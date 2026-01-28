Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher fotografada por jogador do Corinthians em praia de Salvador se diz 'envergonhada e desesperada'

Atleta e clube foram notificados extrajudicialmente após publicação de foto nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 15:47

Memphis Depay comemora após marcar gol pelo Corinthians
Memphis Depay comemora após marcar gol pelo Corinthians Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

A mulher que foi fotografada pelo atacante do Corinthians, Memphis Depay, afirma ter ficado abalada psicologicamente após ter tido sua imagem, usando apenas biquíni, publicada nas redes sociais do jogador. O atleta e o clube foram notificados extrajudicialmente pela publicação, conforme revelado pelo CORREIO. 

A engenheira mecânica estava na praia com familiares quando foi fotografada pelo jogador, sem saber. As informações constam na notificação, a qual a reportagem teve acesso. 

Publicação de jogador repercute nas redes sociais

Publicação de jogador repercute nas redes sociais por Reprodução/Instagram
Publicação de jogador repercute nas redes sociais por Reprodução/Instagram
(Marca foi colocada pelo CORREIO para evitar exposição da mulher fotografada) por Reprodução
1 de 3
Publicação de jogador repercute nas redes sociais por Reprodução/Instagram

Durante a passagem por Salvador, em outubro do ano passado, o atleta publicou diversas fotos de uma praia e, em uma delas, com zoom na mulher, que utilizava biquíni e estava de costas. 

"A notificante encontra-se profundamente abalada, envergonhada e desesperada com as consequências da exposição, temendo pelo comprometimento de sua imagem pública e pela manutenção da credibilidade que construiu ao longo de sua carreira", diz trecho do documento.

"Trata-se de uma mulher séria, trabalhadora e respeitada em seu meio profissional, que jamais consentiu com a captura ou divulgação de sua imagem em contexto íntimo ou corporalmente invasivo", acrescenta. 

A notificação foi enviada ao atleta e ao clube em novembro do ano passado. Até então, as partes não responderam. A mulher considera entrar com processo judicial contra ambos. 

Memphis Depay

Memphis Depay por Rodrigo Coca/ Agência Corinthians
Memphis Depay posa com a camisa do Corinthians por Divulgação
Memphis Depay durante entrevista coletiva no Corinthians por José Manoel Idalgo/Corinthians
Memphis Depay em treino do Corinthians por Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Memphis Depay comemora após marcar gol pelo Corinthians por Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Memphis Depay pela Holanda por Divulgação I Fifa
Memphis Depay por Shutterstock
1 de 7
Memphis Depay por Rodrigo Coca/ Agência Corinthians

No documento, a defesa exige remoção imediata das publicações que contenham a imagem da mulher, retratação pública nos mesmos meios em que ocorreu a exposição e manifestação formal do clube sobre eventuais medidas adotadas. Também é solicitada a realização de uma reunião para tentativa de solução consensual do caso.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do Corinthians e aguarda retorno sobre o caso.

Leia mais

Imagem - Jogador do Corinthians é notificado por postar foto constrangedora de mulher em praia de Salvador

Jogador do Corinthians é notificado por postar foto constrangedora de mulher em praia de Salvador

Imagem - De férias na Bahia, Memphis Depay rebate provocação de torcedor do Palmeiras

De férias na Bahia, Memphis Depay rebate provocação de torcedor do Palmeiras

Imagem - Mulher revela estar grávida do atacante do Corinthians Memphis Depay e diz que jogador sumiu, diz coluna

Mulher revela estar grávida do atacante do Corinthians Memphis Depay e diz que jogador sumiu, diz coluna

A publicação repercutiu nas redes sociais e em veículos de imprensa, gerando críticas de parte dos seguidores, que classificaram o ato como invasivo. Após o ocorrido, Memphis Depay mandou um recado aos seguidores e disse que seu perfil no Instagram não é para publicações sobre futebol.

“Esta página não é para futebol. Leve sua inteligência futebolística para minha página real e converse. Qualquer um que falar [de futebol] será bloqueado. Esta página não é para isso”, afirmou o atacante do Corinthians.

Mais recentes

Imagem - GOL sorteia 25 mil milhas e prêmios em voos de Salvador para o Rio

GOL sorteia 25 mil milhas e prêmios em voos de Salvador para o Rio
Imagem - Postos de combustíveis na RMS são alvo de operação da polícia por indícios de fraude

Postos de combustíveis na RMS são alvo de operação da polícia por indícios de fraude
Imagem - Motorista idoso com sinais de embriaguez bate em ambulância e é preso em Salvador

Motorista idoso com sinais de embriaguez bate em ambulância e é preso em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Universo pede organização, diálogo e planejamento para Áries, Gêmeos, Leão e Libra nesta quarta-feira (28 de janeiro)
01

Universo pede organização, diálogo e planejamento para Áries, Gêmeos, Leão e Libra nesta quarta-feira (28 de janeiro)

Imagem - Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago em fevereiro; tire principais dúvidas
02

Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago em fevereiro; tire principais dúvidas

Imagem - Nubank, C6, BTG: qual banco digital é mais seguro? Especialistas respondem
03

Nubank, C6, BTG: qual banco digital é mais seguro? Especialistas respondem

Imagem - Salário de Cariúcha na RedeTV! surpreende por ser muito abaixo do esperado; saiba o valor
04

Salário de Cariúcha na RedeTV! surpreende por ser muito abaixo do esperado; saiba o valor