ARTIGO

Por que o farmacêutico é essencial em tempos de desinformação em saúde

O papel do farmacêutico é justamente ser o guardião da segurança, da eficácia e do zelo com a vida

E Edza Brasil

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 12:28

Farmacêuticos: ciência, cuidado e segurança em saúde Crédito: Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock

Você já parou para avaliar como a saúde de tornou um dos focos principais nos últimos tempos? A procura por qualidade de vida, longevidade, bem-estar e performance ganharam destaque em redes sociais, grupos de amigos e nas decisões diárias. Mas, ao mesmo tempo, nunca estivemos tão expostos à desinformação e consumo irresponsável de medicamentos.

E é a partir desse olhar que reforçamos algo que já ultrapassa gerações: o papel do farmacêutico é essencial.

É contraditório pensarmos que, no mesmo momento em que temos mais acesso rápido à informação, a desinformação também tem crescido. Nos deparamos com receitas caseiras sem embasamento, fórmulas milagrosas e modismos que não substituem a ciência, a formação técnica e a responsabilidade profissional. O papel do farmacêutico é justamente ser o guardião da segurança, da eficácia e do zelo com a vida.

Nós, farmacêuticos, estudamos profundamente os insumos, os medicamentos, seus efeitos, dosagens e riscos. Estamos presentes em todas as etapas na produção de um medicamento, principalmente por entendermos a produção e a fabricação dos medicamentos. Estamos na produção, transporte, armazenamento, dispensação, até o momento que chega às mãos do cliente. Entendo que, quem vê de fora, acredita que nossa imagem é limitada, mas o farmacêutico é um agente ativo na promoção da saúde.

Ao longo de décadas de atuação, estive presente na transformação da profissão. A farmácia de manipulação se tornou um espaço de cuidado, orientação e acompanhamento. Estamos falando de saúde personalizada, terapias individualizadas, de qualidade de vida, prevenção e longevidade. E o farmacêutico está presente nessa transformação.

Esta é a era em que as pessoas querem viver mais e melhor. Querem envelhecer com o corpo saudável, com energia, propósito e principalmente: forte. Mas é necessário que esse caminho seja trilhado com ciência, responsabilidade e acompanhamento profissional. O cuidado com a saúde não é momentâneo, é para toda a vida.

Não podemos considerar a defesa da autoridade farmacêutica uma questão corporativista. Quando fazemos isso, defendemos a ética, a vida e o cuidado responsável. Em um mundo onde encontramos a informação e a desinformação com facilidade, a ciência deve e precisa ser voz. E o farmacêutico é uma dessas vozes.

Me sinto orgulhosa em ser farmacêutica, em ser uma das profissionais que cuida de pessoas, zela por segurança em cada tratamento. O farmacêutico transforma conhecimento em proteção. Mas, acima de tudo, exerce uma profissão que sempre será necessária.