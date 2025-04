MENOS 'SARANG' E MAIS 'SHIBAL'

Conheça dez séries coreanas que passam longe dos romances

A lista de indicações conta com produções de suspense, ação, aventura e terror

Monique Lobo

Publicado em 28 de abril de 2025 às 06:00

Produções coreanas além das comédias românticas reservam boas histórias Crédito: Reprodução

Um clássico das produções coreanas, as séries de comédia romântica dominam as produções de K-drama. Se, de um lado, os “rom-com” - como são chamados os romances recheados de comédia - atraem uma legião de fãs e têm se tornado cada vez mais populares fora da Coreia do Sul, de outro, também despertam uma certa resistência daqueles que não são fãs do gênero. >

Mas, chakaman! Nem só de casais apaixonados vivem as produções do país do K-pop. Para além dos filmes, que ganharam mais atenção após as quatro estatuetas do Oscar conquistadas por “Parasita”, em 2020, existe um vasto catálogo de séries de gêneros como suspense, ação, aventura, terror entre outros. >

Para te ajudar a desbravar universos violentos de disputa de gangues e perseguições policiais, cenários apocalípticos de invasão zumbi, vinganças bem planejadas e arquitetadas a sangue frio, assassinatos em séries com psicopatas descontrolados e drama de quem tira a própria vida, selecionamos dez séries que passam bem longe dos romances açucarados. Confira!>

O Pior do Mal>

O Pior do Mal Crédito: Reprodução

Se você busca uma série de ação ensanguentada, essa é a melhor opção. Em “O Pior do Mal, o policial Park Joon-mo, vivido por Ji Chang-wook, se infiltra em uma gangue chamada Legião de Gangnam. A missão é desmantelar o grupo criminoso que comanda o tráfico de drogas da região. A história se passa em 1995, e o policial acaba de aproximando do líder da gangue Jung Gui-cheol, interpretado por We Ha-joon, que passa a confiar integralmente no infiltrado. No meio de tudo isso surge Yoo Eui-jeong, esposa de Joon-mo, também policial, que tem uma relação antiga com Gui-cheol. Enquanto precisa investigar o grupo criminoso, ele tenta entender a relação da mulher com o rival e se manter vivo em meio a confrontos violentos e bem gráficos. Respira fundo e aperta o play. >

Disponível no Disney+ e Apple TV >

A Lição>

A Lição Crédito: Reprodução

O drama que ficou em terceiro lugar entre os mais assistidos no mundo pela Netflix em 2023 é uma história de vingança e empoderamento. Nele, Moon Dong-eun, interpretada por Song Hye-kyo, enfrentou uma das grandes mazelas da sociedade coreana, o bullying. Viveu uma série de violências físicas, sexuais e psicológicas cometidas por um grupo de colegas e precisou abandonar o colégio para sobreviver. Anos depois, ainda atormentada pelo trauma vivido, ela planeja uma vingança para derrubar cada um dos seus algozes: Lee Sa-ra, papel de Kim Hieora, uma herdeira viciada em drogas; Choi Hye-jeong, vivida por Cha Joo-young, uma alpinista social que faz qualquer coisa para se enturmar com os ricos; Son Myeong-o, feito pelo ator Kim Gun-woo, um faz tudo subordinado ao amigo rico; Jeon Jae-jun, interpretado por Park Sung-hoon, que obcecado pela namorada desde os tempos da escola; e Jeon Jae-jun, papel de Park Sung-hoon, a responsável por tornar Dong-eun um alvo do grupo. Na sua missão por reparação, Dong-eun encontra apoio em Joo Yeo-Jeong, feito por Lee Do-hyun, um jovem que também luta contra seus próprios demônios. Vale cada episódio. >

