Após morte de cabo, PMs denunciam desvio no uso de viaturas blindadas nos comandos

Bruno Wendel
Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 10:25
“Blindagem é direito de quem arrisca a vida, não regalia de quem se omite”. A frase abre uma nota de repúdio que circula em grupos de mensagens da Polícia Militar da Bahia. Segundo militares, o texto busca alertar a cúpula da corporação sobre a situação no 30º BPM, no Nordeste de Amaralina. Duas das três viaturas blindadas da unidade não seriam usadas no policiamento diário, pois estariam à disposição do comando.
PMs denunciam desvio no uso de viaturas blindadas
“O aço que deveria proteger a tropa no combate estaria servindo ao conforto VIP de oficiais”, diz o texto. O caso ganhou repercussão após a morte do cabo Glauber Santos, na terça-feira (3). Cercado por criminosos no Vale das Pedrinhas, ele e outros PMs deixaram a viatura, que não era blindada.
Glauber foi baleado na cabeça. Há denúncias de desvio de finalidade de veículos com proteção balística na 1ªCIMP, 23ª CIMP e 14ª CIPM. A PM foi procurada para se manifestar, mas não respondeu.