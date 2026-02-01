CASAS DOS JOGADORES

Como é a mansão de Lucas Paquetá, com chopeira, totó e campinho particular

Imóvel na Barra da Tijuca foi construído para os pais do atleta e reúne lazer completo, ambientes amplos e clima de casa de praia

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 15:00

Lucas Paquetá construiu mansão para os pais Crédito: Reprodução/Instagram

Novo reforço do Flamengo, Lucas Paquetá mantém no Rio de Janeiro uma mansão de alto padrão localizada em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca. O imóvel chama atenção pela estrutura voltada ao lazer e pelo estilo clean, pensado para receber amigos e familiares com conforto e privacidade.

A casa conta com piscina ampla integrada à área externa, além de um espaço gourmet completo, ideal para confraternizações. Um dos destaques do imóvel é o campinho de futebol particular, que reforça o perfil esportivo da residência e funciona como área de diversão e treino informal.

Na parte interna, a mansão aposta em ambientes espaçosos e bem iluminados. A escada curvilínea se destaca como um dos elementos centrais da arquitetura, conectando os pavimentos de forma elegante e valorizando o pé-direito alto. A decoração segue uma paleta de tons neutros, com móveis modernos e acabamento sofisticado.

O imóvel também conta com áreas de convivência pensadas para o dia a dia, como sala de estar integrada à área externa e espaços de lazer que remetem ao clima de casa de praia. Itens como chopeira, mesa de jogos e áreas abertas reforçam o caráter descontraído do local.

Construída originalmente para os pais do jogador, a mansão se tornou um dos refúgios de Paquetá quando está no Brasil. Discreta por fora, mas completa por dentro, a residência reflete o estilo do atleta: conforto, funcionalidade e foco em momentos de descanso longe da rotina intensa do futebol europeu.