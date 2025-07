TEATRO

Indicado ao Prêmio Shell, musical Torto Arado retorna a Salvador

Apresentações serão no Sesc Casa do Comércio; confira datas

Indicado à 23ª edição do prêmio Shell de teatro, o musical Torto Arado volta aos palcos do Sesc Casa do Comércio, em Salvador, de 9 a 17 de agosto, com ingressos que variam de R$ 20 a R$ 120.>