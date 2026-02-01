Como é a mansão de Lucas Paquetá, com chopeira, totó e campinho particular

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 15:00
Novo reforço do Flamengo, Lucas Paquetá mantém no Rio de Janeiro uma mansão de alto padrão localizada em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca. O imóvel chama atenção pela estrutura voltada ao lazer e pelo estilo clean, pensado para receber amigos e familiares com conforto e privacidade.
A casa conta com piscina ampla integrada à área externa, além de um espaço gourmet completo, ideal para confraternizações. Um dos destaques do imóvel é o campinho de futebol particular, que reforça o perfil esportivo da residência e funciona como área de diversão e treino informal.
Lucas Paquetá
Na parte interna, a mansão aposta em ambientes espaçosos e bem iluminados. A escada curvilínea se destaca como um dos elementos centrais da arquitetura, conectando os pavimentos de forma elegante e valorizando o pé-direito alto. A decoração segue uma paleta de tons neutros, com móveis modernos e acabamento sofisticado.
O imóvel também conta com áreas de convivência pensadas para o dia a dia, como sala de estar integrada à área externa e espaços de lazer que remetem ao clima de casa de praia. Itens como chopeira, mesa de jogos e áreas abertas reforçam o caráter descontraído do local.
Construída originalmente para os pais do jogador, a mansão se tornou um dos refúgios de Paquetá quando está no Brasil. Discreta por fora, mas completa por dentro, a residência reflete o estilo do atleta: conforto, funcionalidade e foco em momentos de descanso longe da rotina intensa do futebol europeu.
Após semanas de negociações, o Flamengo chegou a um acordo com o West Ham na quarta-feira (28). Cria da Gávea, o meia de 28 anos retorna ao rubro-negro carioca oito anos depois de deixar a equipe, com contrato de cinco anos. A negociação entrou para a história como a mais cara do futebol brasileiro, com o Rubro-Negro desembolsando 42 milhões de euros, cerca de R$ 260 milhões.