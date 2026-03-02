Acesse sua conta
Justiça determina exumação de professora vítima de feminicídio na Bahia

Decisão autoriza a retirada dos restos mortais de Nérica França da Conceição, morta em Salinas da Margarida

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 2 de março de 2026 às 18:00

Nérica França
Nérica França Crédito: Reprodução/ Redes sociais

A Justiça determinou a exumação do corpo da professora Nérica França da Conceição, de 52 anos, vítima de feminicídio no ano passado, em Salinas da Margarida, conforme antecipado por esta Coluna.

A decisão foi proferida no último dia 20 pela juíza Camila Soares Santana. A retirada dos restos mortais foi solicitada pela 24ª Delegacia Territorial de Vera Cruz. 

O procedimento pode levar novamente à prisão o marido da vítima, que havia sido liberado pelo Tribunal de Justiça da Bahia por falta de provas.

