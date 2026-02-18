PERIGO

Inmet emite alerta de perigo para chuvas intensas e ventos fortes em cidades da Bahia

Aviso segue válido até as 10h de sexta-feira (20)

Esther Morais

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 12:04

Juazeiro Crédito: Reprodução

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã desta quarta-feira (18), um aviso de perigo devido à previsão de chuvas intensas e ventos fortes em áreas do Nordeste, incluindo municípios da Bahia. O alerta segue válido até as 10h de sexta-feira (20).

Segundo o órgão, podem ocorrer chuvas entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm por dia, além de ventos intensos, com velocidades entre 60 e 100 km/h.

Entre os riscos apontados estão queda de energia elétrica, galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas, e também não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, é recomendado desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Em situações de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Municípios baianos em alerta

Abaré

Campo Formoso

Casa Nova

Chorrochó

Curaçá

Jaguarari

Juazeiro

Macururé

Remanso

Rodelas

Sento Sé

Sobradinho