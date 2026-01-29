Acesse sua conta
Somente 45% dos gols do Vitória marcados sob o comando de Jair Ventura saíram com bola rolando

11 dos 20 gols marcados com o atual treinador do Vitória aconteceram a partir de escanteios, faltas e pênaltis

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 19:28

Vitória x Remo - 1ª rodada do Campeonato Brasileiro
Gol de Kayzer contra o Remo aconteceu após cobrança de escanteio Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após 17 anos, o Vitória enfim voltou a vencer na estreia do Campeonato Brasileiro. Na noite da última quarta-feira (28), os rubro-negros superaram o Remo no Barradão por 2x0 de confirmaram os três pontos. Com o primeiro gol marcado pelo Leão na partida, o time reforçou a bola parada como característica forte do trabalho de Jair Ventura à frente do clube, já que somente 45% dos gols marcados sob o comando do treinador saíram com bola rolando.

O primeiro tempo até começou bem, mas o Vitória foi caindo de desempenho e viu o Remo tomando o controle da partida. Ofensivamente, a noite poderia não ser inspirada, mas Renato Kayzer voltou do intervalo abrindo o placar no Barradão após cobrança de escanteio de Erick. Esse movimento pode parecer até sorte, mas a realidade é que o Leão investe nas jogadas de bola parada para surpreender os adversários.

Antes da partida contra a equipe paraense iniciar, o elenco rubro-negro treinou jogadas de bolas paradas no gramado do Barradão. Nessas cobranças, inclusive, era Erick um dos homens que se posicionaram para efetuar os cruzamentos. Desde que Jair Ventura chegou ao Vitória, em meados da temporada passada, essa se tornou uma rotina. Até agora, o clube conta com 17 jogos do técnico à frente do time, sendo 20 gols marcados no período.

O Vitória já balançou as redes em sete oportunidades a partir de faltas ou de escanteios, o que representa uma porcentagem de 35% do total de gols marcados pela equipe. Considerando as cobranças de pênalti, soma-se mais quatro tentos anotados para a conta. Ou seja, o Leão balançou as redes com bola rolando somente nove vezes, o que mostra um ponto fraco da equipe.

Em relação às penalidades cobradas pelo time rubro-negro, o Vitória contou com quatro oportunidades. Contra Santos, Bahia, Mirassol e Juazeirense, Renato Kayzer e Matheuzinho fizeram dois gols cada para o Leão. Quatro dos 11 gols do clube de bola parada surgiram a partir de cobranças de escanteio, enquanto outros três iniciaram em faltas. Esses sete tentos anotados nessas duas modalidades renderam diretamente nove pontos ao Rubro-negro.

Quem se destaca como cobrador oficial das bolas paradas é o atacante espanhol Aitor Cantalapiedra. O camisa 17 foi o responsável por iniciar a jogada em quatro lances que terminaram em gol. Contra Cruzeiro e Vasco, o jogador contribuiu diretamente com assistências para Willian Oliveira e Lucas Halter. Também contra o Cruzmaltino, cobrou a falta que terminou no gol de Raúl Cáceres. A mesma situação ocorreu diante do Mirassol.

Além do espanhol, o volante Ronald, o meia Matheuzinho e o atacante Erick foram outros atletas que cobraram lances de bola parada que terminaram em gol, com um lance para cada. O camisa 10 e o 33 conseguiram assistências contra Internacional e Remo, respectivamente. Já a cobrança de escanteio de Ronald passou por desvio de Lucas Halter antes de chegar em Zé Marcos, autor do gol contra a equipe cearense.

Com a bola parada como força para a temporada, o próximo compromisso do Vitória com Jair Ventura no comando acontece somente na próxima quarta-feira (4), quando encara o Palmeiras na Arena Barueri, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes, o Leão enfrenta o Barcelona de Ilhéus, pelo Baianão, no domingo (1). A equipe continua sendo treinada por Rodrigo Chagas no estadual, no entanto.

