Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Por que o farmacêutico é essencial em tempos de desinformação em saúde

O papel do farmacêutico é justamente ser o guardião da segurança, da eficácia e do zelo com a vida

  • E

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 12:28

Farmacêuticos são importantes para garantir o uso adequado de remédios (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock)
Farmacêuticos: ciência, cuidado e segurança em saúde Crédito: Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock

Você já parou para avaliar como a saúde de tornou um dos focos principais nos últimos tempos? A procura por qualidade de vida, longevidade, bem-estar e performance ganharam destaque em redes sociais, grupos de amigos e nas decisões diárias. Mas, ao mesmo tempo, nunca estivemos tão expostos à desinformação e consumo irresponsável de medicamentos.

E é a partir desse olhar que reforçamos algo que já ultrapassa gerações: o papel do farmacêutico é essencial.

É contraditório pensarmos que, no mesmo momento em que temos mais acesso rápido à informação, a desinformação também tem crescido. Nos deparamos com receitas caseiras sem embasamento, fórmulas milagrosas e modismos que não substituem a ciência, a formação técnica e a responsabilidade profissional. O papel do farmacêutico é justamente ser o guardião da segurança, da eficácia e do zelo com a vida.

Nós, farmacêuticos, estudamos profundamente os insumos, os medicamentos, seus efeitos, dosagens e riscos. Estamos presentes em todas as etapas na produção de um medicamento, principalmente por entendermos a produção e a fabricação dos medicamentos. Estamos na produção, transporte, armazenamento, dispensação, até o momento que chega às mãos do cliente. Entendo que, quem vê de fora, acredita que nossa imagem é limitada, mas o farmacêutico é um agente ativo na promoção da saúde.

Ao longo de décadas de atuação, estive presente na transformação da profissão. A farmácia de manipulação se tornou um espaço de cuidado, orientação e acompanhamento. Estamos falando de saúde personalizada, terapias individualizadas, de qualidade de vida, prevenção e longevidade. E o farmacêutico está presente nessa transformação.

Esta é a era em que as pessoas querem viver mais e melhor. Querem envelhecer com o corpo saudável, com energia, propósito e principalmente: forte. Mas é necessário que esse caminho seja trilhado com ciência, responsabilidade e acompanhamento profissional. O cuidado com a saúde não é momentâneo, é para toda a vida.

Não podemos considerar a defesa da autoridade farmacêutica uma questão corporativista. Quando fazemos isso, defendemos a ética, a vida e o cuidado responsável. Em um mundo onde encontramos a informação e a desinformação com facilidade, a ciência deve e precisa ser voz. E o farmacêutico é uma dessas vozes.

Me sinto orgulhosa em ser farmacêutica, em ser uma das profissionais que cuida de pessoas, zela por segurança em cada tratamento. O farmacêutico transforma conhecimento em proteção. Mas, acima de tudo, exerce uma profissão que sempre será necessária.

Edza Brasil é farmacêutica e fundadora do Grupo Singular Pharma

Tags:

Saúde

Mais recentes

Imagem - Instituto lança ebook gratuito sobre os vinhos do Vale do São Francisco

Instituto lança ebook gratuito sobre os vinhos do Vale do São Francisco
Imagem - Por que as reservas particulares são fundamentais para proteger a água em tempos de crise climática

Por que as reservas particulares são fundamentais para proteger a água em tempos de crise climática
Imagem - Carnaval Academy: o Carnaval de Salvador como plataforma de desenvolvimento da cidade

Carnaval Academy: o Carnaval de Salvador como plataforma de desenvolvimento da cidade

MAIS LIDAS

Imagem - A lição do jovem de 23 anos que abandonou universidade e hoje comanda negócio milionário
01

A lição do jovem de 23 anos que abandonou universidade e hoje comanda negócio milionário

Imagem - Quando tudo parecia pesado demais, 3 signos sentem a vida ficar mais leve a partir de hoje (29 de janeiro)
02

Quando tudo parecia pesado demais, 3 signos sentem a vida ficar mais leve a partir de hoje (29 de janeiro)

Imagem - Mulher fotografada por jogador do Corinthians em praia de Salvador se diz 'envergonhada e desesperada'
03

Mulher fotografada por jogador do Corinthians em praia de Salvador se diz 'envergonhada e desesperada'

Imagem - Prefeitura divulga lista de contemplados no Programa Minha Casa, Minha Vida
04

Prefeitura divulga lista de contemplados no Programa Minha Casa, Minha Vida