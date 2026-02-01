Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como é a mansão de Lucas Paquetá, com chopeira, totó e campinho particular

Imóvel na Barra da Tijuca foi construído para os pais do atleta e reúne lazer completo, ambientes amplos e clima de casa de praia

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 15:00

Lucas Paquetá construiu mansão para os pais
Lucas Paquetá construiu mansão para os pais Crédito: Reprodução/Instagram

Novo reforço do Flamengo, Lucas Paquetá mantém no Rio de Janeiro uma mansão de alto padrão localizada em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca. O imóvel chama atenção pela estrutura voltada ao lazer e pelo estilo clean, pensado para receber amigos e familiares com conforto e privacidade.

A casa conta com piscina ampla integrada à área externa, além de um espaço gourmet completo, ideal para confraternizações. Um dos destaques do imóvel é o campinho de futebol particular, que reforça o perfil esportivo da residência e funciona como área de diversão e treino informal.

Lucas Paquetá

Lucas Paquetá construiu mansão para os pais por Studio Lucio Nocito/ instagram
Lucas Paquetá construiu mansão para os pais por Studio Lucio Nocito/ instagram
Lucas Paquetá construiu mansão para os pais por Studio Lucio Nocito/ instagram
Lucas Paquetá construiu mansão para os pais por Studio Lucio Nocito/ instagram
Lucas Paquetá construiu mansão para os pais, Cris Tolentino e Marcelo de Lima por Reprodução
Lucas Paquetá construiu mansão para os pais por Studio Lucio Nocito/ instagram
Lucas Paquetá construiu mansão para os pais por Studio Lucio Nocito/ instagram
Lucas Paquetá construiu mansão para os pais por Studio Lucio Nocito/ instagram
Lucas Paquetá construiu mansão para os pais por Studio Lucio Nocito/ instagram
Lucas Paquetá construiu mansão para os pais por Studio Lucio Nocito/ instagram
Lucas Paquetá construiu mansão para os pais por Studio Lucio Nocito/ instagram
Lucas Paquetá construiu mansão para os pais por Studio Lucio Nocito/ instagram
Lucas Paquetá construiu mansão para os pais por Studio Lucio Nocito/ instagram
O casal Maria Eduarda Fournier e Lucas Paquetá por Reprodução/Instagram
Lucas Paquetá construiu mansão para os pais por Reprodução/Instagram
Lucas Paquetá construiu mansão para os pais por Studio Lucio Nocito/ instagram
Lucas Paquetá construiu mansão para os pais por Studio Lucio Nocito/ instagram
1 de 17
Lucas Paquetá construiu mansão para os pais por Studio Lucio Nocito/ instagram

Na parte interna, a mansão aposta em ambientes espaçosos e bem iluminados. A escada curvilínea se destaca como um dos elementos centrais da arquitetura, conectando os pavimentos de forma elegante e valorizando o pé-direito alto. A decoração segue uma paleta de tons neutros, com móveis modernos e acabamento sofisticado.

O imóvel também conta com áreas de convivência pensadas para o dia a dia, como sala de estar integrada à área externa e espaços de lazer que remetem ao clima de casa de praia. Itens como chopeira, mesa de jogos e áreas abertas reforçam o caráter descontraído do local.

Construída originalmente para os pais do jogador, a mansão se tornou um dos refúgios de Paquetá quando está no Brasil. Discreta por fora, mas completa por dentro, a residência reflete o estilo do atleta: conforto, funcionalidade e foco em momentos de descanso longe da rotina intensa do futebol europeu.

Após semanas de negociações, o Flamengo chegou a um acordo com o West Ham na quarta-feira (28). Cria da Gávea, o meia de 28 anos retorna ao rubro-negro carioca oito anos depois de deixar a equipe, com contrato de cinco anos. A negociação entrou para a história como a mais cara do futebol brasileiro, com o Rubro-Negro desembolsando 42 milhões de euros, cerca de R$ 260 milhões.

Tags:

rio de Janeiro Mansão Flamengo Paquetá Lucas Paquetá

Mais recentes

Imagem - Estratégia e Sucesso: O que seu signo deve planejar hoje para lucrar em fevereiro (1 de fevereiro)

Estratégia e Sucesso: O que seu signo deve planejar hoje para lucrar em fevereiro (1 de fevereiro)
Imagem - A capital brasileira que conseguiu reduzir calor extremo ao plantar mais de 1 milhão de árvores

A capital brasileira que conseguiu reduzir calor extremo ao plantar mais de 1 milhão de árvores
Imagem - Fevereiro muda tudo no amor e Leão, Virgem e mais 3 signos sentem uma virada nos relacionamentos

Fevereiro muda tudo no amor e Leão, Virgem e mais 3 signos sentem uma virada nos relacionamentos

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas
01

Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas

Imagem - História inusitada: Julio foi padrinho no casamento da amiga e acabou virando o marido
02

História inusitada: Julio foi padrinho no casamento da amiga e acabou virando o marido

Imagem - Como é a mansão de Rayssa Leal, com pista de skate no quintal e presença de marcas
03

Como é a mansão de Rayssa Leal, com pista de skate no quintal e presença de marcas

Imagem - Pesquisadores encontram ninho com filhote de maior águia do planeta
04

Pesquisadores encontram ninho com filhote de maior águia do planeta