Além do Rio Vermelho, comunidade mantém tradição de oferendas a Iemanjá há 47 anos

Thais Borges
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 12:21
Além da festa tradicional no Rio Vermelho, o dia de Iemanjá tem entregas de presentes em outros pontos das praias de Salvador. Uma das mais tradicionais, da comunidade da Gamboa de Baixo, deve entregar sua oferenda nesta segunda-feira (2), a partir das 15h.
A comunidade tem sua própria celebração há 47 anos, com o objetivo de agradecer pelo pescado na localidade, que é justamente um território pesqueiro.
Comunidade da Gamboa de Baixo faz sua oferenda a Iemanjá ha 47 anos
“Iemanjá é orixá da prosperidade, elo entre pescadores, ancestralidade e candomblé. Mesmo quem diz não acreditar acredita, porque o mar ensina”, diz a presidenta da Associação de Moradores da Gamboa e Ekedi do Terreiro Ilê Oba Adinilá, Ana Caminha.
A comunidade da Gamboa de Baixo tem, como uma de suas lutas, o reconhecimento enquanto território pesqueiro tradicional e a efetivação da Zona Especial de Interesse Social (Zeis) 5.