Com dois motores, EX30 se torna o Volvo mais rápido do país

Confira também qual o preço do Kia Sorento diesel e qual grupo vai representar a MG em Salvador

Antônio Meira Jr.

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 17:00

Equipado com dois motores elétricos, o EX30 Ultra Twin é o Volvo mais rápido disponível no país Crédito: Divulgação

A Volvo Cars lançou no Brasil a versão Ultra Twin Motor do EX30, crossover elétrico compacto que passa a ocupar a posição intermediária da linha e concentra a proposta técnica mais avançada do modelo, juntamente com a versão topo aventureira Cross Country. Graças aos dois motores elétricos, um em cada eixo, esse é o modelo mais rápido da marca no país. A aceleração de zero a 100 km/h é cumprida em apenas 3,6 segundos.

Mérito dos 428 cv de potência e 55,3 kgfm de torque distribuídos para as quatro rodas, o que o transforma em um veículo de tração integral. Essa nova configuração Ultra Twin substitui a Ultra, até então topo de linha do EX30, que tinha 272 cv de potência.

Tabelado em R$ 309.950, o EX30 Ultra Twin se posiciona em uma faixa pouco comum no mercado brasileiro: entrega desempenho comparável ao de esportivos de segmentos superiores, mas dentro do universo dos compactos premium elétricos.

Pela validação do Inmetro, que é bastante cautelosa com elétricos, a autonomia é de 316 quilômetros. De acordo com a Volvo, em carregadores rápidos de corrente contínua, a bateria pode ser recarregada de 10% a 80% em cerca de 26 minutos, enquanto a recarga em corrente alternada, típica de residências, pode levar aproximadamente seis horas, dependendo da potência disponível.

REFERÊNCIA EM SEGURANÇA

O pacote de segurança é um dos principais argumentos da Volvo para justificar a combinação entre alto desempenho e controle. O modelo vem equipado com sete airbags e um conjunto completo de sistemas avançados de assistência à condução.

Entre os recursos estão frenagem autônoma de emergência, monitoramento do motorista, alerta de abertura de portas, alerta de tráfego cruzado, assistente de permanência em faixa, assistente de estacionamento e câmera 360° com visão 3D. Câmeras, radares e sensores operam de forma integrada para antecipar riscos e intervir quando necessário.

PRÉVIA DAS VENDAS DE JANEIRO

O balanço oficial de janeiro só será divulgado na segunda-feira, mas dados preliminares mostram a Fiat Strada na liderança.

Até o dia 30, a picape aparece com 9.873 emplacamentos, deixando o Volkswagen Polo (5.155) na segunda posição e o Fiat Argo (4.634) em terceiro.

Fechando os cinco mais vendidos, dois modelos da VW: T-Cross (4.615), em quarto, e Tera (4.395), em quinto.

SEGUNDA GERAÇÃO DO ARGO

O modelo vendido como Grande Panda na Europa será oferecido no Brasil como Argo. A confirmação foi feita por Olivier François, presidente e CEO da Fiat, que explicou que o novo veículo será produzido na fábrica da marca em Betim, Minas Gerais, para atender à América do Sul.

Experimentei esse Fiat na Itália, em setembro do ano passado, e o modelo tem atributos para substituir muito bem o Argo. O hatch está presente no mercado brasileiro desde 2017, quando chegou para assumir a lacuna deixada por Palio e Punto.

A expectativa é que o novo veículo seja introduzido no segundo semestre, próximo às comemorações dos 50 anos da Fiat no Brasil. Em 2025, o Argo foi o segundo carro de passeio mais emplacado no país, com 102.630 exemplares licenciados.

A avaliação do novo modelo no campo de provas da Stellantis na Itália Crédito: Divulgação

MERCADO PARAGUAIO EM 2025

Foram divulgados os números do mercado automotivo do Paraguai, um dos vizinhos do Brasil. Em 2025, foram comercializados 37.181 automóveis e comerciais leves no país, crescimento de 7,1% na comparação com 2024.

Com 5.235 unidades, a Kia manteve a liderança, mas foi seguida de perto pela Toyota, segunda colocada, com 5.181 veículos. Chevrolet (4.055) e Hyundai (4.028) protagonizaram uma disputa apertada pelo terceiro lugar, ficando na terceira e na quarta posições, respectivamente. A Fiat apareceu em quinto, com 2.238 unidades.

Entre os modelos mais vendidos, três dos cinco são produzidos no Brasil: a Chevrolet S10 (1.772 unidades), segunda colocada; o Hyundai HB20 (1.086), em terceiro; e o Nissan Kicks (998), em quarto. A liderança ficou com a Toyota Hilux (2.260), enquanto a quinta posição foi ocupada pelo Kia Soluto (993).

Para efeito de comparação, na Bahia foram emplacados 93.760 automóveis e comerciais leves zero-quilômetro ao longo de 2025.

SORENTO DE VOLTA AO BRASIL

Após ficar cinco anos fora das concessionárias brasileiras, o Sorento estará de volta na segunda quinzena de fevereiro. José Luiz Gandini, importador da Kia para o país, havia confirmado que o veículo voltaria ao mercado durante o lançamento do EV5, em agosto de 2024, e o anúncio do retorno foi oficializado no Salão do Automóvel de São Paulo, em novembro passado.

“O novo Sorento consagrou-se o veículo mais vendido do mercado sul-coreano no ano passado e um dos SUVs de maior sucesso nos Estados Unidos. Por isso, o seu retorno ao mercado brasileiro é motivo de grande otimismo, cujo objetivo é o de atender aos consumidores que priorizam veículos movidos a diesel e conforto para sete ocupantes”, disse Gandini.

Oferecido por R$ 339.990, o Sorento é equipado com um motor 2.2 litros turbodiesel que entrega 194 cv de potência e 45 kgfm de torque. A transmissão é automática de dupla embreagem e a tração é integral.

SUV retorna ao país com espaço para sete pessoas e motor diesel Crédito: Divulgação

MG GANHA REPRESENTANTE NA BAHIA

O tradicional Grupo Indiana, que comercializa marcas como Chevrolet, Ford e Volkswagen em Salvador, tem expandido seus negócios com marcas que estrearam recentemente no país.