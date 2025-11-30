Acesse sua conta
O Kannalha faz show gratuito em Salvador neste domingo (30)

Apresentação faz parte da Feira Preta Festival

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 08:56

O Kannalha faz show em Salvador
O Kannalha faz show em Salvador Crédito: Divulgação

O cantor O Kannalha vai se apresentar no Feira Preta Festival neste domingo (30), na Praça Maria Felipa, em Salvador. O artista integra a programação musical do Palco Axé, que reúne uma série de shows ao longo de todo o dia. Além das atrações musicais, o festival oferece aulas, performances, exibições de curtas, feira gastronômica e diversas opções de lazer.

A entrada é gratuita, mediante a doação de um pacote de alimento não perecível.

O evento, iniciado na sexta-feira (28), já recebeu shows no Palco Axé sob comando dos mestres de cerimônia Tia Má (Mayra Azevedo) e Ícaro Bonfim. No sábado (29), passaram pelo palco nomes como Sued Nunes, indicada ao Grammy Latino 2025, além de EdCity Fantasmão, Jau, Rachel Reis e Afrocidade.

A seguir, confira a programação completa deste domingo (30):

PALCO AXÉ

Praça Maria Felipa

12h às 12h25 - Música ambiente

12h30 às 13h30 - Pagode Por Elas com Rai Fereira convidam A Dama e Nath BR

13h35 às 13h55 - DJ Nai Kiese

14h às 15h - Yan Cloud convida Vírus Carinhoso

15h05 às 15h45 - DJ Nai Kiese

15h50 às 17h30 - Ministereo Público

17h35 às 18h05 - Dj Nai Kiese

18h10 às 18h55 - Baile Essencial | Bloquinho Delas

19h às 20h - Baile Essencial | O Kannalha

20h05 às 20h55 - Baile Essencial | Errari

20h55 às 21h45 - Baile Essencial | Biel Ferraz

PALCO PAREDÃO

Praça Maria Felipa

12h05 às 12h55 - DJ Allexuz

13h às 14h - Artistas Feira Preta Cria Música: DJ Agojy | Rita Braz | Felipe Uxê | Laela | Agatha VS | Nouve | Aspri RBF | Heder Novaes | Nayri | Una | Herley

14h05 às 14h25 - DJ Allexuz

14h30 às 15h30 - Acerte e Ganhe com Raoni Oliveira

15h35 às 15h55 - DJ Allexuz

16h às 17h - Tiago Simas

17h05 às 17h30 - DJ Belle

17h30 às 18h - Movimento Zé Pilintra (chão em frente ao palco)

18h às 19h - Samba Orisun

19h às 19h35 - DJ Belle

19h40 às 20h40 - Samba Trator

PRETA TALKS – apresentado por NIVEA

Mirante do Arquivo Público de Salvador

10h30 às 11h20 - Ato Ecumênico

11h30 às 12h20 - Aula Magna: Carla Akotirene

12h30 às 13h20 - Diáspora em Movimento

13h30 às 14h20 - Intervalo

14h30 às 15h20 - Mulheres de Axé

16h40 às 17h30 - Lançamento do livro Meridiana

FEIRA PRETINHA

Rua Portugal

09h - Malezinho

10h às 18h - Espaço Kids Afrolúdico Amora

12h - Oficina de produção de colares africanos

14h às 15h – Oficina de Rimas e Improvisos

17h às 18h – Oficina de Abayomis

AUDIOVISUAL

Casa das Histórias de Salvador

09h – Curtas: Meu Pai é Praia, E Seu Corpo é Belo, A Menina Que Queria Voar

11h – Ijó Dudu

14h – Exibição do longa “Kasa Branca”

STAND UP

Mirante do Arquivo Público de Salvador

18h15 – Magali Soares

19h30 – Matheus Buente

MAPPING

Praça Maria Felipa

19h às 21h – Carrinho Projetor

19h às 22h – Mapping “Acaso Surreal”

PRETA NA MODA

Doca 1

10h às 20h – Loja colaborativa

15h às 15h30 – Desfile Fancy África

17h às 17h30 – Mônica Anjos

GAMES

Doca 1 – Sala Califórnia

13h às 18h – Jogos Feira Preta + Salve Games

FEIRA PRETA DEGUSTA

10h às 20h – Feira de gastronomia

MERCADO DA PRETA

10h às 20h – Feira com 111 expositores

EXPOSIÇÕES

Casa das Histórias de Salvador

10h às 17h – Floresta de Infinitos

Cidade da Música da Bahia

11h – Timeline CMB

