Como é a mansão de luxo de Sônia Bridi no Rio, que tem energia solar, reaproveitamento de água e fica em área reservada

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Carol Neves
Publicado em 10 de maio de 2026 às 07:55
Acostumada a viajar o mundo em reportagens sobre crises ambientais e mudanças climáticas, Sônia Bridi levou para dentro de casa os mesmos princípios que costuma abordar na televisão. A jornalista do Fantástico vive em uma mansão cercada pela natureza no estado do Rio de Janeiro e transformou o imóvel em um exemplo de sustentabilidade aplicada ao dia a dia.
O público conheceu detalhes da residência quando a repórter participou do Casa GNT, atração em que abriu as portas da propriedade e mostrou como o espaço foi planejado para unir conforto, sofisticação e redução de impactos ambientais.
A casa foi construída com foco em soluções que diminuem o consumo de energia e favorecem a integração com o ambiente natural. A iluminação natural ocupa papel central no projeto, assim como a ventilação cruzada, criada para reduzir a necessidade de ar-condicionado durante boa parte do dia.
Jornalista Sônia Bridi mostrou mansão de luxo ecológica
As áreas internas foram conectadas ao espaço externo por meio de grandes janelas de vidro, permitindo que a paisagem ao redor faça parte da rotina da casa. Jardins preservados e espaços abertos reforçam o clima de refúgio longe da correria urbana.
Entre os recursos adotados no imóvel estão sistemas de reaproveitamento da água da chuva, mecanismos voltados para eficiência energética e painéis solares usados na geração de eletricidade. As escolhas também ajudam no conforto térmico da residência e reduzem gastos com manutenção.
A decoração segue a mesma proposta de integração com a natureza. Materiais naturais, tons claros e ambientes amplos criam uma atmosfera discreta e sofisticada, distante da ideia tradicional de ostentação ligada a mansões milionárias.
A localização reservada da propriedade também garante mais privacidade para a jornalista, que há décadas mantém uma rotina intensa de viagens, gravações e coberturas especiais no Brasil e no exterior.
Mais do que uma residência de luxo, a casa de Sônia Bridi acabou se tornando uma extensão de sua trajetória profissional. Conhecida pelas reportagens voltadas às questões ambientais, ela decidiu aplicar no cotidiano soluções sustentáveis que dialogam diretamente com os temas abordados em seu trabalho.