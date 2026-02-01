ASTROLOGIA

Universo envia clareza e novas perspectivas para 3 signos; veja quem tem uma virada poderosa hoje (1 de fevereiro)

Signos descobrem que o aprendizado e a espiritualidade são os caminhos para o sucesso

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 22:22

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Se você sente sede de aprender algo novo, hoje o céu está ao seu lado. Escorpião, sua mente está aberta para grandes aprendizados. Seja através de um livro, um curso online ou uma viagem curta, o desejo de aventura com propósito renovará seu otimismo. Atividades que elevam sua vibração são seus melhores remédios neste início de mês.



Para os Librianos, a visão estratégica está aguçada. É um dia excelente para estudar novas formas de gerir sua carreira ou até mesmo aprender a delegar melhor suas funções. O conhecimento técnico somado à sua diplomacia será a sua fórmula de sucesso para fevereiro. Não pare de buscar novas referências.

Virgem, o seu networking informal hoje pode ser uma grande escola. Em conversas descontraídas com amigos que você admira, surgirão ideias e conhecimentos que você não encontraria em manuais. Mantenha os ouvidos atentos. A expansão que você busca começa com a humildade de entender que sempre há algo novo para aprender com o outro.

