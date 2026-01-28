Mulher fotografada por jogador do Corinthians em praia de Salvador se diz 'envergonhada e desesperada'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 15:47
A mulher que foi fotografada pelo atacante do Corinthians, Memphis Depay, afirma ter ficado abalada psicologicamente após ter tido sua imagem, usando apenas biquíni, publicada nas redes sociais do jogador. O atleta e o clube foram notificados extrajudicialmente pela publicação, conforme revelado pelo CORREIO.
A engenheira mecânica estava na praia com familiares quando foi fotografada pelo jogador, sem saber. As informações constam na notificação, a qual a reportagem teve acesso.
Publicação de jogador repercute nas redes sociais
Durante a passagem por Salvador, em outubro do ano passado, o atleta publicou diversas fotos de uma praia e, em uma delas, com zoom na mulher, que utilizava biquíni e estava de costas.
"A notificante encontra-se profundamente abalada, envergonhada e desesperada com as consequências da exposição, temendo pelo comprometimento de sua imagem pública e pela manutenção da credibilidade que construiu ao longo de sua carreira", diz trecho do documento.
"Trata-se de uma mulher séria, trabalhadora e respeitada em seu meio profissional, que jamais consentiu com a captura ou divulgação de sua imagem em contexto íntimo ou corporalmente invasivo", acrescenta.
A notificação foi enviada ao atleta e ao clube em novembro do ano passado. Até então, as partes não responderam. A mulher considera entrar com processo judicial contra ambos.
Memphis Depay
No documento, a defesa exige remoção imediata das publicações que contenham a imagem da mulher, retratação pública nos mesmos meios em que ocorreu a exposição e manifestação formal do clube sobre eventuais medidas adotadas. Também é solicitada a realização de uma reunião para tentativa de solução consensual do caso.
A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do Corinthians e aguarda retorno sobre o caso.
A publicação repercutiu nas redes sociais e em veículos de imprensa, gerando críticas de parte dos seguidores, que classificaram o ato como invasivo. Após o ocorrido, Memphis Depay mandou um recado aos seguidores e disse que seu perfil no Instagram não é para publicações sobre futebol.
“Esta página não é para futebol. Leve sua inteligência futebolística para minha página real e converse. Qualquer um que falar [de futebol] será bloqueado. Esta página não é para isso”, afirmou o atacante do Corinthians.