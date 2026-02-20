CHUVAS NO ESTADO

Inmet coloca 54 cidades da Bahia em alerta para chuvas intensas, veja se a sua está entre elas

A previsão de ventos pode chegar a até 100 km/h; sinal é de alerta laranja (perigo).

Nauan Sacramento

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 16:31

Diversas vias ficaram inundadas após alto volume de chuvas Crédito: Reprodução

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na madrugada desta sexta-feira (20), um alerta meteorológico abrangendo todos os 417 municípios da Bahia. O comunicado, válido até as 23h59 de hoje, classifica a maior parte do estado sob alerta amarelo, o que significa perigo potencial. No entanto, o instituto destaca uma situação de maior gravidade para 54 cidades, que estão sob alerta laranja. Ou seja, de perigo.

Nas 54 localidades sob alerta laranja, localizadas majoritariamente nas regiões Norte e Oeste baiano, a previsão indica chuvas volumosas, variando entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm ao longo do dia. Além do aguaceiro, são esperados ventos intensos, com rajadas que podem atingir a marca de 100 km/h.

Nessas áreas, o risco de transtornos é considerado significativo, incluindo: alagamentos e transbordamentos, cortes no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores e descargas elétricas.

Para o restante do estado, sob alerta amarelo, as chuvas devem ser menos severas, porém ainda capazes de gerar impactos locais. O cenário meteorológico exige atenção redobrada da população em relação a estruturas instáveis e aparelhos eletrônicos durante tempestades com raios.

O Inmet recomenda que, em caso de rajadas de vento, os cidadãos não se abriguem debaixo de árvores e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão ou placas de sinalização. Em situações de emergência, a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193) devem ser acionados.

Confira os municípios incluídos no alerta laranja de chuvas intensas: