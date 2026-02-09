POLÍTICA

ACM Neto vai a Feira de Santana e fala sobre a possibilidade de Zé Ronaldo ser candidato a vice-governador

Ex-prefeito de Salvador disse que seu desejo é anunciar toda a chapa antes do dia 4 de abril, quando se encerra o prazo das filiações partidárias

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 21:16

ACM Neto participou, no distrito de Humildes, de mais uma edição da tradicional Lavagem da Lenha Crédito: Divulgação

Pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil) esteve, nesta segunda-feira (9), em Feira de Santana e falou sobre a possibilidade do prefeito da cidade, José Ronaldo (União Brasil), integrar a sua chapa como candidato a vice-governador.

Em entrevista à imprensa, ACM Neto afirmou que tem sido questionado com frequência sobre a possibilidade de José Ronaldo ser postulante a vice-governador e ressaltou que o prefeito feirense é um nome com força política, densidade eleitoral e representatividade em Feira de Santana e na região. Segundo ele, essas características de Zé Ronaldo, como é conhecido, precisam ser consideradas em qualquer avaliação política.

O ex-prefeito de Salvador também disse que a principal preocupação de José Ronaldo é com Feira de Santana, avaliando que ele não faria qualquer movimento político que não estivesse alinhado ao desejo da população do município.

“Eu acho que a hipótese dele figurar na chapa estaria diretamente relacionada à compreensão do que é bom para Feira, o que seria o desejo da vontade da população de Feira. É claro que o nome dele é um nome forte”, afirmou ACM Neto.

O ex-prefeito de Salvador participou, no distrito de Humildes, de mais uma edição da tradicional Lavagem da Lenha - manifestação cultural e religiosa que integra os festejos em homenagem à padroeira Nossa Senhora dos Humildes.

ACM Neto ainda disse que as conversas com o senador Angelo Coronel (PSD) “já começaram e estão evoluindo bem”. “Nossa expectativa é que ainda em fevereiro a gente tenha condições de anunciar essa aliança, assim como informar por qual partido o senador deverá disputar as eleições deste ano”, afirmou.

Neto disse que seu desejo é anunciar toda a chapa antes do dia 4 de abril, quando se encerra o prazo das filiações partidárias para quem vai disputar a eleição de 2026.