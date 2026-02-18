POLÍTICA

Carnaval de Bruno Reis é marcado por recorde mundial e revelação de desejo político

Prefeito celebra entrada no Guinness, compara Salvador ao Rio de Janeiro e sinaliza desejo de alinhamento com o futuro governo estadual

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 10:00

Bruno Reis recebe o certificado do Guinness World Records pelo reconhecimento da maior ação de reciclagem de latas de alumínio do mundo Crédito: Valter Pontes/ Secom PMS

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) na rua sem comer não existe. E no Carnaval não foi diferente. Taurino até a medula, visitou o Centro de Acolhimento aos ambulantes da festa momesca e comeu. Circulou pelos circuitos, comeu novamente. Foi para a pipoca ao lado do pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), e comeu mais uma vez. Comeu, meteu dança, se divertiu e trabalhou intensamente na folia deste ano.

Esteve à tarde e à noite nos circuitos e camarotes acompanhando passo a passo do Carnaval da capital baiana. Pela manhã, já estava de pé cedo para conceder entrevistas e fazer o balanço da festa momesca, com a disposição de quem entende que, em Salvador, a folia exige presença permanente nas ruas. E o trabalho é recompensado com premiação.

Nesta terça-feira (17), o Carnaval de Salvador entrou novamente para o Guinness World Records, o Livro dos Recordes, com a maior ação de reciclagem de latas de alumínio do mundo, resultado de uma operação conjunta entre cooperativas, prefeitura, por meio da Limpurb, e o Grupo Solví, patrocinador da iniciativa.

Ao todo, foram recolhidas mais de 46 toneladas (46.130 kg) de latas de alumínio entre quinta-feira (12) e domingo (15). O volume supera em quase vezes o recorde anterior, registrado em 2023, no Carnaval do Rio de Janeiro, com 8,8 toneladas (8.825 kg) de latas de alumínio recolhidas durante os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí.

Bruno Reis celebrou e brincou: “Se vocês verem, são quase seis vezes mais latas recicladas em relação ao Rio de Janeiro. Significa, que pelo menos nosso Carnaval é seis vezes maior do que o do Rio”.

A folia soteropolitana já tinha entrado para o Livro dos Recordes no ano passado, quando a capital baiana foi reconhecida como a cidade com o maior Carnaval de trio elétrico do mundo.

O prefeito de Salvador tem comemorado também o sucesso do circuito Osmar, no Campo Grande, que nos últimos anos vem passando por um processo de revitalização e voltou a atrair milhares de foliões, com o protagonismo e a força que marcaram o local nas décadas passadas. “Esse circuito (do Centro) voltou a ser desejado. As pessoas estão valorizando cada vez mais o Carnaval tradicional e cultural”, afirmou ele.

Apesar de estar à frente da capital há seis anos, este foi apenas o quarto Carnaval de Bruno Reis como prefeito. Isso porque, nos dois primeiros anos de sua gestão, em 2021 e 2022, a festa não foi realizada em razão da pandemia da Covid-19, que interrompeu a maior celebração de rua da cidade.

Para o próximo ano, Bruno Reis disse ter um desejo: “Com fé em Deus, ano que vem não será um camarote conectado não. Será um camarote único (para governo e prefeitura). Todos juntos e misturados”. E acrescentou:

“Não é fazendo desabafo, nem reclamando, nem me queixando. Mas eu tenho seis anos como prefeito, não contei com governador aliado nem presidente aliado. Não tenho dúvida que, se a gente faz essa grande festa com a dimensão e magnitude que tem e enfrentando as forças ocultas e disputas, imagine se tiver um governador parceiro, amigo e alinhado o que a gente poderá fazer”, declarou o prefeito, que torce por uma vitória de ACM Neto ao governo da Bahia nas eleições deste ano.