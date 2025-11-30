O Kannalha faz show gratuito em Salvador neste domingo (30)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 30 de novembro de 2025 às 08:56
O cantor O Kannalha vai se apresentar no Feira Preta Festival neste domingo (30), na Praça Maria Felipa, em Salvador. O artista integra a programação musical do Palco Axé, que reúne uma série de shows ao longo de todo o dia. Além das atrações musicais, o festival oferece aulas, performances, exibições de curtas, feira gastronômica e diversas opções de lazer.
A entrada é gratuita, mediante a doação de um pacote de alimento não perecível.
O evento, iniciado na sexta-feira (28), já recebeu shows no Palco Axé sob comando dos mestres de cerimônia Tia Má (Mayra Azevedo) e Ícaro Bonfim. No sábado (29), passaram pelo palco nomes como Sued Nunes, indicada ao Grammy Latino 2025, além de EdCity Fantasmão, Jau, Rachel Reis e Afrocidade.
PALCO AXÉ
Praça Maria Felipa
12h às 12h25 - Música ambiente
12h30 às 13h30 - Pagode Por Elas com Rai Fereira convidam A Dama e Nath BR
13h35 às 13h55 - DJ Nai Kiese
14h às 15h - Yan Cloud convida Vírus Carinhoso
15h05 às 15h45 - DJ Nai Kiese
15h50 às 17h30 - Ministereo Público
17h35 às 18h05 - Dj Nai Kiese
18h10 às 18h55 - Baile Essencial | Bloquinho Delas
19h às 20h - Baile Essencial | O Kannalha
20h05 às 20h55 - Baile Essencial | Errari
20h55 às 21h45 - Baile Essencial | Biel Ferraz
PALCO PAREDÃO
Praça Maria Felipa
12h05 às 12h55 - DJ Allexuz
13h às 14h - Artistas Feira Preta Cria Música: DJ Agojy | Rita Braz | Felipe Uxê | Laela | Agatha VS | Nouve | Aspri RBF | Heder Novaes | Nayri | Una | Herley
14h05 às 14h25 - DJ Allexuz
14h30 às 15h30 - Acerte e Ganhe com Raoni Oliveira
15h35 às 15h55 - DJ Allexuz
16h às 17h - Tiago Simas
17h05 às 17h30 - DJ Belle
17h30 às 18h - Movimento Zé Pilintra (chão em frente ao palco)
18h às 19h - Samba Orisun
19h às 19h35 - DJ Belle
19h40 às 20h40 - Samba Trator
PRETA TALKS – apresentado por NIVEA
Mirante do Arquivo Público de Salvador
10h30 às 11h20 - Ato Ecumênico
11h30 às 12h20 - Aula Magna: Carla Akotirene
12h30 às 13h20 - Diáspora em Movimento
13h30 às 14h20 - Intervalo
14h30 às 15h20 - Mulheres de Axé
16h40 às 17h30 - Lançamento do livro Meridiana
FEIRA PRETINHA
Rua Portugal
09h - Malezinho
10h às 18h - Espaço Kids Afrolúdico Amora
12h - Oficina de produção de colares africanos
14h às 15h – Oficina de Rimas e Improvisos
17h às 18h – Oficina de Abayomis
AUDIOVISUAL
Casa das Histórias de Salvador
09h – Curtas: Meu Pai é Praia, E Seu Corpo é Belo, A Menina Que Queria Voar
11h – Ijó Dudu
14h – Exibição do longa “Kasa Branca”
STAND UP
Mirante do Arquivo Público de Salvador
18h15 – Magali Soares
19h30 – Matheus Buente
MAPPING
Praça Maria Felipa
19h às 21h – Carrinho Projetor
19h às 22h – Mapping “Acaso Surreal”
PRETA NA MODA
Doca 1
10h às 20h – Loja colaborativa
15h às 15h30 – Desfile Fancy África
17h às 17h30 – Mônica Anjos
GAMES
Doca 1 – Sala Califórnia
13h às 18h – Jogos Feira Preta + Salve Games
FEIRA PRETA DEGUSTA
10h às 20h – Feira de gastronomia
MERCADO DA PRETA
10h às 20h – Feira com 111 expositores
EXPOSIÇÕES
Casa das Histórias de Salvador
10h às 17h – Floresta de Infinitos
Cidade da Música da Bahia
11h – Timeline CMB