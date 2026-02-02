CARREIRA

Programa capacita mulheres para a indústria e oferece 160 vagas com auxílio financeiro

Projeto DisseMina oferece bolsas integrais; inscrições de 2 a 20 de fevereiro para moradoras de Jacobina e região

Thais Borges

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 12:46

Jacobina Mineração e instituto lançam programa de capacitação para mulheres na indústria Crédito: Divulgação

A Jacobina Mineração e o Instituto Pan American Silver, em parceria com o Centro de Especialização Técnica (Cetec), acabaram de lançar o DisseMina, um projeto de diversidade e inclusão voltado à qualificação de mulheres para atuação no setor industrial. Com foco em ampliar o acesso feminino a formações em áreas historicamente ocupadas por homens, serão oferecidas 160 bolsas de estudo integrais, além de auxílio financeiro mensal de R$ 250.

A iniciativa é direcionada a moradoras de Jacobina e de outros municípios da região. As inscrições começam nesta segunda-feira (2) e seguem até o próximo dia 20, pelo site www.cetec-ba.com.br.

O programa tem, como objetivo, fortalecer a participação feminina e ampliar oportunidades no mercado de trabalho industrial, contribuindo para a formação de mão de obra qualificada para diferentes segmentos produtivos. Quatro cursos de capacitação profissional são contemplados pelo edital: Inspetora de Sondagem, Operadora de Equipamentos Pesados, Eletricista de Equipamentos Móveis e Mecânica de Instalações Industriais, com 40 vagas cada.

A formação de cada um tem duração de seis meses, com carga horária total de 200 horas. Previstas para terem início no dia 9 de março, as atividades serão realizadas presencialmente no Cetec – Unidade Colégio Caxo, no centro de Jacobina, com transmissão ao vivo para mulheres chefes de família que não tenham com quem deixar seus filhos. No cronograma, ainda há encontros quinzenais nas noites de sextas-feira e, aos sábados, durante o dia, seguindo o calendário a ser divulgado.

Para estimular a permanência das participantes e reduzir barreiras logísticas e sociais, há um auxílio mensal de R$250 ao longo de todo o período do curso, por meio de cartão multibenefícios. O valor é condicionado à frequência mínima de 75% da carga horária mensal.

Além da formação técnica, o DisseMina também contempla ações estruturadas de desenvolvimento de competências psicossociais, com oficinas temáticas, rodas de conversa e atendimentos individualizados. As atividades terão foco no fortalecimento de habilidades como comunicação, autoconfiança, gestão emocional, relações interpessoais e protagonismo, promovendo uma formação integral alinhada às exigências do mundo do trabalho.

Para participar, é preciso ser mulher e ter pelo menos 18 anos, com ensino médio completo, e morar em Jacobina ou cidades adjacentes. O processo seletivo prioriza chefes de família, candidatas com baixa qualificação profissional e moradoras das comunidades do entorno. A lista de classificadas será divulgada no dia 23 de fevereiro.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail cetec@cetec-ba.com.br ou pelo telefone (74) 99926-9999.

Serviço – DisseMina

O que é: Projeto de capacitação profissional para mulheres atuarem em diferentes áreas do setor industrial, com 160 bolsas integrais e auxílio mensal de R$ 250

Realização: Jacobina Mineração e Instituto Pan American Silver em parceria com o CETEC

Público: Mulheres a partir de 18 anos, com ensino médio completo, residentes em Jacobina ou cidades vizinhas

Cursos: Inspetora de Sondagem, Operadora de Equipamentos Pesados, Eletricista de Equipamentos Móveis e Mecânica de Instalações Industriais

Duração: 6 meses (200 horas), com início em 9 de março de 2026

Local: CETEC – Unidade Colégio Caxo, em Jacobina. Aulas presenciais e transmitidas ao vivo

Inscrições gratuitas: 2 a 20 de fevereiro de 2026, pelo site cetec-ba.com.br