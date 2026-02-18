Com público recorde no Campo Grande, Bruno Reis descarta novo circuito para os próximos carnavais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 14:36
O que até poucos dias era uma possibilidade, hoje foi descartado. Após o balanço final do Carnaval de Salvador 2026, o prefeito Bruno Reis desconsiderou a ideia de criar um novo circuito para a festa.
Recorde de público
Segundo Bruno Reis, o motivo é o fortalecimento do Carnaval no circuito Osmar. “Ontem (terça-feira) colocamos mais gente aqui do que na Barra-Ondina. Foram 832 mil pessoas no Centro contra 819 mil lá. Pela primeira vez na história, o Carnaval da Avenida teve mais público que a Barra-Ondina”, destacou ele, durante coletiva realizada na manhã desta Quarta-feira de Cinzas (18) no camarote da Prefeitura, no Campo Grande.
O prefeito comentou sobre o fortalecimento do circuito Campo Grande: “Antes, o folião ia para a Barra-Ondina e havia um acúmulo de problemas no trânsito, no transporte e na distribuição de ambulantes, o que gerava conflitos. Mas conseguimos resolver isso e fizemos com que esse circuito voltasse a ser desejado”, afirmou.
Ele destacou que, na quinta-feira de abertura, 619 mil foliões ocuparam o Centro, número recorde para o dia. No domingo, considerado o mais movimentado da festa, 1,97 milhão de pessoas estiveram apenas nos três principais circuitos, totalizando cerca de 2,5 milhões de foliões na cidade, considerando bairros e ilhas.
Segundo Bruno Reis, o equilíbrio entre os circuitos facilitou a operação do Carnaval. “Ontem (terça-feira) não houve problemas. O transporte funcionou, o trânsito fluiu melhor, as ocorrências policiais foram reduzidas e a demanda por serviços de saúde diminuiu. Esse equilíbrio melhora tudo”, avaliou.
O prefeito classificou o Carnaval como “a maior operação urbana do mundo”, destacando a utilização de pórticos de identificação, revistas nos acessos e tecnologia de reconhecimento facial.
Reis também ressaltou o impacto econômico da folia. “Eu só ouvia nas ruas: ‘Prefeito, ganhamos dinheirinho’. Os blocos venderam bem, os camarotes venderam bem, os ambulantes venderam bem”, disse. Ele acrescentou que a gestão aprimorou a organização dos ambulantes, ampliou os espaços e garantiu mais respeito e políticas públicas para a categoria.