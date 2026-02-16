Acesse sua conta
ACM Neto rebate Jerônimo após fala sobre regulação e dispara: 'Tenha sensibilidade e amor ao próximo'

Governador que a regulação 'é boa' e que há pessoas 'fazendo pirraça' com o tema.

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 19:14

Ex-prefeito de Salvador ACM Neto
Ex-prefeito de Salvador ACM Neto Crédito: Sora Maia/CORREIO

O ex-prefeito de Salvador e pré-candidato a governador, ACM Neto (União Brasil), repudiou nesta segunda-feira (16) as declarações do governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre a situação da regulação na saúde pública da Bahia. Em coletiva de imprensa durante o Carnaval, o petista afirmou que a regulação “é boa” e que há pessoas “fazendo pirraça” com o tema.

“Ele estava numa entrevista no Carnaval, foi perguntado sobre a situação da saúde pública da regulação, e disse que as nossas críticas não passavam de pirraça. Vocês acreditam nisso?”, questionou o ex-prefeito, em vídeo publicado nas redes sociais.

ACM Neto ainda cobrou que o governador tenha “sensibilidade, amor ao próximo e consciência” de que as pessoas que aguardam atendimento hospitalar são, em sua maioria, as mais pobres. “Essas pessoas não merecem ouvir o que foi dito. Não podem aceitar que o governador diga que é pirraça a crítica à situação da saúde pública”, disse.

ACM Neto relatou que, durante visitas ao interior da Bahia e também nas redes sociais, ouve relatos frequentes de pacientes que aguardam atendimento hospitalar em condições precárias.

“A gente ouve pessoas desesperadas. Tem gente que espera em maca no corredor do hospital. Tem gente que espera dentro de ambulância na porta do hospital, em casa, e não consegue um internamento hospitalar”, afirmou.

O ex-prefeito destacou também que a situação é grave, principalmente nas pequenas e médias cidades do interior baiano. “Governador, honestamente, ninguém está preocupado com a sua opinião. O que nós queremos é solução”, acrescentou. 

Durante a crítica, ACM Neto relembrou promessas feitas por Jerônimo Rodrigues na campanha eleitoral de 2022, quando o então candidato petista disse que iria “zerar a fila da regulação” no estado. “Há quatro anos, o senhor prometeu que iria acabar com a regulação na Bahia. E o que está acontecendo? As coisas só pioraram nesse tempo”, disse.

