Shopping promove pré-Carnaval com Tio Paulinho para toda a família

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Thais Borges
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 10:23
Para quem está em busca de outras opções de pré-Carnaval, neste fim de semana, o Shopping Paralela promove a 16ª edição do Paralela Folia, evento tradicional do centro de compras. Tanto no sábado (7) quanto no domingo (8), a festa pretende encantar os pequenos e os adultos.
Comandada por Tio Paulinho, o Paralela Folia faz parte do projeto Viva o Verão Paralela e transforma o shopping em um verdadeiro Carnaval infantil. A programação começa às 16h, na Praça de Eventos I, e inclui desfiles animados, fantasias criativas, brincadeiras e muita interação em um clima alegre e familiar.
Com Tio Paulinho, shopping promove evento de pré-Carnaval para crianças e adultos
Da Praça de Eventos I, que fica na entrada principal do shopping, sairá o cortejo, que segue pelos corredores do shopping.
Serviço
Paralela Folia com Tio Paulinho - Gratuito
Data: 7 e 8 de fevereiro
Horário: a partir das 16h
Concentração: Praça de Eventos I, na entrada principal do Shopping Paralela
Funcionamento Carnaval 2026 - Shopping Paralela
12 e 13/02 (quinta e sexta-feira): das 9h às 22h
14/02 (sábado): das 9h às 20h
15 e 16/02 (domingo e segunda-feira): funcionam Praça de Alimentação, restaurantes e quiosques de alimentação das 10h às 20h
17/02 (terça-feira): das 12h às 20h
18/02 (quarta-feira): das 12h às 22h
Cinema segue com programação normal de funcionamento, assim com o Hiper Ideal, que possui horários diferenciados.