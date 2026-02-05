Acesse sua conta
Amor sombrio em alta: 14 livros de dark romance para curar a ressaca literária

Subgênero do romance tradicional se tornou popular no Brasil, inclusive com o livro mais lido no Kindle em 2025

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 06:00

Amor sombrio em alta: 14 livros de dark romance para curar a ressaca literária
Amor sombrio em alta: 14 livros de dark romance para curar a ressaca literária Crédito: Pexels

Esqueça aqueles romances do tipo ‘água com açúcar’. Aqui, o amor é abordado a partir de temas sombrios e até moralmente ambíguos. Com personagens que poderiam ser considerados vilões em muitas obras, o dark romance - ou romance dark, se preferir - é um subgênero do romance tradicional que só cresce no Brasil e no mundo.

No mês passado, a Amazon divulgou que Desenfreados, um dark romance brasileiro da autora Kelly M., foi o livro de ficção mais lido do país no Kindle, que calcula tanto aqueles livros no leitor digital da marca quanto no aplicativo homônimo. Para quem quer experimentar ou conhecer mais de um dos gêneros mais populares da ficção, separamos 15 indicações com títulos nacionais e estrangeiros.

Conheça 14 livros de dark romance

Desenfreados, de Kelly M. (Fruto Proibido). Ryen Rodríguez sempre foi apaixonada pelo melhor amigo de seu irmão mais velho, a quem dedicava seus suspiros desde que se entendia por gente. Até que uma tragédia acontece, tão grande ao ponto de fazer o mundo de Ryen ruir bem diante dos seus olhos, não deixando nada para contar história. Sendo quatro anos mais velho que Ryen, Kellan Royal sempre se manteve distante da garota por questões óbvias. Quieto, irônico e com fortes traços de sociopatia, a única forma de manter a garota longe, era tratá-la com a mais cruel indiferença. por Reprodução
Corrupt, de Penelope Douglas (The Gift Dark). Erika: Sempre me disseram que os sonhos eram os desejos do nosso coração. Meus pesadelos, no entanto, acabaram se tornando minha obsessão. O nome dele é Michael Crist. O irmão mais velho do meu namorado se parece com aquele tipo de filme de terror, onde você cobre o rosto com as mãos, mas espia por entre os dedos. Ele é lindo, forte, e totalmente assustador. Sendo uma estrela do basquete profissional, assim como foi no time da faculdade, ele estava mais preocupado com a sujeira em sua sola de sapato do que comigo. por Reprodução
Judas, de Larissa Abreu. Ele é um padre; Ela é uma freira recém-formada. Ele é sádico. Ela uma masoquista. E o pecado lhes dá as boas-vindas. Pode um santo revelar-se verdadeira a face do mal? Jezebel Salerno acaba de fazer seus votos de pobreza, castidade e obediência quando é transferida um antigo Monastério isolado nas montanhas de Pavia, na Lombardia, para tentar a oportunidade de ser transferida para uma grande Catedral Itáliana. Sua tutela é entregue ao Padre Daemon DeMarco, um homem rude, intolerante e que cerca a jovem noviça em seu lugar favorito: seu inferno particular, quando o Padre que ficaria originalmente responsável por ela, morre. por Reprodução
Meu Romeu sombrio, de L. J. Shen e Parker S. Huntington (Harlequin). Uma jovem socialite cujas únicas preocupações eram escolher o próximo evento social e falar com o noivo ausente uma vez por mês, Dallas Townsend de repente se vê presa a outro noivo, tudo por causa de um beijo clandestino um pouco quente demais. por Reprodução
Criaturas cruéis, de J. T. Geissinger (Rocco). Há cinco anos, um dia antes do casamento de Natalie, seu noivo desapareceu sem deixar pistas. Só restou um vestido branco que nunca será usado, um coração partido e um milhão de perguntas sem respostas. Já acostumada a conviver com o próprio trauma, Natalie tem certeza de que não é mais capaz de sentir nada por ninguém. Até que um homem misterioso chega à cidade. por Reprodução
Cutelo e corvo, de Brynne Weaver (Arqueiro). Quando um encontro casual desperta um vínculo improvável entre os assassinos e rivais Sloane e Rowan, eles constroem algo aparentemente impossível: uma amizade de duas almas sombrias que por acaso gostam de matar outros serial killers. Ela leva os olhos das vítimas como troféus, e ele é um chef de cozinha que, nas horas vagas, atua como o assassino conhecido como Açougueiro de Boston. Percorrendo o país todo, essa dupla institui uma competição particular de sangue e sofrimento que acontece anualmente e os coloca frente a frente com os monstros mais perigosos dos Estados Unidos. por Reprodução
