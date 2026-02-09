COLUNA BRUNO WENDEL

Reviravolta? Polícia solicita exumação de corpo de professora vítima de feminicídio

A medida busca esclarecer contradições no laudo pericial e pode levar à prisão o marido, atualmente solto pela Justiça

Bruno Wendel

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 16:00

Nérica França Crédito: Reprodução/ Redes sociais

A Polícia Civil solicitou a exumação do corpo da professora Nérica França da Conceição, 52 anos, vítima de feminicídio no ano passado, em Salinas das Margaridas.

A retirada dos restos mortais, requerida no dia 3 deste mês pela 24ª DT (Vera Cruz), é necessária devido a resultados encontrados pela perícia e possíveis contradições no laudo. O procedimento pode levar de volta à prisão o marido da vítima, liberado pelo TJBA por falta de provas.

Corpo de professora será exumado 1 de 54