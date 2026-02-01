Com dois motores, EX30 se torna o Volvo mais rápido do país

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Antônio Meira Jr.
Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 17:00
A Volvo Cars lançou no Brasil a versão Ultra Twin Motor do EX30, crossover elétrico compacto que passa a ocupar a posição intermediária da linha e concentra a proposta técnica mais avançada do modelo, juntamente com a versão topo aventureira Cross Country. Graças aos dois motores elétricos, um em cada eixo, esse é o modelo mais rápido da marca no país. A aceleração de zero a 100 km/h é cumprida em apenas 3,6 segundos.
Mérito dos 428 cv de potência e 55,3 kgfm de torque distribuídos para as quatro rodas, o que o transforma em um veículo de tração integral. Essa nova configuração Ultra Twin substitui a Ultra, até então topo de linha do EX30, que tinha 272 cv de potência.
Tabelado em R$ 309.950, o EX30 Ultra Twin se posiciona em uma faixa pouco comum no mercado brasileiro: entrega desempenho comparável ao de esportivos de segmentos superiores, mas dentro do universo dos compactos premium elétricos.
Pela validação do Inmetro, que é bastante cautelosa com elétricos, a autonomia é de 316 quilômetros. De acordo com a Volvo, em carregadores rápidos de corrente contínua, a bateria pode ser recarregada de 10% a 80% em cerca de 26 minutos, enquanto a recarga em corrente alternada, típica de residências, pode levar aproximadamente seis horas, dependendo da potência disponível.
Volvo EX30 Ultra Twin
REFERÊNCIA EM SEGURANÇA
O pacote de segurança é um dos principais argumentos da Volvo para justificar a combinação entre alto desempenho e controle. O modelo vem equipado com sete airbags e um conjunto completo de sistemas avançados de assistência à condução.
Entre os recursos estão frenagem autônoma de emergência, monitoramento do motorista, alerta de abertura de portas, alerta de tráfego cruzado, assistente de permanência em faixa, assistente de estacionamento e câmera 360° com visão 3D. Câmeras, radares e sensores operam de forma integrada para antecipar riscos e intervir quando necessário.
PRÉVIA DAS VENDAS DE JANEIRO
O balanço oficial de janeiro só será divulgado na segunda-feira, mas dados preliminares mostram a Fiat Strada na liderança.
Até o dia 30, a picape aparece com 9.873 emplacamentos, deixando o Volkswagen Polo (5.155) na segunda posição e o Fiat Argo (4.634) em terceiro.
Fechando os cinco mais vendidos, dois modelos da VW: T-Cross (4.615), em quarto, e Tera (4.395), em quinto.
SEGUNDA GERAÇÃO DO ARGO
O modelo vendido como Grande Panda na Europa será oferecido no Brasil como Argo. A confirmação foi feita por Olivier François, presidente e CEO da Fiat, que explicou que o novo veículo será produzido na fábrica da marca em Betim, Minas Gerais, para atender à América do Sul.
Experimentei esse Fiat na Itália, em setembro do ano passado, e o modelo tem atributos para substituir muito bem o Argo. O hatch está presente no mercado brasileiro desde 2017, quando chegou para assumir a lacuna deixada por Palio e Punto.
A expectativa é que o novo veículo seja introduzido no segundo semestre, próximo às comemorações dos 50 anos da Fiat no Brasil. Em 2025, o Argo foi o segundo carro de passeio mais emplacado no país, com 102.630 exemplares licenciados.
MERCADO PARAGUAIO EM 2025
Foram divulgados os números do mercado automotivo do Paraguai, um dos vizinhos do Brasil. Em 2025, foram comercializados 37.181 automóveis e comerciais leves no país, crescimento de 7,1% na comparação com 2024.
Com 5.235 unidades, a Kia manteve a liderança, mas foi seguida de perto pela Toyota, segunda colocada, com 5.181 veículos. Chevrolet (4.055) e Hyundai (4.028) protagonizaram uma disputa apertada pelo terceiro lugar, ficando na terceira e na quarta posições, respectivamente. A Fiat apareceu em quinto, com 2.238 unidades.
Entre os modelos mais vendidos, três dos cinco são produzidos no Brasil: a Chevrolet S10 (1.772 unidades), segunda colocada; o Hyundai HB20 (1.086), em terceiro; e o Nissan Kicks (998), em quarto. A liderança ficou com a Toyota Hilux (2.260), enquanto a quinta posição foi ocupada pelo Kia Soluto (993).
Para efeito de comparação, na Bahia foram emplacados 93.760 automóveis e comerciais leves zero-quilômetro ao longo de 2025.
SORENTO DE VOLTA AO BRASIL
Após ficar cinco anos fora das concessionárias brasileiras, o Sorento estará de volta na segunda quinzena de fevereiro. José Luiz Gandini, importador da Kia para o país, havia confirmado que o veículo voltaria ao mercado durante o lançamento do EV5, em agosto de 2024, e o anúncio do retorno foi oficializado no Salão do Automóvel de São Paulo, em novembro passado.
“O novo Sorento consagrou-se o veículo mais vendido do mercado sul-coreano no ano passado e um dos SUVs de maior sucesso nos Estados Unidos. Por isso, o seu retorno ao mercado brasileiro é motivo de grande otimismo, cujo objetivo é o de atender aos consumidores que priorizam veículos movidos a diesel e conforto para sete ocupantes”, disse Gandini.
Oferecido por R$ 339.990, o Sorento é equipado com um motor 2.2 litros turbodiesel que entrega 194 cv de potência e 45 kgfm de torque. A transmissão é automática de dupla embreagem e a tração é integral.
MG GANHA REPRESENTANTE NA BAHIA
O tradicional Grupo Indiana, que comercializa marcas como Chevrolet, Ford e Volkswagen em Salvador, tem expandido seus negócios com marcas que estrearam recentemente no país.
Depois da BYD e da GAC, a empresa vai representar a MG na capital e a concessionária já foi batizada como Inglaterra. Apesar da origem britânica, a companhia é atualmente controlada pela montadora chinesa SAIC.