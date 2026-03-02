Justiça determina exumação de professora vítima de feminicídio na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 2 de março de 2026 às 18:00
A Justiça determinou a exumação do corpo da professora Nérica França da Conceição, de 52 anos, vítima de feminicídio no ano passado, em Salinas da Margarida, conforme antecipado por esta Coluna.
A decisão foi proferida no último dia 20 pela juíza Camila Soares Santana. A retirada dos restos mortais foi solicitada pela 24ª Delegacia Territorial de Vera Cruz.
Corpo de professora será exumado
O procedimento pode levar novamente à prisão o marido da vítima, que havia sido liberado pelo Tribunal de Justiça da Bahia por falta de provas.