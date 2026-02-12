Acesse sua conta
Força política de ACM Neto impulsiona disputa pela vice na oposição

Prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo (União Brasil), é apontado como favorito para ficar com o posto

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 05:30

Aparticipou, no distrito de Humildes, de mais uma edição da tradicional Lavagem da Lenha
ACM Neto participou, nesta semana, no distrito de Humildes, de mais uma edição da tradicional Lavagem da Lenha Crédito: Divulgação

A força política do pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), tem impulsionado uma disputa pela vaga de vice-governador na chapa oposicionista.

Além do prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo (União Brasil), que é apontado como favorito para ficar com o posto, outros nomes são especulados para integrar a majoritária oposicionista, como candidato a vice-governador.

Nesta quarta-feira (11), o nome do ex-prefeito de Belo Campo, Quinho (PSD), foi ventilado. Ele disse que já conversou com ACM Neto e o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), sobre a possibilidade de integrar a chapa da oposição no pleito deste ano.

“O tema central da conversa foi a composição da chapa. Existe sim conversas, mas não existe definição. Tudo é possível até março”, afirmou Quinho, em entrevista ao CORREIO. O ex-prefeito admite romper com o grupo de Jerônimo Rodrigues (PT) para apoiar ACM Neto. “Se eu migrar para ser candidato, sairia com certeza (do PSD)”, emendou.

Também são apontados como possíveis nomes para compor a chapa do ex-prefeito de Salvador na condição de vice: Zé Cocá (PP), prefeito de Jequié; Suzana Ramos (PSDB), ex-prefeita de Juazeiro; e o deputado federal Ricardo Maia (MDB).

Em entrevistas à imprensa, ACM Neto já sinalizou qual perfil considera ideal para ocupar a vaga de vice em sua chapa.

“Para mim, o perfil ideal é que seja alguém com grande representatividade no interior, que seja nascido no interior ou que tenha grande representatividade no interior. Alguém que possua capacidade de articulação política, que conheça a Bahia e que esteja disposto ou disposta a trabalhar pelo nosso estado”, declarou ele.

Os dois ocupantes das vagas ao Senado estão praticamente definidos: João Roma (PL) e Angelo Coronel (PSD). 

