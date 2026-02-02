DEVOÇÃO

Além do Rio Vermelho, comunidade mantém tradição de oferendas a Iemanjá há 47 anos

Nesta segunda-feira (2), a previsão de saída do presente é às 15h

Thais Borges

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 12:21

Comunidade da Gamboa de Baixo faz sua oferenda a Iemanjá ha 47 anos Crédito: Divulgação

Além da festa tradicional no Rio Vermelho, o dia de Iemanjá tem entregas de presentes em outros pontos das praias de Salvador. Uma das mais tradicionais, da comunidade da Gamboa de Baixo, deve entregar sua oferenda nesta segunda-feira (2), a partir das 15h.

A comunidade tem sua própria celebração há 47 anos, com o objetivo de agradecer pelo pescado na localidade, que é justamente um território pesqueiro.

“Iemanjá é orixá da prosperidade, elo entre pescadores, ancestralidade e candomblé. Mesmo quem diz não acreditar acredita, porque o mar ensina”, diz a presidenta da Associação de Moradores da Gamboa e Ekedi do Terreiro Ilê Oba Adinilá, Ana Caminha.