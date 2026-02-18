POLÍTICA

No Carnaval, ACM Neto acelera chapa e amplia alianças na Bahia

Movimentações nos circuitos selam aproximação com Angelo Coronel, sinalizam possível dobradinha ao Senado e consolidam novo desenho para a disputa ao Palácio de Ondina

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 10:00

ACM Neto durante o Carnaval de Salvador Crédito: Divulgação

Deu para curtir o Carnaval na pipoca, no trio elétrico e no camarote. Deu para receber o carinho e o apoio de fãs-eleitores, inclusive de artistas como Tomate e Márcio Victor. Deu, sobretudo, para falar (e muito) sobre as eleições deste ano e as articulações para vencer a disputa pelo governo da Bahia. O Carnaval de ACM Neto (União Brasil), pré-candidato ao Palácio de Ondina, foi marcado por festa, mas também por intensas movimentações políticas, encontros estratégicos e sinais claros de que a corrida eleitoral já começou.

Foi na festa momesca que ACM Neto fez sua primeira aparição pública ao lado do senador Angelo Coronel, ainda sem partido definido. O senador rompeu com o grupo político do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e decidiu apoiar o ex-prefeito de Salvador no pleito deste ano, após ser rifado da chapa majoritária governista.

A exclusão do Coronel foi consequência direta da decisão de Jerônimo de montar uma chapa puro-sangue, formada exclusivamente por petistas. Ao lado de seus principais aliados – o senador Jaques Wagner e o ministro da Casa Civil Rui Costa, ambos do PT –, o governador optou por fechar a composição dentro do próprio partido, deixou Angelo Coronel fora do projeto eleitoral governista e abriu caminho para aproximação dele com o campo adversário.

Em entrevista à imprensa, ACM Neto afirmou que sua chapa está “bem encaminhada”, com a possível presença do senador Angelo Coronel e do ex-ministro João Roma (PL) como candidatos ao Senado. Segundo o ex-prefeito de Salvador, a composição já avançou significativamente nos bastidores e aguarda apenas os ajustes finais para ser oficializada.

“Está apalavrada e desenhada (essa composição). Agora, o anúncio vai acontecer após a definição partidária do senador Angelo Coronel, o que pode acontecer até o fim de fevereiro ou pode ser que fique para março junto com a chapa completa. Mas eu não passo de março para colocar na rua todo o meu bloco”, declarou, em tom descontraído.

Angelo Coronel publicou, nas redes sociais, durante a folia, uma foto ao lado de João Roma, sinalizando a dobradinha na disputa eleitoral. ACM Neto voltou a indicar a possibilidade de o prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo (União Brasil), integrar a chapa como candidato a vice-governador.

Para que isso aconteça, o gestor feirense precisará renunciar ao cargo até o dia 4 de abril, prazo legal de desincompatibilização para quem ocupa função no Executivo e pretende disputar outro posto nas eleições deste ano.

“Zé Ronaldo reúne as melhores condições para integrar a nossa chapa. Agora, depende de Feira de Santana. Não depende de mim, não depende de Zé Ronaldo. Como muita responsabilidade, a gente vai buscar compreender qual o sentimento de Feira. Se o povo de Feira quiser que Zé Ronaldo dispute ao nosso lado, ele passa a ser considerado um nome desse processo. Se o povo de Feira quiser que Zé Ronaldo continue, aí a gente nem vai avaliar essa hipótese, porque é o respeito maior à vontade do povo”, afirmou ele.

ACM Neto elogiou a organização do Carnaval conduzida pela prefeitura de Salvador e ressaltou, sobretudo, a “força” do circuito do Campo Grande. O ex-prefeito também fez críticas ao governo da Bahia, ao afirmar que a gestão estadual “faz muito pouco” para promover o estado como destino turístico.

“Eu, (se fosse governador), focaria na promoção da cidade. Trabalharia o ano inteiro para divulgar Salvador e a Bahia, para expandir o turismo não só nos dias de Carnaval, mas o ano inteiro. Esse é o principal papel que cabe ao governo do estado. É trabalhar o destino da Bahia, tendo o Carnaval como um dos seus expoentes”, salientou.

Bloco governista

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ambos do PT, marcaram presença no último sábado (14) no Carnaval de Salvador. Os dois acompanharam a folia no camarote oficial do governo, no circuito do Campo Grande, de onde assistiram à passagem da banda BaianaSystem.

Antes da chegada de Lula ao camarote, foi montado um forte esquema de segurança, que incluiu até a tentativa de derrubar um drone que sobrevoava a área sem autorização. A operação provocou atrasos na passagem de blocos afro, que criticaram os transtornos e o impacto da medida sobre a dinâmica da festa.

“Quando chegamos tivemos a notícia de que o presidente estava no circuito e que o bloco não poderia seguir para o Campo Grande. Nós temos um trabalho social e cultural muito grande, e o Carnaval é o momento que apresentamos. Inadmissível que os blocos de matriz africana continuem sofrendo”, afirmou Elisângela Silva, presidente do Afoxé Filhos de Korin Efan.

Segundo aliados, foi a primeira vez que Lula participou do Carnaval de Salvador. Diferentemente do ano passado, quando circulou no meio do público e chegou a ser vaiado, Jerônimo evitou o contato direto com os foliões neste ano. A postura foi criticada por oposicionistas, que apontaram sua ausência na pipoca.