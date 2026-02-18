ENCONTRO

Salvador vai sediar congresso que reúne especialistas em contratos públicos

Evento sobre gestão e fiscalização de contratos públicos será realizado em Salvador nos dias 2 e 3 de junho

Carol Neves

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 13:42

Rony Charles, Jacoby Fernandes, e Ícaro Bitar Crédito: Divulgação

A Bahia será palco da edição 2026 do Congresso Brasileiro de Gestão e Fiscalização de Contratos Públicos – Congov Brasil, considerado um dos maiores eventos do país voltados para a administração pública. O encontro acontecerá nos dias 2 e 3 de junho de 2026, no Centro de Convenções de Salvador, que contará com uma estrutura preparada para receber cerca de 4 mil participantes de todo o Brasil.

Organizado pelo Instituto Brasileiro de Tecnologia em Gestão (IBTG), o Congov Brasil se define como um movimento nacional que busca percorrer diferentes estados com o objetivo de fortalecer eficiência, inovação e boa governança na administração pública. Durante o congresso, serão promovidos debates sobre gestão e fiscalização de contratos e convênios, licitações, prestação de contas, transparência, governança e compliance, além de apresentar soluções tecnológicas inovadoras para órgãos públicos.

A programação já confirma palestras de Jacoby Fernandes, jurista de destaque e referência em licitações e contratos administrativos; Rony Charles, advogado e professor, reconhecido nacionalmente pela expertise na Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021); e Ícaro Bitar, especialista em Direito Público e gestão de contratos, com atuação em todo o país.

Além de palestrante, Ícaro Bitar é coordenador do Comitê Científico do CONGOV Brasil, responsável pela curadoria técnica do evento. Ele explica que o congresso dialoga com instituições do Governo Federal, governos estaduais, prefeituras, órgãos de controle, ministérios públicos, tribunais de contas, ordens e conselhos de classe como OAB e CRC, bancos públicos e conselhos temáticos estratégicos.

“O CONGOV Brasil nasce com uma dimensão inédita no setor. Anunciar desde já palestras magnas de nomes como Jacoby Fernandes e Rony Charles, juntos, demonstra o alto nível técnico e a seriedade do congresso. Outros palestrantes de grande relevância nacional serão anunciados em breve”, afirma Bitar.