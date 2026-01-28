SÓ FELICIDADE

'Foi uma vitória tranquila', destaca Jair Ventura após superar o Remo na estreia da Série A

Técnico rubro-negro também revelou que jogadores do time principal devem jogar contra o Barcelona de Ilhéus

Alan Pinheiro

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 22:20

Vitória x Remo - 1ª rodada do Campeonato Brasileiro Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Na estreia do Campeonato Brasileiro, o Vitória recebeu o Remo no Barradão e venceu por 2x0 dentro de casa, com gols de Renato Kayzer e Gabriel Baralhas. Após o final da partida, o técnico Jair Ventura concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do estádio e comemorou o resultado, lembrando que o último triunfo na estreia aconteceu em 2009, contra o Athletico-PR.

"No primeiro tempo, estávamos um pouco ansiosos. O Matheuzinho teve chance para fazer o gol. Tivemos o controle do jogo, foram sete finalizações no gol. O Gabriel não fez nenhuma grande defesa. Foi uma vitória tranquila contra um adversário que subiu, mas que sabíamos que ia ser difícil", analisou o treinador.

"Tem muitos atletas ainda chegando. A gente tem o Martínez, o Pedro [Henrique], o Marinho. Estamos buscando algumas peças também, mas o início de campeonato é isso. Sabemos também que, se fosse fácil, a gente não estaria 17 anos sem vencer na estreia. Conseguimos quebrar esse tabu importante, esse grupo é merecedor disso tudo", complementou.

O Rubro-Negro baiano chegou pressionado para a estreia no Brasileirão pelo resultado negativo no Ba-Vi. Para dar uma resposta à torcida, o técnico Jair Ventura entrou em campo com apenas uma mudança na escalação titular da equipe. No lugar de Erick, o meia Matheuzinho assumiu a vaga na ponta direita.

O primeiro tempo até começou bem, mas o Vitória foi caindo de desempenho e viu o Remo tomando o controle da partida. Ofensivamente, a noite poderia não ser inspirada, mas Renato Kayzer voltou do intervalo abrindo o placar no Barradão. O time cresceu ainda mais e chegou ao segundo com Baralhas quando estava novamente dominando o jogo.

Parte da melhora do Leão na partida aconteceu pelas substituições realizadas pelo comandante rubro-negro, que revelou ter conversado com Erick para explicar o início do camisa 33 no banco. Além de elogiar o desempenho do jogador, que saiu de campo com duas assistências, o técnico do Vitória ampliou a análise positiva para todos que entraram ao decorrer do jogo.

"O banco de reservas hoje foi importantíssimo na nossa vitória. Muita gente não queria ver o Fabri nem pintadode ouro. Ele entra hoje e muda o jogo, junto com os demais. O Dudu entrou muito bem também. Mostra a força coletiva da nossa equipe, sem vaidade. Jogando, iniciando ou entrando depois. Entrando pouco, não entrando. A gente está pelo Vitória e isso é o espírito nosso do ano passado que a gente conseguiu construir. Graças a Deus, as coisas vão dando certo. Lógico que, no último jogo, a gente não conseguiu o resultado, mas a gente tinha a convicção que estávamos no caminho certo", explicou.

Com o resultado, o Rubro-negro inicia a competição com três pontos. O próximo compromisso do clube acontece no próximo domingo (1), quando vai a Feira de Santana para enfrentar o Barcelona de Ilhéus, pelo Baianão. Já pela Série A, o Leão só volta a campo na próxima quarta-feira (4), quando encara o Palmeiras na Arena Barueri.

Questionado sobre a sequência do Vitória nos próximos dias, que vai ter três jogos em sequência jogando fora de casa, Jair Ventura revelou que o time do Campeonato Baiano deve ganhar reforços. Reforços que ainda não estrearam e outros atletas com baixa minutagem devem jogar no próximo final de semana.