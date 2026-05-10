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Memória de Sonia Robatto ganha as telas em documentário de Hewelin Fernandes no Cine Glauber Rocha

A jornalista e diretora apresenta "O Avesso da Atriz", fruto de imersão no acervo do Teatro Vila Velha; exibição acontece nesta terça-feira (12).

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 10 de maio de 2026 às 21:03

"Desvendar Sonia Robatto é mergulhar nos alicerces do Teatro Vila Velha. No filme 'O Avesso da Atriz', a diretora Hewelin Fernandes resgata a trajetória da mulher que transformou paixão em patrimônio cultural da Bahia. Crédito: DIVULGAÇÃO

O palco e a história de uma das fundadoras do Teatro Vila Velha são o ponto central do novo trabalho da jornalista e diretora Hewelin Fernandes. Como parte do programa “Provocações Abertas”, Hewelin mergulhou durante quatro meses nos arquivos e registros do Centro de Pesquisa e Memória do Vila para dar vida ao curta-metragem “O Avesso da Atriz - Sônia Robatto”.

A obra reconstrói a trajetória singular de Sônia Robatto — artista, escritora e figura fundamental na gênese do Vila — revelando não apenas sua importância técnica e dramatúrgica, mas a paixão visceral que dedicou ao teatro baiano.

Agenda de lançamento

O público poderá conferir o resultado desta pesquisa audiovisual na terça-feira, 12 de maio, em uma sessão especial

  • O quê: Exibição do filme “O Avesso da Atriz - Sônia Robatto” (Direção: Hewelin Fernandes) e do documentário “Nós, Por Exemplo…” (Direção: Lucas Fróes).
  • Quando: 12 de maio, às 19h.
  • Onde: Cine Glauber Rocha (Praça Castro Alves).
  • Ingressos: Entrada gratuita (mediante inscrição via formulário online ou lista institucional).

O processo criativo

Selecionada entre 40 propostas em uma chamada pública, Hewelin Fernandes desenvolveu o filme sob a curadoria de Ana Dumas, Gil Maciel e Thiago Romero, com supervisão artística de Marcio Meirelles. A produção integra o projeto TEMPO, que busca disseminar o vasto patrimônio documental do Teatro Vila Velha e promover a inclusão social através da arte. Além do cinema, o programa "Provocações Abertas" ocupa outros espaços culturais da Vitória e do Corredor da Vitória, como o Museu de Arte da Bahia e o Goethe-Institut, apresentando publicações digitais, performances e artes visuais que revisitam as décadas de resistência e vanguarda do teatro mais icônico da Bahia.

Garanta seu convite através do formulário:https://forms.gle/EMEXuaEkxrhgXfaA9

https://forms.gle/EMEXuaEkxrhgXfaA9 até 28/04/2026

Tags:

Cinema

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