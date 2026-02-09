Acesse sua conta
Reviravolta? Polícia solicita exumação de corpo de professora vítima de feminicídio

A medida busca esclarecer contradições no laudo pericial e pode levar à prisão o marido, atualmente solto pela Justiça

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 16:00

Nérica França
Nérica França Crédito: Reprodução/ Redes sociais

A Polícia Civil solicitou a exumação do corpo da professora Nérica França da Conceição, 52 anos, vítima de feminicídio no ano passado, em Salinas das Margaridas.

A retirada dos restos mortais, requerida no dia 3 deste mês pela 24ª DT (Vera Cruz), é necessária devido a resultados encontrados pela perícia e possíveis contradições no laudo. O procedimento pode levar de volta à prisão o marido da vítima, liberado pelo TJBA por falta de provas.

“Foi constatado cogumelo de espuma, sinal clássico de asfixia por afogamento ou mecânica; hemorragias puntiformes no rosto, os chamados ‘pontinhos’, também indicativas de asfixia; possível hemorragia subdural no crânio em dois pontos; além de hematoma no olho. A perita afirmou que se tratava de conjuntivite, mas Nérica não estava com conjuntivite, pois estava trabalhando”, declarou Alonso Guimarães, advogado da vítima.

