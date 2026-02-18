Inmet emite alerta de perigo para chuvas intensas e ventos fortes em cidades da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 12:04
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã desta quarta-feira (18), um aviso de perigo devido à previsão de chuvas intensas e ventos fortes em áreas do Nordeste, incluindo municípios da Bahia. O alerta segue válido até as 10h de sexta-feira (20).
Segundo o órgão, podem ocorrer chuvas entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm por dia, além de ventos intensos, com velocidades entre 60 e 100 km/h.
O que fazer durante o temporal?
Entre os riscos apontados estão queda de energia elétrica, galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas, e também não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, é recomendado desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.
Em situações de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Abaré
Campo Formoso
Casa Nova
Chorrochó
Curaçá
Jaguarari
Juazeiro
Macururé
Remanso
Rodelas
Sento Sé
Sobradinho
As cidades estão localizadas principalmente na região do Vale do São Francisco e áreas do norte do estado.