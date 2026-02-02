VERÃO

Após alegar problema técnico, Inema não divulga boletim sobre a situação das praias

O problema acontece pouco mais de uma semana após apenas uma praia de Salvador ter sido considerada própria para banho

Thais Borges

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 11:59

Praia do Cantagalo, na Cidade Baixa, foi a única avaliada como própria para banho em Salvador Crédito: Maria Raquel Brito/CORREIO

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, responsável pelo monitoramento das condições de balneabilidade em Salvador e na Bahia, não divulgou o boletim que indica a qualidade das praias no estado.

Os documentos não estão mais disponíveis no site, onde podem ser acessados por qualquer pessoa. O aplicativo Vai Dar Praia, indicado por eles para smartphones, também não mostra mais os boletins. O órgão afirmou estar passando por problemas técnicos. De acordo com a assessoria de comunicação do Inema, o sistema que exibe os resultados está passando por instabilidade. Não há prazo oficial para retorno dos dados.

O problema acontece pouco mais de uma semana após a constatação de que apenas uma praia em Salvador foi considerada própria para banho. No último dia 23 de janeiro, uma reportagem do CORREIO mostrou que, dos 38 pontos analisados pelo órgão, apenas um - a praia de Cantagalo - foi aprovado para banho.

Em todo o estado, mais de 110 praias foram consideradas impróprias para banho. Segundo o site do Inema, a Rede Amostral de Monitoramento no estado é composta por 147 pontos , distribuídos em toda a costa. No Litoral Norte, na semana passada, apenas dois dos 25 pontos balneáveis estavam em condições de uso para banho de mar.

Qualidade das praias

A água do mar é considerada própria para banho quando, em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas nas cinco semanas anteriores, no mesmo local, apresentarem, no máximo, 800 bactérias Escherichia coli (que causa infecções urinárias e gastroenterites) por 100 ml. Elas são as principais representantes do grupo dos coliformes fecais.

À reportagem, na semana passada, o Inema informou que, nas últimas cinco semanas de avaliação, houve um aumento significativo do uso recreacional das praias em função do prolongamento dos feriados de Natal e Ano Novo. “Esse cenário, aliado à ocorrência de chuvas ocasionais em Salvador e na Região Metropolitana, favoreceu o carreamento de material orgânico para rios, lagoas e para o mar, impactando negativamente a qualidade das águas”.