Evento de K-Pop gratuito acontece neste sábado em Salvador; veja atrações

Monique Lobo
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 18:37
Os fãs de K-Pop em Salvador já podem anotar na agenda o primeiro evento voltado para o gênero musical. Neste sábado (31), a partir das 14h, acontece o 18º Encontro Kpopper, na Praça Aquarius, localizada no bairro da Pituba. O evento é gratuito.
O evento vai reunir apresentações covers, lojas, jogos e uma radom play dance - brincadeira em que os participantes que conhecem as coreografias das músicas que estão tocando entram em uma roda para dançar.
Conheça alguns artistas do K-Pop
Entre as atrações covers confirmadas a se apresentar estão: Bella DGE, Kiddo, Black Bullet, Camz & Sun, Insomnia, Odile X Odette, Resonance e Veni Vidi Vici. Já entre as lojas que estarão presentes estão: Arrtskstore, Aertcillyz, Cantinho da Army, Cat's Gourmet, Hallyu, Jellyfish, K-Tinny, Lotus, Lulu Gourmet, Mimwamo e Oficina Dazarte.