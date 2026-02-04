Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Shopping promove pré-Carnaval com Tio Paulinho para toda a família

É a 16ª edição do evento, que acontece tanto no sábado (7) quanto no domingo (8)

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 10:23

Com Tio Paulinho, shopping promove evento de pré-Carnaval para crianças e adultos
Com Tio Paulinho, Shopping Paralela promove evento de pré-Carnaval para crianças e adultos Crédito: Divulgação

Para quem está em busca de outras opções de pré-Carnaval, neste fim de semana, o Shopping Paralela promove a 16ª edição do Paralela Folia, evento tradicional do centro de compras. Tanto no sábado (7) quanto no domingo (8), a festa pretende encantar os pequenos e os adultos.

Comandada por Tio Paulinho, o Paralela Folia faz parte do projeto Viva o Verão Paralela e transforma o shopping em um verdadeiro Carnaval infantil. A programação começa às 16h, na Praça de Eventos I, e inclui desfiles animados, fantasias criativas, brincadeiras e muita interação em um clima alegre e familiar.

Com Tio Paulinho, shopping promove evento de pré-Carnaval para crianças e adultos

Com Tio Paulinho, Shopping Paralela promove evento de pré-Carnaval para crianças e adultos por Divulgação
Com Tio Paulinho, Shopping Paralela promove evento de pré-Carnaval para crianças e adultos por Divulgação
Crianças brincam Carnaval por Marina Silva/Arquivo CORREIO
1 de 3
Com Tio Paulinho, Shopping Paralela promove evento de pré-Carnaval para crianças e adultos por Divulgação

Da Praça de Eventos I, que fica na entrada principal do shopping, sairá o cortejo, que segue pelos corredores do shopping.

Serviço

Paralela Folia com Tio Paulinho - Gratuito

Data: 7 e 8 de fevereiro

Horário: a partir das 16h

Concentração: Praça de Eventos I, na entrada principal do Shopping Paralela

Funcionamento Carnaval 2026 - Shopping Paralela

12 e 13/02 (quinta e sexta-feira): das 9h às 22h

14/02 (sábado): das 9h às 20h

15 e 16/02 (domingo e segunda-feira): funcionam Praça de Alimentação, restaurantes e quiosques de alimentação das 10h às 20h

17/02 (terça-feira): das 12h às 20h

18/02 (quarta-feira): das 12h às 22h

Cinema segue com programação normal de funcionamento, assim com o Hiper Ideal, que possui horários diferenciados.

Mais recentes

Imagem - Escada 'bambeando' e telhado em risco: Faculdade de Medicina da Ufba não foi incluída no Novo PAC

Escada 'bambeando' e telhado em risco: Faculdade de Medicina da Ufba não foi incluída no Novo PAC
Imagem - 'Nosso prédio precisa de socorro': diretor da Faculdade de Medicina da Bahia denuncia risco na estrutura

'Nosso prédio precisa de socorro': diretor da Faculdade de Medicina da Bahia denuncia risco na estrutura
Imagem - Programa capacita mulheres para a indústria e oferece 160 vagas com auxílio financeiro

Programa capacita mulheres para a indústria e oferece 160 vagas com auxílio financeiro

MAIS LIDAS

Imagem - Onde está Feijão? Xodó do Bahia agora é titular de clube europeu
01

Onde está Feijão? Xodó do Bahia agora é titular de clube europeu

Imagem - Panela de pressão é coisa do passado: a moda agora é cozinhar com panela elétrica multiuso
02

Panela de pressão é coisa do passado: a moda agora é cozinhar com panela elétrica multiuso

Imagem - Universo envia alívio e respostas financeiras para 3 signos ainda esta semana (3 de fevereiro)
03

Universo envia alívio e respostas financeiras para 3 signos ainda esta semana (3 de fevereiro)

Imagem - 'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar
04

'É o maior do mundo': arqueólogos revelam descoberta de navio medieval no fundo do mar