Reviravolta? Polícia solicita exumação de corpo de professora vítima de feminicídio

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 16:00
A Polícia Civil solicitou a exumação do corpo da professora Nérica França da Conceição, 52 anos, vítima de feminicídio no ano passado, em Salinas das Margaridas.
A retirada dos restos mortais, requerida no dia 3 deste mês pela 24ª DT (Vera Cruz), é necessária devido a resultados encontrados pela perícia e possíveis contradições no laudo. O procedimento pode levar de volta à prisão o marido da vítima, liberado pelo TJBA por falta de provas.
Corpo de professora será exumado
“Foi constatado cogumelo de espuma, sinal clássico de asfixia por afogamento ou mecânica; hemorragias puntiformes no rosto, os chamados ‘pontinhos’, também indicativas de asfixia; possível hemorragia subdural no crânio em dois pontos; além de hematoma no olho. A perita afirmou que se tratava de conjuntivite, mas Nérica não estava com conjuntivite, pois estava trabalhando”, declarou Alonso Guimarães, advogado da vítima.