TV

Ator mirim de 'Adolescência' quebra recorde com indicação ao Emmy

Cooper vai enfrentar nomes experientes

O recorde anterior pertencia a Scott Jacoby, indicado em 1973, quando tinha 16 anos, pelo filme feito para TV "That Certain Summer".>

Na ala feminina, outra marca histórica foi superada: Kathy Bates se tornou, aos 77 anos, a atriz mais velha já indicada ao Emmy de melhor atriz em série de drama. Reconhecida por sua atuação como Matty em "Matlock", ela entra na disputa com Sharon Horgan ("Mal de Família"), Britt Lower ("Ruptura"), Bella Ramsey ("The Last of Us") e Keri Russell ("A Diplomata").>