Aos 92 anos, ator Othon Bastos volta à cidade natal na Bahia para apresentação gratuita

Artista aproveita passagem pela Bahia para banho nas águas termais de Caldas do Jorro

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 13:16

Othon Bastos aproveitou com filho visita a Tucano
Othon Bastos aproveitou com filho visita a Tucano Crédito: Cristina Granato/Divulgaç!ao

Em meio à turnê do monólogo “Não me entrego, não!”, o ator Othon Bastos fez uma parada especial em Tucano, na Bahia, sua cidade natal, onde sobe ao palco neste domingo (30). A apresentação, que acontece a partir das 19h na Praça da Matriz, de graça, integra um projeto patrocinado pela Transpetro, via Lei Rouanet, e conta com apoio da Prefeitura de Tucano.

Durante a passagem pela Bahia, o ator de 92 anos, 74 deles dedicados à atuação, revisitou lugares simbólicos de sua trajetória. Ao lado do filho, Pedro, ele esteve na praça de Caldas do Jorro, onde posou para fotos e aproveitou para mergulhar nas famosas águas termais, que chegam a 48 graus e são reconhecidas por suas propriedades terapêuticas.

Pedro Bastos com o pai Othon por Cristina Granato/Divulgação
Pedro Bastos com o pai Othon e a produtora Bianca De Felippes por Cristina Granato/Divulgação
Othon Bastos e Marta Paret por Cristina Granato/Divulgação
Marcus Vinicius de Moraes e Othon Bastos, na praça Ana Oliveira por Cristina Granato/Divulgação
O artista Edmilson Santana, que critou uma escultura para o ator, com Othon Bastos por Cristina Granato/Divulgação
Fãs de Othon Bastor no Complexo Educadional de Tucano por Cristina Granato/Divulgação
Othos Bastos e o vice-prefeito de Tucano Robson Ferreira por Cristina Granato/Divulgação
Ator fazendo a barba com o barbeiro Zito por Cristina Granato/Divulgação
Othon Bastos e o locutor Gil Santos, da Rádio Tucano FM por Cristina Granato/Divulgação
Othon Bastos aproveitou com filho visita a Tucano por Cristina Granato/Divulgaç!ao
Cartaz da peça de Othon na entrada da cidade por Cristina Granato/Divulgação
Escultura do Corisco, em homenagem a Othon, feita pelo artista Edmilson Santana por Cristina Granato/Divulgação
O espetáculo escrito e dirigido por Flávio Marinho já foi visto por cerca de 80 mil pessoas em 200 apresentações, passando por mais de 20 cidades do país e agora chega a Tucano, cidade de 50 mil habitantes. 

A rotina da turnê vem sendo registrada há um ano e meio pela diretora Pietra Baraldi para um documentário sobre a trajetória de Othon, segundo a revista Veja.

