Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Com público recorde no Campo Grande, Bruno Reis descarta novo circuito para os próximos carnavais

Prefeito destaca que os três circuitos principais — Barra-Ondina, Campo Grande e Pelourinho — têm capacidade suficiente para atender o crescimento de foliões

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 14:36

Bruno Reis descarta novo circuito para o Carnaval
Bruno Reis descarta novo circuito para o Carnaval Crédito: Prefeitura de Salvador

O que até poucos dias era uma possibilidade, hoje foi descartado. Após o balanço final do Carnaval de Salvador 2026, o prefeito Bruno Reis desconsiderou a ideia de criar um novo circuito para a festa.

“Eu tenho aí mais dois carnavais (2027/2028) e não vejo essa necessidade para estes dois anos, até porque, se a gente computar a média de foliões que aumentam ano a ano, acho que estes três circuitos principais têm capacidade de atender”, afirmou o prefeito, referindo-se aos circuitos Dodô (Barra-Ondina), Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Pelourinho).

Bruno Reis descarta novo circuito para os próximos carnavais

Balanço do Carnaval de Salvador foi divulgado pelo prefeito Bruno Reis por Betto Jr./ Secom PMS
Bruno Reis descarta novo circuito para o Carnaval por Prefeitura de Salvador
Bruno Reis descarta novo circuito para o Carnaval por Prefeitura de Salvador
Bruno Reis descarta novo circuito para o Carnaval por Prefeitura de Salvador
Arrastão 2026 por Arrison Marinho/CORREIO
Arrastão 2026 por Arrison Marinho/CORREIO
Arrastão 2026 por Arrison Marinho/CORREIO
Arrastão 2026 por Arrison Marinho/CORREIO
Arrastão 2026 por Arrison Marinho/CORREIO
Arrastão 2026 por Arrison Marinho/CORREIO
Arrastão 2026 por Arrison Marinho/CORREIO
Arrastão 2026 por Arrison Marinho/CORREIO
Arrastão 2026 por Arrison Marinho/CORREIO
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Carnaval no Campo Grande por Arisson Marinho
Margareth Menezes se despede da folia ao lado da pipoca no Campo Grande por Divulgação
Fãs aguardam início do desfile no Campo Grande por Gilberto Barbosa/CORREIO
Tony Salles comanda As Muquiranas no Campo Grande por Yan Inácio/CORREIO
Confira imagens da terça-feira (17) no circuito Campo Grande por Arisson Marinho/CORREIO
Confira imagens da terça-feira (17) no circuito Campo Grande por Arisson Marinho/CORREIO
Confira imagens da terça-feira (17) no circuito Campo Grande por Arisson Marinho/CORREIO
Confira imagens da terça-feira (17) no circuito Campo Grande por Arisson Marinho/CORREIO
Confira imagens da terça-feira (17) no circuito Campo Grande por Arisson Marinho/CORREIO
Confira imagens da terça-feira (17) no circuito Campo Grande por Arisson Marinho/CORREIO
Confira imagens da terça-feira (17) no circuito Campo Grande por Arisson Marinho/CORREIO
Confira imagens da terça-feira (17) no circuito Campo Grande por Arisson Marinho/CORREIO
Ivete Sangalo reuniu multidão no Campo Grande por Arisson Marinho/CORREIO
Igor Kannário comanda pipoca no Campo Grande por Gilberto Barbosa/CORREIO
Igor Kannário comanda pipoca no Campo Grande por Gilberto Barbosa/CORREIO
Igor Kannário comanda pipoca no Campo Grande por Gilberto Barbosa/CORREIO
Igor Kannário comanda pipoca no Campo Grande por Gilberto Barbosa/CORREIO
Margareth Menezes participou da pipoca da BaianaSystem no Campo Grande por Diogo Andrade
Margareth Menezes participou da pipoca da BaianaSystem no Campo Grande por Diogo Andrade
Margareth Menezes participou da pipoca da BaianaSystem no Campo Grande por Diogo Andrade
Margareth Menezes participou da pipoca da BaianaSystem no Campo Grande por Diogo Andrade
Margareth Menezes participou da pipoca da BaianaSystem no Campo Grande por Diogo Andrade
Margareth Menezes participou da pipoca da BaianaSystem no Campo Grande por Diogo Andrade
Alinne Rosa comanda Pipoca no Campo Grande por Millena Marques/CORREIO
Alinne Rosa comanda Pipoca no Campo Grande por Millena Marques/CORREIO
Alinne Rosa comanda Pipoca no Campo Grande por Millena Marques/CORREIO
Alinne Rosa comanda Pipoca no Campo Grande por Millena Marques/CORREIO
Pipoca de Saulo no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
Pipoca de Saulo no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
Pipoca de Saulo no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
Pipoca de Saulo no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
Pipoca de Saulo no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
Pipoca de Saulo no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
Pipoca de Saulo no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
Pipoca de Saulo no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
Pipoca de Saulo no Campo Grande por Sora Maia/CORREIO
Ivete Sangalo no Campo Grande por Marina Silva/Arquivo CORREIO
Arrastão 2026 por Arrison Marinho/CORREIO
Arrastão 2026 por Arrison Marinho/CORREIO
Arrastão 2026 por Arrison Marinho/CORREIO
Arrastão da Quarta de Cinzas por Joka Gueiros/ Secom PMS
1 de 105
Balanço do Carnaval de Salvador foi divulgado pelo prefeito Bruno Reis por Betto Jr./ Secom PMS

