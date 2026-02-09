Vereadores de Salvador visitam Coronel e declaram apoio ao senador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Rodrigo Daniel Silva
Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 18:31
Os vereadores da base do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), visitaram, nesta segunda-feira (9), o senador Angelo Coronel (PSD) em um gesto público de alinhamento político.
Coronel já anunciou que deixará o PSD, partido que integra a base do governador Jerônimo Rodrigues (PT), e irá apoiar o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) na disputa pelo governo da Bahia nas eleições deste ano. Ainda não há definição oficial sobre a nova legenda do senador, mas a tendência é de filiação ao União Brasil, o que permitiria o uso do número 444 na campanha eleitoral.
“O senhor é um senador que se notabilizou em Brasília pelas causas municipais e, sobretudo, pelo fortalecimento dos vereadores do Brasil e, em especial, da Bahia. Então, estamos aqui nesse ato para formalizar e o convidar oficialmente para poder integrar a chapa do nosso candidato a governador ACM Neto. Tenho certeza que você chega para somar”, disse Kiki Bispo (União Brasil), líder do governo na Câmara de Vereadores de Salvador.
Em agradecimento, Coronel afirmou: “Respeito a parceria com os vereadores, que são o ‘exército da política’. Obrigado pelo reconhecimento e vamos em frente seguir cuidando de gente nos municípios da nossa Bahia”, afirmou ele.
Ao todo, 28 vereadores da capital baiana declararam apoio à reeleição de Angelo Coronel. São eles: Kiki Bispo, Claudio Tinoco, Roberta Caires, Daniel Alves, Jorge Araújo, Marcelle Moraes, Maurício Trindade, Omarzinho, Anderson Ninho, Alex Alemão, Kel Torres, Alberto Braga, Ricardo Almeida, Cris Correia, Cezar Leite, Sidninho, Beca, Teo Senna, Isabela Sousa, Paulo Magalhães Jr, Débora Santana, Marcelo Guimarães Neto, Gordinho da Favela, Rodrigo Amaral, Fábio Souza, Duda Sanches, André Fraga, Palhinha.
Os suplentes de vereador estiveram presentes no ato na casa de Coronel e também manifestaram apoio ao senador: Tiago Queiroz, Sandro Bahiense, Malla, Alex Mine, Dudu Magalhães e Felipe Lucas.