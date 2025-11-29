Aos 92 anos, ator Othon Bastos volta à cidade natal na Bahia para apresentação gratuita

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 29 de novembro de 2025 às 13:16
Em meio à turnê do monólogo “Não me entrego, não!”, o ator Othon Bastos fez uma parada especial em Tucano, na Bahia, sua cidade natal, onde sobe ao palco neste domingo (30). A apresentação, que acontece a partir das 19h na Praça da Matriz, de graça, integra um projeto patrocinado pela Transpetro, via Lei Rouanet, e conta com apoio da Prefeitura de Tucano.
Durante a passagem pela Bahia, o ator de 92 anos, 74 deles dedicados à atuação, revisitou lugares simbólicos de sua trajetória. Ao lado do filho, Pedro, ele esteve na praça de Caldas do Jorro, onde posou para fotos e aproveitou para mergulhar nas famosas águas termais, que chegam a 48 graus e são reconhecidas por suas propriedades terapêuticas.
Othon Bastos volta a Tucano, na Bahia
O espetáculo escrito e dirigido por Flávio Marinho já foi visto por cerca de 80 mil pessoas em 200 apresentações, passando por mais de 20 cidades do país e agora chega a Tucano, cidade de 50 mil habitantes.
A rotina da turnê vem sendo registrada há um ano e meio pela diretora Pietra Baraldi para um documentário sobre a trajetória de Othon, segundo a revista Veja.