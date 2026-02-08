Acesse sua conta
Volkswagen revela o nome e local de produção de nova picape; saiba quando chega

Além disso, empresa alemã anuncia patrocínio para Seleção Brasileira de Futebol e reduz o preço de um SUV

  • Foto do(a) author(a) Antônio Meira Jr.

  • Antônio Meira Jr.

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 17:00

A VW anunciou que o novo utilitário com caçamba se chama Tukan, ou tucano em português
A VW anunciou que o novo utilitário com caçamba se chama Tukan, ou tucano em português Crédito: Divulgação

Tukan esse é o nome da nova picape que a Volkswagen vai produzir em sua fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná. Assim como o Tera, último lançamento da companhia no país, o utilitário será mais um veículo 100% desenhado, planejado e desenvolvido no Brasil e chegará às concessionárias no ano que vem.

A Tukan simboliza uma virada estratégica para a nossa marca no Brasil e reforça o papel estratégico do país no desenvolvimento de veículos da Volkswagen, valorizando a nossa engenharia, nossas pessoas e a nossa capacidade local de criar produtos com relevância regional e vocação global

Ciro Possobom,

CEO e Presidente da VW do Brasil

A IMPORTÂNCIA DA PICAPE

No ano passado, a Fiat foi a marca líder de vendas com 533.711 unidades emplacadas, o que correspondeu a 20,93% do mercado brasileiro de automóveis e comerciais leves - última categoria que engloba picapes e vans. A Volkswagen somou no mesmo período 436.297 emplacamentos, o equivalente a 17,11% de participação.

No entanto, quando a conta é apenas por automóveis, categoria onde são contabilizados veículos de passeio e SUVs, a empresa alemã lidera. Foram 365.798 unidades da VW contra 303.953 veículos da marca italiana. Na contabilidade dos comerciais leves, a Fiat está muito à frente da VW: 229.757 contra 70.499.

Ou seja, para vencer a Fiat, a VW precisa crescer em picapes. Com os modelos atuais, não têm fôlego para isso, já que Saveiro e Amarok são veículos veteranos. Dessa forma, a Tukan terá um papel fundamental para a retomada da Volks. Enquanto isso, a nova geração da Amarok segue em desenvolvimento para produção na Argentina.

A Saveiro é a picape mais vendida da marca no Brasil
A Saveiro é a picape mais vendida da marca no Brasil Crédito: Divulgação

O FÔLEGO DA VETERANA

Último produto remanescente da família Gol, que já teve hatch, perua e sedã, a picape Saveiro continua vendendo bem. No ano passado, a VW comercializou 67.752 unidades zero-quilômetro, sendo que a Amarok contribuiu com apenas 2.730 unidades para a categoria dos comerciais leves.

Por outro lado, a Fiat fez o modelo mais vendido do país, a Strada (142.891), e ainda posicionou bem a Toro (52.129). O fabricante italiano ainda contou com Fiorino (21.327), Titano (6.437), Scudo (3.600) e Ducato (3.373).

Produzido no México, o Taos ficou com a dianteira mais robusta
Produzido no México, o Taos ficou com a dianteira mais robusta Crédito: Divulgação

A FORÇA DO VW TAOS

O Taos iniciou sua trajetória no Brasil como um veículo importado da Argentina, que tinha uma fábrica com escala para atender alguns mercados da América do Sul.

Agora, a Volkswagen mudou a estratégia e começou a importar o SUV do México, onde é produzido para atender diversos mercados, como os Estados Unidos. É uma planta com escala muito maior, o que possibilitou a redução de custo do produto em até R$ 22 mil.

Dessa forma, na linha 2026 a versão Highline custa R$ 209.990 e a Comfortline R$ 199.990. Com a mudança fabril, o Taos ganhou a primeira atualização de estilo desde o seu lançamento, em 2021.

Volkswagen Taos 2026

O SUV tem seis airbags e novos equipamentos de auxílios à condução por Divulgação
A traseira tem o logo da VW iluminado e o bagageiro acomoda 498 litros por Divulgação
1 de 2
O SUV tem seis airbags e novos equipamentos de auxílios à condução por Divulgação

O QUE MUDOU NO TAOS

O desenho da dianteira do Taos foi atualizado e está em sintonia com o aplicado no Nivus, no Tera e no T-Cross. Esse ajuste foi promovido pelo time liderado pelo brasileiro José Carlos Pavone, chefe de design da VW Américas.

Além disso, o SUV conta com novos para-choques e nova grade, que ampliam a percepção de robustez. Na traseira, recebe o logo da VW iluminado na cor vermelha.

O motor foi mantido, segue o 1.4 litro turbo (150 cv de potência e 25,5 kgfm de torque) e a transmissão tem oito velocidades. Na cabine, um dos destaques é a nova tela da central multimídia de 10,1 polegadas. Só faltou ampliar a garantia, que continua sendo de três anos.

O VW DA SELEÇÃO

A Volkswagen do Brasil será a patrocinadora oficial da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e das Seleções Brasileiras de Futebol, incluindo os times masculinos e femininos, em todas as categorias, neste ano e em 2027. Além disso, a empresa vai lançar uma série especial, possivelmente do Tera.

PROCURA POR BLINDADOS CRESCE

A violência tem assustado os baianos, e o aumento da procura por proteção balística nos veículos confirma esse cenário. Um levantamento inédito da Webmotors mostra que o interesse por carros blindados cresceu na Bahia nos últimos 12 meses.

De acordo com o estudo Webmotors Autoinsights, a busca por veículos novos blindados no estado avançou 26,9% entre janeiro e dezembro do ano passado. O desempenho supera com folga o mercado de carros novos não blindados, que registrou crescimento de 13,3% no mesmo período.

Entre os usados, o movimento segue a mesma tendência: os blindados tiveram alta de 22,2% em buscas e visitas na plataforma, enquanto os modelos não blindados avançaram 11,7%, evidenciando um mercado aquecido para esse segmento.

BBLINDADOS MAIS BUSCADOS NA BA

Entre os dez modelos zero-quilômetro mais procurados entre os blindados, o Toyota SW4 é o primeiro da lista, com 19% de participação. Na sequência, aparecem outros dois modelos da Toyota: Corolla Cross (16,1%) e Corolla (11%).

Da quarta à décima posição ficaram: Caoa Chery Tiggo 7 Pro (10%), BMW X6 (8,3%), Porsche Cayenne (8,1%), Volkswagen Nivus (7,6%), Honda HR-V (7,4%), Ford Ranger (6,3%) e Toyota Hilux (6,2%).

Entre os seminovos, a liderança é ocupada pelo Toyota Corolla (21,8%), seguido pelo Toyota SW4 (15,1%), VW Passat (10,1%), VW Jetta (8,6%), Porsche Cayenne (9,4%), BMW 320i (8,5%), Hyundai Azera (7,6%), VW Golf (7,6%), Volvo XC60 (6,2%) e Land Rover Range Rover Evoque (4,8%).

