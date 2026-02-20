Inmet coloca 54 cidades da Bahia em alerta para chuvas intensas, veja se a sua está entre elas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 16:31
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na madrugada desta sexta-feira (20), um alerta meteorológico abrangendo todos os 417 municípios da Bahia. O comunicado, válido até as 23h59 de hoje, classifica a maior parte do estado sob alerta amarelo, o que significa perigo potencial. No entanto, o instituto destaca uma situação de maior gravidade para 54 cidades, que estão sob alerta laranja. Ou seja, de perigo.
Nas 54 localidades sob alerta laranja, localizadas majoritariamente nas regiões Norte e Oeste baiano, a previsão indica chuvas volumosas, variando entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm ao longo do dia. Além do aguaceiro, são esperados ventos intensos, com rajadas que podem atingir a marca de 100 km/h.
Nessas áreas, o risco de transtornos é considerado significativo, incluindo: alagamentos e transbordamentos, cortes no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores e descargas elétricas.
Para o restante do estado, sob alerta amarelo, as chuvas devem ser menos severas, porém ainda capazes de gerar impactos locais. O cenário meteorológico exige atenção redobrada da população em relação a estruturas instáveis e aparelhos eletrônicos durante tempestades com raios.
O Inmet recomenda que, em caso de rajadas de vento, os cidadãos não se abriguem debaixo de árvores e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão ou placas de sinalização. Em situações de emergência, a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193) devem ser acionados.
Confira os municípios incluídos no alerta laranja de chuvas intensas:
Angical, Baianópolis, Barra, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Brejolândia, Brotas de Macaúbas, Buritirama, Campo Alegre de Lourdes, Canápolis, Carinhanha, Casa Nova, Catolândia, Central, Cocos, Coribe, Correntina, Cotegipe, Cristópolis, Curaçá, Feira da Mata, Formosa do Rio Preto, Gentio do Ouro, Ibotirama, Ipupiara, Itaguaçu da Bahia, Iuiu, Jaborandi, Juazeiro, Luís Eduardo Magalhães, Malhada, Mansidão, Morpará, Muquém de São Francisco, Oliveira dos Brejinhos, Palmas de Monte Alto, Paratinga, Pilão Arcado, Remanso, Riachão das Neves, Riacho de Santana, Santa Maria da Vitória, Santana, Santa Rita de Cássia, São Desidério, São Félix do Coribe, Sento Sé, Serra do Ramalho, Serra Dourada, Sítio do Mato, Sobradinho, Tabocas do Brejo Velho, Wanderley, Xique-Xique.