Eric Dane dedicou últimos meses de vida a escrever livros de memórias e reflexões sobre a vida

Eric Dane morreu aos 53 anos, dez meses após revelar diagnóstico de condição neurodegenerativa

Doris Miranda

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 05:00

O ator Eric Dane deixou entrevista e livro póstumos Crédito: Netflix divulgação

Diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) em abril de 2025, o ator norte-americano Eric Dane direcionou sua energia nos últimos meses de vida para: a escrita de um livro de memórias, a gravação de episódios para a terceira temporada de Euphoria (HBO) e uma entrevista exibida após sua morte na Netflix.

Conhecidíssimo por interpretar o médico Mark Sloan na série Grey’s Anatomy, Dane morreu na quarta-feira (19), aos 53 anos, quase dez meses após anunciar que era portador da doença neurodegenerativa que compromete progressivamente os movimentos e não tem cura. Em seguida, disse que estava escrevendo um livro de memórias que será publicado pela editora Penguin Random House.

Na obra, Eric revisita episódios como o nascimento das filhas, o processo de recuperação da dependência de álcool e o momento em que recebeu o diagnóstico de ELA. Sua participação em Euphoria pode ser vista a partir de 12 de abril. Na trama, ele interpreta Cal Jacobs, pai de Nate (Jacob Elordi).

Entrevista póstuma

Pouco antes de morrer, Dane concedeu uma entrevista para a série Últimas Palavras (Netflix), que reúne depoimentos de personalidades gravados sob acordo de divulgação após suas mortes. A expectativa é que o programa chegue à Netflix Brasil nos próximos dias.

Na gravação, Eric dirigiu-se diretamente às filhas, Billie e Georgia, e elencou quatro aprendizados após o diagnóstico: viver no presente, buscar uma paixão, escolher amizades com critério e enfrentar desafios com perseverança. Ele relatou que a doença já havia comprometido totalmente o braço direito e afetado sua autonomia. “Lute com todas as suas forças e com dignidade. Quando você enfrentar desafios, de saúde ou de qualquer outra natureza, lute. Nunca desista. Lute até o seu último suspiro. Esta doença está lentamente consumindo meu corpo, mas jamais consumirá meu espírito”, disse.

No fim da entrevista, ele fala para as filhas Billie e Georgia e aconselha que elas se apaixonem, vivam o agora e escolham bem suas companhias: “Primeiro, vivam o agora. Agora mesmo. No presente. É difícil, mas aprendi a fazer isso. Durante anos, vaguei mentalmente, perdido em meus próprios pensamentos por longos períodos, afundando em autopiedade, vergonha e dúvidas. Em segundo lugar, apaixonem-se. Não necessariamente por uma pessoa, embora eu também recomende isso. Encontrem aquilo que te faz querer levantar da cama de manhã, que te impulsiona durante todo o dia. Billie e Georgia, vocês são meu coração. Vocês são meu tudo. Boa noite. Amo vocês. Essas são minhas últimas palavras”.

O que é ELA?

A Esclerose Lateral Amiotrófica, doença progressiva para qual não há cura, ocorre quando os neurônios se desgastam ou morrem e já não conseguem mais se comunicar com os músculos. Isso gera a curto e médio prazo enfraquecimento dos músculos, contrações involuntárias e incapacidade de mover o corpo.

A ELA geralmente começa com espasmos musculares e fraqueza em um braço ou perna, por exemplo. dificuldade para engolir ou articular a fala. À medida que progride, afeta até a capacidade respirar. A morte, em geral, ocorre entre três e cinco anos após o diagnóstico. Como em muitas doenças neurodegenerativas, a causa exata ainda não é conhecida, ainda que um pequeno número de casos seja genético.

A ELA é uma das principais doenças neurodegenerativas ao lado do Parkinson e do Alzheimer. A idade, porém, é o fator mais importante para a sua ocorrência, sendo mais prevalente nos pacientes entre 55 e 75 anos, segundo o Ministério da Saúde do Brasil. Os sintomas normalmente começam a aparecer após os 50 anos, mas também podem surgir em pessoas mais novas.