit da corrida inclui camiseta com proteção, produtos exclusivos dos parceiros e estrutura pós-prova que inclui experiências gastronômicas e espaço de convivência. "Para 2026, a expectativa é de continuidade no crescimento, mas com uma tendência de consolidação do mercado".
Já a Blue Run, que vai para a terceira edição em 1º de novembro, terá também a estreia da meia maratona (21km) além das distâncias de 5km e 10km. Um dos idealizadores da corrida, Kiolo diz que a expectativa é de continuar o crescimento do setor. "No entanto, é importante fazer uma reflexão: nem todo evento que se apresenta como corrida tem, de fato, o esporte como prioridade. Temos visto um movimento de provas que acabam priorizando entretenimento e atrações paralelas, enquanto a estrutura técnica da corrida fica em segundo plano".
De acordo com ele, essa é uma prova pensada em quem busca o esporte. Na última edição, foram dois mil participantes. "Nosso foco está na qualidade do percurso, na organização, na cronometragem precisa, na segurança do atleta e na experiência completa do corredor, da entrega dos kits à linha de chegada".
Além de autorização na prefeitura, para fazer uma corrida com venda de inscrições, é preciso ter o permit (autorização) da FBA. A entidade precisa de pelo menos 45 dias para avaliar o pedido.
O valor cobrado é destinado a eventos de atletismo, como os campeonatos baianos da modalidade. "O atletismo tem várias modalidades e todo esse valor arrecadado é devolvido enquanto investimento na própria modalidade", diz o presidente da FBA, Herbert Junquilho. O contato pode ser feito via email Ba@cbat.org.br.
22/02 - Centauro Desbrava - X3M - Salvador Shopping
08/03 - Março Amarelo - AB produções - Jardim de Alah
14/03 - 4ª Corrida Alpha Night Run - Heads Events - Shopping Barra
15/03 - TFRS Salvador Shopping - TF Sports - Salvador Shopping
15/03 - Corrida 115 Anos Vieira - Jardel Moura - Farol da Barra
15/03 - Red Run (Stella Maris) - Authentic Run - Stella Maris
21/03 - 5ª Corrida de Rua do Yacht Clube da Bahia - Heads Events - Yacht Clube
22/03 - Caminhada do Baiano - Baiano Carnes - Clube Espanhol
29/03 - Salvador 10 Milhas - Jardel Moura - Ponta do Humaitá
05/04 - Live Run Etapa 1o - Live - Arena O Canto da Cidade
05/04 - Corre CBX - MP3 - Comércio
12/04 - Circuito das Estações Outono - Edurare - Piatã
12/04 - AMB Run 2ª Edição - AMB - Barra
19/04 - 47ª Corrida Tiradentes - Comvida 0 Vila Militar
19/04 - Corrida do Leão - Chokito - Nova Orla de Patamares
25/04 - Corrida do Loteamento Aquarius - Heads Events - Magalhães Neto
26/04 - 21K Salvador - MP3 - Campo Grande/Pituaçu
01/05 - 2ª Corrida Nacional do Sesi - Sesi - Arena O Canto da Cidade
03/05 - 4ª Edição da Corrida do Bahea - Chokito - Arena Fonte Nova
10/05 - Eco Run - Conexão esportiva e cultural - Piatã
17/05 - Corrida Hiperideal Salvador - MP3 - Jardim Armação
17/05 - Corrida de Rua Record 2026 - Jardel Moura - Farol da Barra
24/05 - 22ª Farol a Farol - Heads Events - Orla de Salvador
31/05 - 6ª Corrida da Rondesp - Comvida - CAB
31/05 - TFRS Villa Forma - TF Sports - Rio Vermelho
07/06 - Vamos Passear - Sagaz Esports - Piatã
14/06 - Corrida Movimento Fort - Jardel Moura - Boca do Rio
