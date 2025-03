STREAMING

'Adolescência': Série da Netflix é inspirada em história real?

Filmada em tomadas contínuas, série trata de um crime envolvendo crianças e está fazendo sucesso

Protagonizada por Owen Cooper, um estreante de 15 anos sem experiência anterior como ator, a série mergulha nas complexidades do caso de Jamie, enquanto familiares, autoridades e a sociedade tentam entender o que levou ao trágico desfecho. A narrativa aborda temas urgentes, como masculinidade tóxica, bullying e o impacto das redes sociais na vida dos jovens. >

Criada por Stephen Graham, que também interpreta Eddie Miller, o pai de Jamie, a série foi escrita em parceria com Jack Thorne. Em entrevista ao site Tudum, da Netflix, Graham explicou que a ideia era evitar estereótipos comuns em dramas sobre crimes juvenis. >

“Poderíamos ter feito um drama sobre gangues e crimes com facas, ou sobre um jovem cuja mãe é alcoólatra ou cujo pai é um agressor violento,” disse Graham. “Em vez disso, queríamos que as pessoas olhassem para esta família e pensassem: ‘Meu Deus. Isso poderia estar acontecendo conosco!’ E o que acontece ali é o pior pesadelo de uma família comum.” >

Apesar de não ser baseada em um caso real específico, a série foi inspirada por uma série de incidentes chocantes noticiados na Inglaterra. Graham revelou que um caso em particular o marcou profundamente: “Houve um incidente em que um menino (supostamente) esfaqueou uma garota e isso me chocou. Fiquei pensando: ‘O que está acontecendo? O que está ocorrendo na sociedade para que um menino esfaqueie uma garota até a morte? Qual foi o estopim disso?’ E então aconteceu de novo, e de novo, e de novo. Realmente queria lançar uma luz sobre isso e perguntar: ‘Por que isso está acontecendo hoje? O que está rolando? Como chegamos a esse ponto?’” >

A escolha de filmar cada episódio em uma única tomada contínua adiciona uma camada de realismo e intensidade à narrativa. Sem cortes, o espectador é imerso na tensão e no drama da história, acompanhando de perto as consequências do crime na vida de Jamie e de sua família. >