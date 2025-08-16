ANNYEONG NEWS

Os “Labubus” do K-pop: conheça os personagens que são símbolos de identidade e conexão entre fãs

No universo musical sul-coreano, grupos têm seus próprios mascotes colecionáveis que viram febre e fortalecem o vínculo com o público



Publicado em 16 de agosto de 2025 às 00:01

Wootteo, um dos mascotes do cantor Jin, membro do BTS, tem seu próprio perfil no Instagram Crédito: reprodução/Instagram

A febre dos colecionáveis não é de hoje, mas se o boneco Labubu se tornou o queridinho do momento entre os aficionados por design pop e cultura de nicho, no universo do K-pop os fãs já cultivam há anos seus próprios “amigos de bolso”. São mascotes oficiais criados para representar bandas e grupos, cada um com identidade própria, que viraram itens de colecionador, estamparam linhas de moda e ocuparam vitrines em diferentes países. Eles não apenas refletem o estilo e a personalidade dos artistas, como também funcionam como uma forma palpável de levar um pedaço do grupo para qualquer lugar.

O exemplo mais famoso é o BT21, lançado em 2017 pelo BTS em parceria com a LINE Friends. A criação foi colaborativa: cada integrante desenvolveu um personagem inspirado em traços pessoais ou em ideias que queria transmitir. Tata, o príncipe alienígena de V; Chimmy, o filhote apaixonado por música criado por Jimin; Koya, o coala pensador de RM; RJ, a alpaca gentil de Jin; Shooky, o cookie travesso de Suga; Mang, a criatura misteriosa e dançante de J-Hope; Cooky, o coelho forte de Jungkook; e Van, o robô guardião que representa o fandom ARMY. Esses personagens ganharam histórias próprias, curtas animados e uma infinidade de produtos — de chaveiros e pelúcias a mochilas, estojos, capinhas de celular e até edições limitadas de cosméticos.

Seguindo o sucesso do BT21, outras bandas abraçaram a ideia de criar universos visuais para traduzir sua identidade em forma de mascote. O Stray Kids apresentou o SKZOO, onde cada integrante é representado por um animal carismático; o TWICE lançou o LOVELYS; o TREASURE desenvolveu o Truz, em parceria também com a LINE Friends; o TXT criou o PPULBATU; o MONSTA X tem o TWOTUCKGOM, um time de ursos com personalidades distintas; e o Seventeen lançou o MINITEEN, com versões fofas e caricatas de seus integrantes.

Instagram próprio

Entre os personagens mais recentes a ganhar espaço no coração dos fãs está o Wootteo, criado por Jin, do BTS. O astronauta simpático e de expressão curiosa foi apresentado em 2022 como parte da promoção de seu single solo The Astronaut, lançado em parceria com o Coldplay. Com traços simples e um visual amigável, Wootteo rapidamente se tornou símbolo da conexão entre Jin e o fandom, aparecendo em vídeos, ilustrações e uma linha de produtos licenciados. O personagem ganhou até um perfil próprio no Instagram (@wootteo) – com mais de 1.6 milhões de seguidores - , no qual “interage” com os fãs e mostra os bastidores de seu “pai” Jin, reforçando o vínculo afetivo criado pelo artista.

Elo afetivo

A presença dessas mascotes na vida dos admiradores é intensa. Não é raro ver pessoas de todas as idades carregando miniaturas presas às bolsas, aos estojos e até às chaves do carro. Além de funcionarem como adereços, eles ajudam os fãs a identificarem outros fãs. Assim como acontece com o Labubu, a graça está em unir estética, afeto e um toque de exclusividade — já que muitos itens são vendidos apenas em determinados países ou em edições limitadas.

Mais do que simples acessórios, as mascotes representam um elo afetivo entre artistas e público. Eles condensam o carisma dos integrantes dos grupos em figuras lúdicas, fáceis de reconhecer e de se apegar. No bolso ou na bolsa, eles se transformam em pequenos embaixadores da música que representam. Em tempos de Labubu, fica claro que, no K-pop, a paixão também cabe na palma da mão — e viaja junto, onde quer que o fã vá.

Labubu: o toy art que virou fenômeno global

Criado pelo artista Kasing Lung — nascido em Hong Kong, que vive na Bélgica —, o Labubu surgiu em 2015 como parte da série ilustrada The Monsters, inspirada no folclore nórdico. A transição para o mundo físico aconteceu em 2019, quando a empresa chinesa Pop Mart, especialista em colecionáveis e no formato blind box, passou a produzi-lo como peça de vinil.

Vendidos em caixas-surpresa, os Labubus se tornaram virais: a incerteza sobre qual versão virá estimula trocas, repetição de compras e o desejo de completar coleções. O fenômeno se reflete nos números: só no primeiro semestre de 2024, a linha The Monsters movimentou cerca de 6,3 bilhões de yuans (aproximadamente 870 milhões de dólares). No mesmo ano, o faturamento global da Pop Mart chegou a 1,8 bilhão de dólares, sendo 410 milhões vindos apenas dos personagens Labubu. Em relação a 2023, o crescimento foi de impressionantes 726,6%, com projeções de alta de mais 200% nos primeiros meses de 2025.

Considerado toy art — peças de design colecionáveis que unem estética e cultura pop —, o Labubu tem valores que variam muito. As versões mais simples, de 3 polegadas, custam em torno de 15 dólares, enquanto edições limitadas e colaborações especiais alcançam cifras muito mais altas. Um modelo “mega” de 1,2 metro já foi arrematado por 170 mil dólares em leilão.

Para Kasing Lung, Labubu é mais do que um personagem: “ele está na minha alma. Ele ousa fazer as coisas que eu quero, mas não ouso.”

Collab superpoderosa

Newjeans como as Meninas Superpoderosas