Disponível no Netflix >

Jogo da Morte>

O Jogo da Morte Crédito: Reprodução

Essa série aborda uma temática muito sensível para os coreanos: o suicídio. O país foi apontado como o responsável pela maior taxa de suicídio no mundo, ao lado do Japão, África do Sul e Estônia, de acordo com um estudo científico do Multi-city Multi-country Collaborative Research Network, publicado no final do ano passado (veja informações para encontrar ajuda abaixo). Nesse enredo, Choi Yee-jay, papel de Seo In-guk, está passando por um período de dificuldades: sofreu um golpe de bitcoin, não consegue arrumar um emprego e ainda termina com a namorada. Se sentindo fracassado, resolve tomar uma decisão extrema e pôr fim à própria vida. No entanto, a morte em pessoa, que é feita por Park So-dam, resolve castigá-lo pela sua ação. A punição: reencarnar 12 vezes e morrer em todas essas vidas até que consiga sobreviver em uma delas. A saga de Yee-jay te prende até a última vida. >

Disponível no Amazon Prime >

Renascendo Rico>

Renascendo Rico Crédito: Reprodução

Essa é mais uma história de vingança. Dessa vez, contra toda uma família. Yoon Hyeon-woo, vivido por Song Joong Ki, é leal funcionário do Grupo Soonyang, presidido por Jin Yang-cheol, papel de Lee Sung-min. Ele faz tudo para o conglomerado e a família do presidente, sendo constantemente humilhado. Seus anos de trabalho devotado lhe fizeram conhecer a fundo cada um dos membros dessa família rica. De repente, é chamado para uma missão e acaba sendo morto a mando daqueles para quem dedicou sua vida. Mas, esse não é o fim da trama, é só começo. Isso porque, Hyeon-woo reencarna como o neto mais novo de Yang-cheol, anos antes da sua morte. De dentro da família, ele resolve pôr em prática um plano para tomar o controle do Grupo Soonyang e se vingar dos seus assassinos. Seu plano começa a perder sentido quando ele percebe que criou uma relação afetiva com o então avô. Seu coração também vai amolecer com essa relação. >

Disponível no Viki e Apple TV >

As Três Irmãs>

As Três Irmãs Crédito: Reprodução

Essa série é sobre a busca por garantir um futuro melhor para a família. Nela, as irmãs Oh In-ju, vivida por Kim Go-eun, Oh In-kyeong, interpretada por Nam Jee-hyung, e Oh In-hye, papel de Park Ji-hoo, que crescem na pobreza, desenvolveram uma relação muito forte depois de sofrer com a negligência da mãe. A vida delas vira de cabeça pra baixo quando a mais velha, In-ju, recebe a quantia de 70 bilhões de wons de uma amiga que é assassinada. O problema é que uma família rica está por trás disso e vai fazer de tudo para que elas não fiquem com o dinheiro, colocando em risco a vida das três. Elas contam com a ajuda de Choi Do-il, interpretado por Wi Ha-joon, um homem de negócios enigmático e com interesses próprios. Tem muito pano pra manga.>

Disponível no Netflix >

A sorte de um psicopata>

A sorte de um psicopata Crédito: Reprodução

Lee Tang, vivido por Choi Woo-sik, se torna um assassino por ocasião. Porém, vai tomando gosto pela função. Tudo começa quando ele, um universitário que trabalha meio período em uma loja de conveniência, atende dois clientes embriagados. Quando está indo embora, percebe que um deles está dormindo e o outro cambaleando pela rua. Ao tentar ajudar, é agredido pelo homem e, para tentar se defender, bate com um martelo que tinha pegado emprestado na cabeça do bêbado, que morre no local. Tang foge de lá em pânico já pensando que seria preso. Mas, os dias passam e nada acontece. Logo em seguida, descobre que a sua vítima na verdade era um serial killer e o homem que estava dormindo tinha sido assassinado por ele antes de morrer. O alívio não demora muito tempo quando ele se envolve e uma nova morte. Coincidentemente, a nova vítimas também tinha um histórico cruel. A partir daí ele começa a perceber que tem um certo poder em matar pessoas más. Tudo estava indo bem até que o policial Jang Nan-gam, interpretado por Son Suk-ku, começa a ligar os casos. Apesar do tema, essa série aqui vai te arrancar boas risadas. >

