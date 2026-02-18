Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carnaval de Bruno Reis é marcado por recorde mundial e revelação de desejo político

Prefeito celebra entrada no Guinness, compara Salvador ao Rio de Janeiro e sinaliza desejo de alinhamento com o futuro governo estadual

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 10:00

Bruno Reis recebe o certificado do Guinness World Records pelo reconhecimento da maior ação de reciclagem de latas de alumínio do mundo
Bruno Reis recebe o certificado do Guinness World Records pelo reconhecimento da maior ação de reciclagem de latas de alumínio do mundo Crédito: Valter Pontes/ Secom PMS

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) na rua sem comer não existe. E no Carnaval não foi diferente. Taurino até a medula, visitou o Centro de Acolhimento aos ambulantes da festa momesca e comeu. Circulou pelos circuitos, comeu novamente. Foi para a pipoca ao lado do pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), e comeu mais uma vez. Comeu, meteu dança, se divertiu e trabalhou intensamente na folia deste ano.

Esteve à tarde e à noite nos circuitos e camarotes acompanhando passo a passo do Carnaval da capital baiana. Pela manhã, já estava de pé cedo para conceder entrevistas e fazer o balanço da festa momesca, com a disposição de quem entende que, em Salvador, a folia exige presença permanente nas ruas. E o trabalho é recompensado com premiação.

Nesta terça-feira (17), o Carnaval de Salvador entrou novamente para o Guinness World Records, o Livro dos Recordes, com a maior ação de reciclagem de latas de alumínio do mundo, resultado de uma operação conjunta entre cooperativas, prefeitura, por meio da Limpurb, e o Grupo Solví, patrocinador da iniciativa.

Ao todo, foram recolhidas mais de 46 toneladas (46.130 kg) de latas de alumínio entre quinta-feira (12) e domingo (15). O volume supera em quase vezes o recorde anterior, registrado em 2023, no Carnaval do Rio de Janeiro, com 8,8 toneladas (8.825 kg) de latas de alumínio recolhidas durante os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí.

Bruno Reis celebrou e brincou: “Se vocês verem, são quase seis vezes mais latas recicladas em relação ao Rio de Janeiro. Significa, que pelo menos nosso Carnaval é seis vezes maior do que o do Rio”.

A folia soteropolitana já tinha entrado para o Livro dos Recordes no ano passado, quando a capital baiana foi reconhecida como a cidade com o maior Carnaval de trio elétrico do mundo.

O prefeito de Salvador tem comemorado também o sucesso do circuito Osmar, no Campo Grande, que nos últimos anos vem passando por um processo de revitalização e voltou a atrair milhares de foliões, com o protagonismo e a força que marcaram o local nas décadas passadas. “Esse circuito (do Centro) voltou a ser desejado. As pessoas estão valorizando cada vez mais o Carnaval tradicional e cultural”, afirmou ele.

Apesar de estar à frente da capital há seis anos, este foi apenas o quarto Carnaval de Bruno Reis como prefeito. Isso porque, nos dois primeiros anos de sua gestão, em 2021 e 2022, a festa não foi realizada em razão da pandemia da Covid-19, que interrompeu a maior celebração de rua da cidade.

Para o próximo ano, Bruno Reis disse ter um desejo: “Com fé em Deus, ano que vem não será um camarote conectado não. Será um camarote único (para governo e prefeitura). Todos juntos e misturados”. E acrescentou:

“Não é fazendo desabafo, nem reclamando, nem me queixando. Mas eu tenho seis anos como prefeito, não contei com governador aliado nem presidente aliado. Não tenho dúvida que, se a gente faz essa grande festa com a dimensão e magnitude que tem e enfrentando as forças ocultas e disputas, imagine se tiver um governador parceiro, amigo e alinhado o que a gente poderá fazer”, declarou o prefeito, que torce por uma vitória de ACM Neto ao governo da Bahia nas eleições deste ano.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador

LEIA MAIS SOBRE O CASO

'Circuito voltou a ser desejado', diz Bruno Reis sobre movimento no Campo Grande no Carnaval 2026

Sábado de Carnaval reúne mais de 1,5 milhão de pessoas e tem recorde histórico, diz Bruno Reis

'O PT é isso: suga, chupa o sangue dos aliados, dá aquele abraço de urso e depois descarta', diz Bruno Reis sobre Coronel

Mais recentes

Imagem - Coordenador de ACM Neto sugere que Jerônimo evitou o povo no Carnaval com medo de novas vaias

Coordenador de ACM Neto sugere que Jerônimo evitou o povo no Carnaval com medo de novas vaias
Imagem - INSS no app: o que muda para motoristas e entregadores no PLP 152/2025?

INSS no app: o que muda para motoristas e entregadores no PLP 152/2025?
Imagem - Órfãos de votos: saída de Boulos e Eduardo Bolsonaro da disputa política sacode PSOL e PL

Órfãos de votos: saída de Boulos e Eduardo Bolsonaro da disputa política sacode PSOL e PL

MAIS LIDAS

Imagem - O universo abre caminhos e surpreende: Câncer, Virgem, Escorpião e Aquário recebem bênçãos poderosas hoje e sentem que algo finalmente começa a fluir
01

O universo abre caminhos e surpreende: Câncer, Virgem, Escorpião e Aquário recebem bênçãos poderosas hoje e sentem que algo finalmente começa a fluir

Depois de um período de dúvidas e ajustes internos, o dia traz sinais claros de que o esforço não foi em vão

Imagem - Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão
02

Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão

A energia do dia favorece foco, constância e decisões conscientes

Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego
03

Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego

Dia traz viradas importantes, cortes necessários e aprendizado sobre aceitar o que não pode mais ser mantido

Imagem - Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos
04

Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos

Ator lutava contra esclerose lateral amiotrófica (ELA), uma doença neurológica degenerativa