28/06 - Circuito Banco do Brasil - TTK - Jardim de Alah
05/07 - Circuito Caixa - HT Sports - Piatã
12/07 - Corrida do Fogo 2026 - Chokito - Quartel Corpo de Bombeiros
12/07 - 3ª Corrida Multimais - Jardel Moura - Boca do Rio
19/07 - Circuito das Estações Inverno - Educare - Piatã
26/07 - Half Marathon Paralela - Jardel Moura - Stella Maris
26/07 - Circuito Longevidade Bradesco - Educare - Arena O Canto da Cidade
02/08 - HOKA Speed Run - Mumola - Arena O Canto da Cidade
02/08 - VI TurboRun - Jardel Moura - Patamares
09/08 - 1ª Corrida dos Farmacêuticos - Olhando Esportes e Aventuras - Ondina
09/08 - TFRS Shopping Barra - TF Sports - Shopping Barra
09/08 - XI Corrida da COPPA - Comvida - Parque de Pituaçu
16/08 - 1ª Corrida das Forças - Comvida - CAB
16/08 - 2ª Corrida Voluntariar - Jardel Moura - Comércio
23/08 - 53ª Corrida Duque de Caxias - Jardel Moura - Quartel de Amaralina
30/08 - 23ª Farol a Farol - Heads Events - Orla de Salvador
30/08 - Blue Run - Caminhando Juntos - CAB
06/09 - Corrida 100% Você - MP3 - Arena O Canto da Cidade
06/09 - 2ª Corrida da Transalvador - Chokito - Barra
13/09 - 39ª Corrida Águia - Jardel Moura - Ondina
13/09 - Asics Run Challenge - Vega - Piatã
20/09 - Circuito das Estações Primavera - Educare - Piatã
20/09 - 5ª Corrida do Profissional de Educação Física - Comvida - CAB
20/09 - Muchachos Run - Chokito - Ondina
20/09 - Corrida Saúde Crônica Fundação José Silveira - Cronustec - IBR/Ondina
26/09 - Maratona Salvador - MP3 - Arena O Canto da Cidade
27/09 - Maratona Salvador - MP3 - Arena O Canto da Cidade
10/10 - 5ª Edição Corrida do Bahea - Chokito - Arena Fonte Nova
11/10 - 2ª Corrida do CEPARH - Comvida - Jardim de Alah
11/10 - XLI Corrida da Asa - Jardel Moura - Base Aérea de Salvador
17/10 - Night Run - ISERBEM - Piatã
18/10 - TFRS Shopping Paralela - TF SPorts - Shopping Paralela
18/10 - 16ª Corrida dos Médicos - Jardel Moura - Ondina
18/10 - 6º Corrida de Rua do Yacht Clube da Bahia - Heads Events - Yatch Clube
18/10 - 5ª Edição Corrida do Leão - Chokito - Estádio Manoel Barradas
24/10 - Energy Night Run - Jardel Moura - Piatã
01/11 - TFRS Shopping da Bahia - TF Sports - Shopping da Bahia
01/11 - Blue Run Salvador 21 Km - RG+ - Rio Vermelho
08/11 - 5º Corrida do BEPE - Comvida 0 Arena Fonte Nova
08/11 - 4ª Meia Maratona PRF - Jardel Moura - Farol da Barra
15/11 - NB 15K - Mp3 - Arena O Canto da Cidade
15/11 - 8ª Corrida Colorida - Jardel Moura - Patamares
15/11 - AMB Run 3ª Edição - AMB - Barra
22/11 - Corrida da Advocacia - Jardel Moura - Arena O Canto da Cidade
29/11 - 3ª Corrida da PF - Jardel Moura - Farol da Barra
29/11 - Corrida do Pepe - Horto Florestal
06/12 - Bota Pra Correr - Educare - Piatã
06/12 - Circuito SESC de Corrida (Salvador) - Sesc - Jardim de Alah
08/12 - Salvador FM - Chokito - Patamares
12/12 - Quem tem fé vai com a Runners (Treino) - Chokito - Bonfim
13/12 - Circuito das Estações - Educare - Piatã
13/12 - Sun Day Run com Adidas - BRB MKT Esportivo - Salavdor Shopping
20/12 - 3ª Corrida das Bases Comunitárias - Comvida - Orla do Subúrbio
20/12 - Live Run Etapa 2 - Live - Arena O Canto da Cidade
Fonte: Federação Baiana de Atletismo