Recorde de público

Segundo Bruno Reis, o motivo é o fortalecimento do Carnaval no circuito Osmar. “Ontem (terça-feira) colocamos mais gente aqui do que na Barra-Ondina. Foram 832 mil pessoas no Centro contra 819 mil lá. Pela primeira vez na história, o Carnaval da Avenida teve mais público que a Barra-Ondina”, destacou ele, durante coletiva realizada na manhã desta Quarta-feira de Cinzas (18) no camarote da Prefeitura, no Campo Grande. 

O prefeito comentou sobre o fortalecimento do circuito Campo Grande: “Antes, o folião ia para a Barra-Ondina e havia um acúmulo de problemas no trânsito, no transporte e na distribuição de ambulantes, o que gerava conflitos. Mas conseguimos resolver isso e fizemos com que esse circuito voltasse a ser desejado”, afirmou.

Ele destacou que, na quinta-feira de abertura, 619 mil foliões ocuparam o Centro, número recorde para o dia. No domingo, considerado o mais movimentado da festa, 1,97 milhão de pessoas estiveram apenas nos três principais circuitos, totalizando cerca de 2,5 milhões de foliões na cidade, considerando bairros e ilhas.

Segundo Bruno Reis, o equilíbrio entre os circuitos facilitou a operação do Carnaval. “Ontem (terça-feira) não houve problemas. O transporte funcionou, o trânsito fluiu melhor, as ocorrências policiais foram reduzidas e a demanda por serviços de saúde diminuiu. Esse equilíbrio melhora tudo”, avaliou.

O prefeito classificou o Carnaval como “a maior operação urbana do mundo”, destacando a utilização de pórticos de identificação, revistas nos acessos e tecnologia de reconhecimento facial.

Reis também ressaltou o impacto econômico da folia. “Eu só ouvia nas ruas: ‘Prefeito, ganhamos dinheirinho’. Os blocos venderam bem, os camarotes venderam bem, os ambulantes venderam bem”, disse. Ele acrescentou que a gestão aprimorou a organização dos ambulantes, ampliou os espaços e garantiu mais respeito e políticas públicas para a categoria.

Leia mais

Imagem - Arrastão da Quarta de Cinzas reúne trabalhadores e 'inimigos do fim'; FOTOS

Arrastão da Quarta de Cinzas reúne trabalhadores e 'inimigos do fim'; FOTOS

Imagem - Carnaval de Bruno Reis é marcado por recorde mundial e revelação de desejo político

Carnaval de Bruno Reis é marcado por recorde mundial e revelação de desejo político

Imagem - BaianaSystem ou Igor Kannário: quem dominou as ruas no Carnaval de Salvador 2026?

BaianaSystem ou Igor Kannário: quem dominou as ruas no Carnaval de Salvador 2026?

Mais recentes

Imagem - Bahia tem cinco apostas premiadas na Mega-Sena 2974; veja de onde são

Bahia tem cinco apostas premiadas na Mega-Sena 2974; veja de onde são
Imagem - Dr. Dráuzio Varella participa de evento em Salvador na próxima semana; saiba qual

Dr. Dráuzio Varella participa de evento em Salvador na próxima semana; saiba qual
Imagem - Saiba como ter acesso a gás de cozinha gratuito em Salvador

Saiba como ter acesso a gás de cozinha gratuito em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026
01

Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026

Imagem - Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio
02

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio

Imagem - Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia
03

Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
04

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas