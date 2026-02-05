LITERATURA

Amor sombrio em alta: 14 livros de dark romance para curar a ressaca literária

Subgênero do romance tradicional se tornou popular no Brasil, inclusive com o livro mais lido no Kindle em 2025

Thais Borges

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 06:00

Amor sombrio em alta: 14 livros de dark romance para curar a ressaca literária

Esqueça aqueles romances do tipo ‘água com açúcar’. Aqui, o amor é abordado a partir de temas sombrios e até moralmente ambíguos. Com personagens que poderiam ser considerados vilões em muitas obras, o dark romance - ou romance dark, se preferir - é um subgênero do romance tradicional que só cresce no Brasil e no mundo.

No mês passado, a Amazon divulgou que Desenfreados, um dark romance brasileiro da autora Kelly M., foi o livro de ficção mais lido do país no Kindle, que calcula tanto aqueles livros no leitor digital da marca quanto no aplicativo homônimo. Para quem quer experimentar ou conhecer mais de um dos gêneros mais populares da ficção, separamos 15 indicações com títulos nacionais e estrangeiros.