Disponível no Netflix >

Cães de Caça>

Cães de Caça Crédito: Reprodução

Essa aqui é pra quem quer ação no muque. Em “Cães de Caça”, Kim Geon-woo, papel de Woo Do-hwan, um jovem aspirante a boxeador, tenta proteger a mãe que, por conta da pandemia, deve dinheiro ao agiota violento Kim Myeong-gil, interpretado por Park Sung-woong. Além de ver o negócio da mãe destruído, ele ainda é atacado e fica com um corte no rosto no seu encontro com o agiota e seus capangas. Em busca de justiça pelo que aconteceu, ele se junta ao amigo também boxeador Hong Woo-jin, vivido por Lee Sang-yi, e, com a ajuda de um agiota aposentado, os dois usam suas habilidades de luta para acabar com o império de Myeong-gil. Se prepare para muita luta e poucas armas. >

Disponível no Netflix >

Uma Loja Para Assassinos>

Uma Loja Para Assassinos Crédito: Reprodução

Essa série dá pulos entre o passado e o presente, quando Jeong Ji-an, papel de Kim Hye-jun, descobre que o tio, Jeong Jin-man, vivido por Lee Dong-wook, que a criou após a morte dos pais, também morre repentinamente. O luto dá lugar ao desespero quando ela começa a receber visitas de assassinos que querem tomar posse dos produtos vendidos pelo seu tio no negócio que ele mantinha: uma loja clandestina de armas. Em meio à tentativa de sobreviver aos ataques, ela percebe que desenvolveu habilidades importantes e passa a recordar momentos com o tio que mostram que ele, de um jeito próprio, tentou ensinar a sobrinha a se defender. Tirando os tiros e as tentativas de assassinato, até da vontade de fazer parte dessa família. >

Disponível no Disney+ e Apple TV >

Estamos Todos Mortos>

Estamos Todos Mortos Crédito: Reprodução

Se você estava esperando por uma série de terror, esse momento chegou. Em “Estamos Todos Mortos” o apocalipse zumbi é uma realidade. Na verdade, o que acontece é uma epidemia que começa a se espalhar pelo mundo. A história parte da escola Hyosan que tem sua rotina interrompida pelas transformações dos alunos em zumbi. Um grupo encabeçado por Lee Cheong-san, papel de Yoon Chan-young, e Nam On-jo, vivida pela atriz Park Ji-hoo, tenta sobreviver enquanto vai perdendo cada vez mais comunicação com o exterior da instituição. Presos no local, eles enfrentam, além dos zumbis que antes eram amigos e professores, um delinquente da escola que está disposta a acabar com eles. Ao se verem encurralados, buscam uma saída em busca de ajuda das autoridades. Do lado de fora, cientistas tentam entender a doença e produzir uma cura para o contágio. Se você é fã de The Walking Dead, vai gostar dessa série. >

Disponível no Netflix >

Flor do Mal>

Flor do Mal Crédito: Reprodução

Esse drama aborda a psicopatia e te faz questionar o personagem principal o tempo todo. Baek Hee-sung, interpretado por Lee Joon-gi, tem uma vida normal, casado e com uma filhinha. Até aí nada demais, até que você descobre que ele, na verdade, não se chama Hee-sung e sim Doo Hyun-soo e o verdadeiro Joon-gi está em coma. A esposa, Cha Ji-won, vivida por Moon Chae-won, é uma policial e não faz ideia do passado do marido. A vida perfeita de Hyun-soo começa a ruir quando o jornalista Seo Hyun-woo, papel de Seo Hyun-woo, o reconhece. Além disso, Ji-won começa a investigar uma série de assassinatos que a fazem desconfiar do marido. E é nesse jogo de suspeitas que você fica preso até o final dos 16 episódios. >

Disponível Viki e Netflix >

Onde buscar ajuda em caso de sofrimento psicológico:>

Centro de Valorização da Vida (CVV)>

Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.>

Canal Pode Falar>

Iniciativa criada pelo Unicef para oferecer escuta para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. O contato com o Canal Pode Falar pode ser feito pelo WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.>

SUS>

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. Há unidades específicas para crianças e adolescentes. É possível buscar os endereços das unidades em Salvador nesta página.>

Mapa da Saúde Mental>