2 DE FEVEREIRO

Barracão Cultural Odoyá celebra Iemanjá com Juliana Ribeiro, feijoada e manifesto pela Capoeira

Em sua 5ª edição, evento no Rio Vermelho une celebração ancestral, gastronomia e luta; programação começa com cortejo gratuito às 8h

Carmen Vasconcelos

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 16:53

O Cortejo encerra com a entrega do Balaio Ecológico, composto exclusivamente por materiais biodegradáveis Crédito: Divulgação

No dia 2 de fevereiro, a Rua Fonte do Boi volta a ser o epicentro da resistência cultural no Rio Vermelho. O Barracão Cultural Odoyá 2026 chega à sua 5ª edição consolidado como um dos refúgios mais autênticos para quem deseja saudar Iemanjá. O evento combina uma imersão na cultura popular, gastronomia afetiva, música e uma forte agenda pela valorização da Capoeira baiana.

Feijoada Musical

O ponto alto do evento será a tradicional Feijoada Musical, que começa às 11h. Neste ano, o palco recebe a elegância e o balanço de Juliana Ribeiro , o suingue da Banda Cajá e a versatilidade do grupo Menos Um No Quartetto . Além das participações especiais das cantoras Carla Visi e Ayana Amorim. Os ingressos estão à venda por R$ 40 e a feijoada no mesmo valor: R$ 40, no Sympla .

A programação começa às 07h no Barracão Cultural Odoyá, com o Café da Manhã Tropical. Em seguida, o Cortejo Cultural ao som do grupo Mãos no Couro, capoeiristas, artistas e amantes da cultura popular ocupam as ruas em defesa da implementação da Capoeira nas redes de ensino dos municípios baianos (PL 255/2025) e pela aposentadoria dos mestres e mestras das culturas tradicionais e populares (PL 1176/2011).

"O estado já regulamentou a Lei Moa do Katendê, agora é a vez de todas as cidades da Bahia, com destaque para a capital mundial da Capoeira: Salvador. Vamos fazer justiça para nossos mestres e mestras. Salvador, a cidade mais negra fora de África, precisa incluir a educação antirracista para servir de exemplo. O reconhecimento aos nossos mestres e mestras precisa ir além das homenagens: deve ser um direito garantido. No Barracão Cultural Odoyá, reforçamos nossa luta pela aposentadoria dos guardiões das culturas tradicionais e populares pelo Estado brasileiro. É hora de transformar o respeito à nossa ancestralidade em políticas públicas efetivas de proteção social" , afirma Jacaré DiAlabama, coordenador do coletivo Capoeira em Movimento Bahia (CMB).

O Cortejo encerra com a entrega do Balaio Ecológico, composto exclusivamente por materiais biodegradáveis, reforçando o compromisso do movimento com a preservação dos mares.

Realizado pelo Capoeira em Movimento Bahia (CMB), movimento que luta pelo reconhecimento e valorização da Capoeira e de seus Mestres e Mestras griôs, o evento conta com o patrocínio da Bahiagás, e com a parceria da UNEGRO (União de Negras e Negros pela Igualdade) e da UBM (União Brasileira de Mulheres).

PROGRAMAÇÃO

CORTEJO CULTURAL E BALAIO ECOLÓGICO - GRATUITO

07h: Concentração com Café da Manhã Tropical.

07h30: Performance cultural.

08h: Saída do Cortejo Cultural: Manifesto em Defesa da Cultura Popular e pela Capoeira nas Escolas Públicas Municipais da Bahia.

10h: Entrega do Balaio Ecológico para Iemanjá.

FEIJOADA MUSICAL - INGRESSOS R$ 40,00 + FEIJOADA R$ 40

11h: Abertura dos portões.

13h: Menos Um no Quartetto - participação de Ayana Amorim.

15h: Juliana Ribeiro - participação de Carla Visi.

17h: Banda Cajá.

21h: Encerramento.

SERVIÇO

Evento: Barracão Cultural Odoyá 2026.

Data: 02/02 (segunda-feira).

Cortejo Cultural e Balaio Ecológico: Das 7h às 10h, com Mãos no Couro e Ngoma Móvel - programação gratuita.

Feijoada Musical: A partir das 11h, com shows de Juliana Ribeiro e das bandas Cajá e Menos Um no Quartetto.

Ingressos: R$ 40 + Feijoada: R$ 40 no Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/barracao-cultural-odoya-2026-feijoada-musical/3288040?algoliaID=241a7a6c53f580a7b14c3578a086b00b) .

Local: Rua da Fonte do Boi, 03, Rio Vermelho - Salvador/BA (ao lado do Espetto Carioca).