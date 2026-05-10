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Como é a mansão de luxo de Sônia Bridi no Rio, que tem energia solar, reaproveitamento de água e fica em área reservada

Repórter do Fantástico mostrou residência cercada pela natureza e revelou soluções sustentáveis adotadas no imóvel de alto padrão

Carol Neves

Publicado em 10 de maio de 2026 às 07:55

Mansão de Sonia Bridi Crédito: Reprodução

Acostumada a viajar o mundo em reportagens sobre crises ambientais e mudanças climáticas, Sônia Bridi levou para dentro de casa os mesmos princípios que costuma abordar na televisão. A jornalista do Fantástico vive em uma mansão cercada pela natureza no estado do Rio de Janeiro e transformou o imóvel em um exemplo de sustentabilidade aplicada ao dia a dia.

O público conheceu detalhes da residência quando a repórter participou do Casa GNT, atração em que abriu as portas da propriedade e mostrou como o espaço foi planejado para unir conforto, sofisticação e redução de impactos ambientais.

A casa foi construída com foco em soluções que diminuem o consumo de energia e favorecem a integração com o ambiente natural. A iluminação natural ocupa papel central no projeto, assim como a ventilação cruzada, criada para reduzir a necessidade de ar-condicionado durante boa parte do dia.

Jornalista Sônia Bridi mostrou mansão de luxo ecológica 1 de 17

As áreas internas foram conectadas ao espaço externo por meio de grandes janelas de vidro, permitindo que a paisagem ao redor faça parte da rotina da casa. Jardins preservados e espaços abertos reforçam o clima de refúgio longe da correria urbana.

Entre os recursos adotados no imóvel estão sistemas de reaproveitamento da água da chuva, mecanismos voltados para eficiência energética e painéis solares usados na geração de eletricidade. As escolhas também ajudam no conforto térmico da residência e reduzem gastos com manutenção.

A decoração segue a mesma proposta de integração com a natureza. Materiais naturais, tons claros e ambientes amplos criam uma atmosfera discreta e sofisticada, distante da ideia tradicional de ostentação ligada a mansões milionárias.

A localização reservada da propriedade também garante mais privacidade para a jornalista, que há décadas mantém uma rotina intensa de viagens, gravações e coberturas especiais no Brasil e no exterior.