Deus da Malícia, de Rina Kent (Inside Books). Killian Carson é frio, calculista, implacável ― e desenvolveu uma obsessão por Glyndon que pode ser a ruína de ambos. Ele é um predador oculto sob uma fachada de charme sofisticado. Manipulador e feroz, sua inteligência e carisma enganam a todos ― menos Glyndon. Ela enxerga o verdadeiro psicopata por trás da máscara. Sua mente diz para fugir, mas uma parte secreta dela sabe: monstros sempre caçam… e talvez ela esteja querendo ser alcançada. por Reprodução
Bad Prince, de Zoe X. Scarlet Wright não tem mais dúvidas sobre o quão solitário alguém pode ser, nem quanto de ódio pode carregar em cada célula. Seu corpo vibra, se alimenta e vive cada segundo dos seus dias na base do mais puro ódio e da mágoa mais profunda. Ela odeia Conrad Prince, e se odeia ainda mais por não conseguir expulsá-lo de seu sistema, mesmo depois de tanto tempo. Na adolescência, ele foi sua maior cobiça, agora, quase adulta, ela acredita fielmente que ele foi o maior e mais maldito erro do percurso. por Reprodução
Carnificina, de Emma Grey. Veronika Romanski foi moldada com um único objetivo: matar homens poderosos. Seu próximo alvo é o chefe do Cartel Colombiano, Alejandro De La Cruz. O homem sempre teve tudo ao seu alcance, até a mulher vinte anos mais nova chegar, com seu jeito cínico e perverso, para acordar seus demônios adormecidos em um jogo perigoso e doentio regado de sedução. Segredos perturbadores, um passado traumático e pecados sem perdão serão encontrados dentro da Catedral, que erguida sobre as ruínas de uma antiga igreja, é onde tudo de ruim, maldito, desumano e cruel poderia existir e sair das mãos da família De La Cruz. por Reprodução
Assombrando Adeline, de H. D. Carlton (Cabana Vermelha). A Manipuladora. Posso manipular as emoções de qualquer um que me permita. Vou te machucar, te fazer rir, te fazer chorar e suspirar. Mas minhas palavras não o afetam. Sobretudo quando eu imploro para ele ir embora. Ele está sempre ali, observando e esperando. E eu nunca consigo desviar o olhar. Não quando o que eu quero é que ele se aproxime. por Reprodução
My dark heart (Meu Coração Sombrio), de Alice Bacivani. Ayla Rosecrow tem uma mente quebrada. Diagnosticada com um quadro de esquizofrenia, ela não confiava suficientemente em si mesma, pelas vezes em que viu o que não estava realmente lá, e escutou o que ninguém mais escutava. Depois de decidir sair da sua cidade natal, ir para Nova York parecia ser o lugar ideal para recomeçar sua vida, já que ali ninguém conheceria sua história, nem os fantasmas que a assombravam. Então, quando começa a se sentir observada, Ayla pensa que é apenas mais uma das paranoias de sua cabeça. Até o dia em que ela o vê: Uma figura alta, escondida pelas sombras, parada do outro lado da rua, em frente a janela do seu novo apartamento, observando-a. O medo faz cada membro do seu corpo congelar e o terror de ter alguém ali – mesmo que soubesse que não era real – a apossa, ainda que a figura tenha ficado apenas lá, olhando-a, e ela encarando-o de volta. por Reprodução
Dark Hunter, de Diana Novak. Eu, Sasha Snow, queria desaparecer. Parar de sentir, de chorar e sofrer. Minha vida estava por um fio, imersa na dor, nas correntes gélidas de uma relação abusiva. Achei que dinheiro era tudo que eu precisava. Poderia salvar minha mãe e pagar minhas dívidas; encontrar uma carteira perdida com muitos dólares e um bilhete de loteria premiado em uma fatídica noite me fez sorrir, como há muito tempo não sorria, mas eu estava despencando de um penhasco direto nos braços de um mafioso cruel. por Reprodução
Obsessão sangria, de S. M. Silveira. Cinco anos após sobreviver ao Degolador de Grimvel, Cassie Kane retorna à sua cidade natal. Mas sua chegada reacende um ciclo de terror: o assassino volta à matança e, desta vez, parece ter o objetivo crucial de provocá-la. Deixando recados em cadáveres, presentes misteriosos à sua porta e uma trilha de sangue em seu caminho. Determinada a capturá-lo, a investigadora mergulha de cabeça na caçada, apenas para descobrir que está tão obcecada pelo Degolador quanto ele por ela. Os dois iniciam um jogo mortal de gato e rato, onde desejo e perigo se intensificam a cada encontro, satisfazendo uma fome insaciável que jamais sentiram antes. por Reprodução
Little Stranger: meu céu, meu inferno, de Leigh Rivers. Ela o traiu, e agora ele quer vingança contra a irmã adotiva que se tornou sua obsessão proibida no segundo em que colocou os olhos nela. Depois que ela o manda para a prisão por anos, ele está livre e pronto para assombrá-la. por Reprodução
