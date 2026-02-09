Acesse sua conta
Vereadores de Salvador visitam Coronel e declaram apoio ao senador

Coronel já anunciou que deixará o PSD, partido que integra a base do governador Jerônimo Rodrigues, e irá apoiar o ex-prefeito de Salvador ACM Neto nas eleições deste ano

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 18:31

Vereadores da capital baiana declaram apoio à reeleição de Coronel
Vereadores da capital baiana declaram apoio à reeleição de Coronel Crédito: Divulgação

Os vereadores da base do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), visitaram, nesta segunda-feira (9), o senador Angelo Coronel (PSD) em um gesto público de alinhamento político.

Coronel já anunciou que deixará o PSD, partido que integra a base do governador Jerônimo Rodrigues (PT), e irá apoiar o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) na disputa pelo governo da Bahia nas eleições deste ano. Ainda não há definição oficial sobre a nova legenda do senador, mas a tendência é de filiação ao União Brasil, o que permitiria o uso do número 444 na campanha eleitoral.

“O senhor é um senador que se notabilizou em Brasília pelas causas municipais e, sobretudo, pelo fortalecimento dos vereadores do Brasil e, em especial, da Bahia. Então, estamos aqui nesse ato para formalizar e o convidar oficialmente para poder integrar a chapa do nosso candidato a governador ACM Neto. Tenho certeza que você chega para somar”, disse Kiki Bispo (União Brasil), líder do governo na Câmara de Vereadores de Salvador.

Em agradecimento, Coronel afirmou: “Respeito a parceria com os vereadores, que são o ‘exército da política’. Obrigado pelo reconhecimento e vamos em frente seguir cuidando de gente nos municípios da nossa Bahia”, afirmou ele.

Ao todo, 28 vereadores da capital baiana declararam apoio à reeleição de Angelo Coronel. São eles: Kiki Bispo, ⁠Claudio Tinoco, Roberta Caires, ⁠Daniel Alves, Jorge Araújo, ⁠Marcelle Moraes, ⁠Maurício Trindade, Omarzinho, Anderson Ninho, Alex Alemão, Kel Torres, Alberto Braga, Ricardo Almeida, Cris Correia, ⁠Cezar Leite, ⁠Sidninho, ⁠Beca, ⁠Teo Senna, Isabela Sousa, Paulo Magalhães Jr, Débora Santana, ⁠Marcelo Guimarães Neto, ⁠Gordinho da Favela, Rodrigo Amaral, Fábio Souza, ⁠Duda Sanches, ⁠André Fraga, Palhinha.

Os suplentes de vereador estiveram presentes no ato na casa de Coronel e também manifestaram apoio ao senador: Tiago Queiroz, Sandro Bahiense, Malla, Alex Mine, Dudu Magalhães e Felipe Lucas.

