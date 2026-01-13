Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Futuro de Angelo Coronel só será definido em março, dizem aliados

Leia a coluna na íntegra

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 15:42

ComissÃ£o de SeguranÃ§a PÃºblica (CSP) realiza audiÃªncia pÃºblica para debater os violentos ataques a escolas no Brasil. Ã mesa, em pronunciamento, senador Angelo Coronel (PSD-BA).Foto: Pedro Franca/AgÃªncia Senado
Senador Angelo Coronel Crédito: Pedro Franca/Agência Senado

O senador Angelo Coronel (PSD) tem repetido a aliados que não pretende “colocar a carroça na frente dos bois” e que qualquer decisão sobre o seu futuro político será tomada com calma.

De acordo com correligionários ouvidos pela coluna, Coronel só pretende bater o martelo em março, quando se abre a janela partidária. Nas últimas semanas, diante da resistência da cúpula do PT em manter o senador na chapa majoritária para a disputa da reeleição, cresceu a especulação de que ele poderia migrar para a base do ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil).

Apesar dos rumores, Coronel tem reforçado nos bastidores que nenhuma mudança acontecerá antes de março. Segundo o Blog do Vila, do jornalista Evilásio Júnior, uma das possibilidades em análise seria a filiação do senador ao PSDB, para concorrer à reeleição ao Senado na chapa liderada por ACM Neto.

Enquanto isso, o grupo de Jerônimo Rodrigues (PT) ainda trabalha para evitar a saída do senador da base aliada e tem apresentado alternativas. Uma delas envolveria a formação de uma chapa com Jaques Wagner (PT), na qual Coronel figuraria como suplente. Pela proposta, caso Wagner seja eleito, ele assumiria um cargo no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre 2027 e 2030, permitindo que Coronel exercesse o mandato como titular. Após esse período, Wagner retornaria ao Senado para cumprir o restante do mandato, entre 2031 e 2034 - tudo, claro, condicionado à vitória nas urnas.

Outra possibilidade ventilada nos bastidores foi a oferta da presidência da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), hipótese negada publicamente por Wagner. Também entrou no radar uma vaga no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), que será aberta com a aposentadoria do conselheiro Francisco Netto, em agosto. A disputa pela cadeira já movimenta a base do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Nos corredores do poder, o comentário é de que a vaga no TCM estaria sendo cogitada como moeda de negociação e poderia beneficiar o próprio Coronel ou sua esposa, Eleusa Coronel (PSD), numa tentativa de manter o senador no campo governista.

Mais recentes

Imagem - Cara e insuportável irmã, feliz aniversário!

Cara e insuportável irmã, feliz aniversário!
Imagem - Corpo encontrado em área do CV pode ser de mineiro sequestrado em Itaparica

Corpo encontrado em área do CV pode ser de mineiro sequestrado em Itaparica
Imagem - ‘Rainha de Paus’ controla tráfico e armas do CV no Cone Sul de Itaparica

‘Rainha de Paus’ controla tráfico e armas do CV no Cone Sul de Itaparica

MAIS LIDAS

Imagem - Servidor é exonerado ao ser flagrado fazendo sexo em carro de prefeitura
01

Servidor é exonerado ao ser flagrado fazendo sexo em carro de prefeitura

Imagem - Tragédia em família: mulher cai em fio de alta tensão e marido e filho também morrem
02

Tragédia em família: mulher cai em fio de alta tensão e marido e filho também morrem

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 169 vagas imediatas para níveis médio, técnico e superior
03

Prefeitura abre concurso público com 169 vagas imediatas para níveis médio, técnico e superior

Imagem - Veja qual foi o prêmio milionário que Wagner Moura ganhou ao vencer o Globo de Ouro
04

Veja qual foi o prêmio milionário que Wagner Moura ganhou ao vencer o Globo de Ouro