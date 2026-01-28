Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Evento de K-Pop gratuito acontece neste sábado em Salvador; veja atrações

Projeto vai reunir apresentações, jogos e lojas de produtos temáticos

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 18:37

Evento vai reunir apresentações, jogos e lojinhas de produtos temáticos
Evento vai reunir apresentações, jogos e lojinhas de produtos temáticos Crédito: Reproduação

Os fãs de K-Pop em Salvador já podem anotar na agenda o primeiro evento voltado para o gênero musical. Neste sábado (31), a partir das 14h, acontece o 18º Encontro Kpopper, na Praça Aquarius, localizada no bairro da Pituba. O evento é gratuito.

O evento vai reunir apresentações covers, lojas, jogos e uma radom play dance - brincadeira em que os participantes que conhecem as coreografias das músicas que estão tocando entram em uma roda para dançar.

Conheça alguns artistas do K-Pop

Stray Kids por Reprodução
BTS por Frazer Harrison / Getty images / Widelg
Blackpink por divulgação
G-Dragon por Reprodução
Suga por Reprodução
Jin por Reprodução
HUNTR/X por Reprodução
Jungkook por Divulgação
RM por Reprodução
TWICE por Reprodução/Instagram
J-Hope por Reprodução
Jimin por Reprodução
Seventeen por Reprodução
V por Reprodução
1 de 14
Stray Kids por Reprodução

Entre as atrações covers confirmadas a se apresentar estão: Bella DGE, Kiddo, Black Bullet, Camz & Sun, Insomnia, Odile X Odette, Resonance e Veni Vidi Vici. Já entre as lojas que estarão presentes estão: Arrtskstore, Aertcillyz, Cantinho da Army, Cat's Gourmet, Hallyu, Jellyfish, K-Tinny, Lotus, Lulu Gourmet, Mimwamo e Oficina Dazarte.

Leia mais

Imagem - Conheça cinco séries coreanas para virar uma 'dorameira'

Conheça cinco séries coreanas para virar uma 'dorameira'

Imagem - Conheça dez séries coreanas que passam longe dos romances

Conheça dez séries coreanas que passam longe dos romances

Imagem - Saiba onde assistir doramas e outras produções asiáticas de graça

Saiba onde assistir doramas e outras produções asiáticas de graça

Tags:

Encontro Praça Pituba Kpop Gratuito

Mais recentes

Imagem - Casa usada como 'bunker' do tráfico é descoberta em Feira de Santana

Casa usada como 'bunker' do tráfico é descoberta em Feira de Santana
Imagem - Movimento Agbelas reúne 200 mulheres para oferenda musical a Iemanjá no Rio Vermelho

Movimento Agbelas reúne 200 mulheres para oferenda musical a Iemanjá no Rio Vermelho
Imagem - Dino mantém em liberdade PM baiano acusado de desviar armas para facção

Dino mantém em liberdade PM baiano acusado de desviar armas para facção

MAIS LIDAS

Imagem - Lua em Touro traz clareza e direção para transformar a vida de Câncer, Escorpião e Aquário a partir de hoje (27 de janeiro)
01

Lua em Touro traz clareza e direção para transformar a vida de Câncer, Escorpião e Aquário a partir de hoje (27 de janeiro)

Imagem - Nubank, C6, BTG: qual banco digital é mais seguro? Especialistas respondem
02

Nubank, C6, BTG: qual banco digital é mais seguro? Especialistas respondem

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas
03

Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas

Imagem - Os caminhos profissionais de Leão, Áries e Câncer terão uma virada poderosa a partir desta quarta (28 de janeiro)
04

Os caminhos profissionais de Leão, Áries e Câncer terão uma virada poderosa a partir desta quarta (28 de janeiro)