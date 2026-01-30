Acesse sua conta
Ex-Vitória, Alerrandro volta ao Brasil para jogar por rival do Leão na Série A

Atacante terminou o ano de 2024 como artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Vitória

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 17:31

Alerrandro marcou o primeiro gol do Leão
Alerrandro marcou o primeiro gol do Leão Crédito: Victor Ferreira/E.C. Vitória

O atacante Alerrandro, ex-artilheiro do Vitória, foi anunciado nesta sexta-feira (20) pelo Internacional para defender o clube na atual temporada. O jogador foi emprestado pelo CSKA Moscou até dezembro de 2026. O Colorado, inclusive, tem em contrato uma cláusula de obrigação de compra em caso de metas batidas.

Contratado pelo CSKA em fevereiro do ano passado, após se destacar pelo Vitória, Alerrandro não conseguiu repetir na Rússia o mesmo rendimento que teve no futebol brasileiro. Em 26 partidas pela equipe de Moscou, marcou apenas dois gols.

Relembre a passagem de Alerrandro pelo Vitória

Já com a camisa do Vitória, em 2024, o atacante viveu o melhor momento da carreira. Foram 52 jogos, 21 gols e sete assistências, além da artilharia do Campeonato Brasileiro, com 15 gols, ao lado de Yuri Alberto.

O desempenho chamou a atenção do mercado internacional, e, após o fim do empréstimo junto ao Red Bull Bragantino, o Leão da Barra tentou mantê-lo em definitivo, mas o jogador acabou negociado com o CSKA.

