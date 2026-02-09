Acesse sua conta
Após morte de cabo, PMs denunciam desvio no uso de viaturas blindadas nos comandos

Glauber foi baleado na cabeça no Vale das Pedrinhas

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 10:25

Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa
Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa

“Blindagem é direito de quem arrisca a vida, não regalia de quem se omite”. A frase abre uma nota de repúdio que circula em grupos de mensagens da Polícia Militar da Bahia. Segundo militares, o texto busca alertar a cúpula da corporação sobre a situação no 30º BPM, no Nordeste de Amaralina. Duas das três viaturas blindadas da unidade não seriam usadas no policiamento diário, pois estariam à disposição do comando.

Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa
“O aço que deveria proteger a tropa no combate estaria servindo ao conforto VIP de oficiais”, diz o texto. O caso ganhou repercussão após a morte do cabo Glauber Santos, na terça-feira (3). Cercado por criminosos no Vale das Pedrinhas, ele e outros PMs deixaram a viatura, que não era blindada.

Glauber foi baleado na cabeça. Há denúncias de desvio de finalidade de veículos com proteção balística na 1ªCIMP, 23ª CIMP e 14ª CIPM. A PM foi procurada para se manifestar, mas não respondeu. 

