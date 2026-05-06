LITERATURA

Maio literário: 43 novos livros que chegam em maio e merecem sua atenção

Há retornos de autoras do dark romance e atual rainha do suspense contemporâneo, Freida McFadden

Thais Borges

Publicado em 6 de maio de 2026 às 14:49

Conheça 50 livros de não ficção para ler em 2026 Crédito: Pexels

O mês de maio chegou com a promessa de destaques para fãs de livros de suspense e dark romance no Brasil. Entre os principais títulos lançados pelas editoras no país, esses são alguns dos gêneros com alguns dos títulos mais esperados, a exemplo da nova obra da rainha do suspense contemporâneo, Freida McFadden - A ex (Arqueiro) - e de nomes como Brynne Weaver, St. Abby e Rina Kent e J. T. Geissinger no dark romance.

Mas pode preparar a estante também para a chegada de novos livros de romantasia, como A ascensão dos Lobos e Magia oculta, além de novidades de autoras como Lynn Painter no romance contemporâneo. Na literatura nacional, há também novas obras de Mariana Salomão Carrara e Victor Bonini.