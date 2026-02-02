Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Além do Rio Vermelho, comunidade mantém tradição de oferendas a Iemanjá há 47 anos

Nesta segunda-feira (2), a previsão de saída do presente é às 15h

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 12:21

Comunidade da Gamboa de Baixo faz sua oferenda a Iemanjá ha 47 anos
Comunidade da Gamboa de Baixo faz sua oferenda a Iemanjá ha 47 anos Crédito: Divulgação

Além da festa tradicional no Rio Vermelho, o dia de Iemanjá tem entregas de presentes em outros pontos das praias de Salvador. Uma das mais tradicionais, da comunidade da Gamboa de Baixo, deve entregar sua oferenda nesta segunda-feira (2), a partir das 15h.

A comunidade tem sua própria celebração há 47 anos, com o objetivo de agradecer pelo pescado na localidade, que é justamente um território pesqueiro.

Comunidade da Gamboa de Baixo faz sua oferenda a Iemanjá ha 47 anos

Comunidade da Gamboa de Baixo faz sua oferenda a Iemanjá ha 47 anos por Divulgação
Comunidade da Gamboa de Baixo faz sua oferenda a Iemanjá ha 47 anos por Divulgação
Comunidade da Gamboa de Baixo faz sua oferenda a Iemanjá ha 47 anos por Divulgação
Comunidade da Gamboa de Baixo faz sua oferenda a Iemanjá ha 47 anos por Divulgação
Comunidade da Gamboa de Baixo faz sua oferenda a Iemanjá ha 47 anos por Divulgação
1 de 5
Comunidade da Gamboa de Baixo faz sua oferenda a Iemanjá ha 47 anos por Divulgação

“Iemanjá é orixá da prosperidade, elo entre pescadores, ancestralidade e candomblé. Mesmo quem diz não acreditar acredita, porque o mar ensina”, diz a presidenta da Associação de Moradores da Gamboa e Ekedi do Terreiro Ilê Oba Adinilá, Ana Caminha.

A comunidade da Gamboa de Baixo tem, como uma de suas lutas, o reconhecimento enquanto território pesqueiro tradicional e a efetivação da Zona Especial de Interesse Social (Zeis) 5.

Mais recentes

Imagem - Programa capacita mulheres para a indústria e oferece 160 vagas com auxílio financeiro

Programa capacita mulheres para a indústria e oferece 160 vagas com auxílio financeiro
Imagem - Após alegar problema técnico, Inema não divulga boletim sobre a situação das praias

Após alegar problema técnico, Inema não divulga boletim sobre a situação das praias
Imagem - O que pode levar para a Festa de Iemanjá? Evento conta com postos de abordagem

O que pode levar para a Festa de Iemanjá? Evento conta com postos de abordagem

MAIS LIDAS

Imagem - Influenciador brasileiro que fazia elogios a Trump é preso pelo ICE nos Estados Unidos
01

Influenciador brasileiro que fazia elogios a Trump é preso pelo ICE nos Estados Unidos

Imagem - Como é a mansão de Rayssa Leal, com pista de skate no quintal e presença de marcas
02

Como é a mansão de Rayssa Leal, com pista de skate no quintal e presença de marcas

Imagem - Pesquisadores encontram ninho com filhote de maior águia do planeta
03

Pesquisadores encontram ninho com filhote de maior águia do planeta

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas
04

Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas