Everton Ribeiro avalia estreia na Série A e grande começo de ano do Bahia: ‘No caminho certo’

Pedro Carreiro
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 22:51
O Bahia iniciou a Série A de 2026 da melhor forma possível e confirmou o grande momento vivido desde o começo da temporada. Na noite desta quarta-feira (28), o Esquadrão venceu o Corinthians por 2 a 1, de virada, na Vila Belmiro, em Santos, chegou ao sexto triunfo consecutivo no ano e manteve os 100% de aproveitamento em jogos oficiais.
Mesmo saindo atrás no placar logo nos primeiros minutos, com gol de Breno Bidon, o Tricolor mostrou maturidade para reagir ainda no primeiro tempo. A equipe equilibrou as ações, cresceu na partida e buscou a virada com um belo gol de Jean Lucas e um pênalti convertido com tranquilidade por Willian José.
Veja como foi Corinthians x Bahia, pela 1ª rodada da Série A
Na etapa final, o Corinthians pressionou, exigiu boas defesas do goleiro Ronaldo e tentou aproveitar a superioridade numérica após a expulsão de Michel Araújo, mas o Bahia soube se defender e segurou o resultado fora de casa.
Após a partida, Everton Ribeiro valorizou o resultado e destacou a importância do triunfo logo na rodada de abertura do Campeonato Brasileiro, especialmente pelas circunstâncias do jogo e pela força do adversário.
“Conseguir um triunfo logo na primeira rodada do Brasileiro é importante para a nossa sequência, para dar confiança e mostrar que estamos no caminho certo. Ainda tem muita água para rolar, mas precisamos manter os pés no chão e continuar trabalhando, fazendo mais para alcançar os nossos objetivos”, disse o capitão tricolor à transmissão do Premiere após a partida.
O camisa 10 também avaliou o início de temporada do Bahia, que já vinha embalado por cinco triunfos no Campeonato Baiano, o último deles contra o Vitória, em pleno Barradão, e ressaltou o planejamento adotado pelo clube para 2026.
“Acredito que o planejamento de manter uma base e reforçar em pontos pontuais nos deixa mais fortes para este ano. A gente sabe que precisava melhorar fora de casa, e acho que agora estamos mais combativos, mais experientes e querendo coisas grandes. Para conquistar coisas grandes, temos que fazer mais, e isso começa nos jogos fora de casa, contra uma grande equipe como o Corinthians”, destacou.
Com o bom início no Brasileirão, o Bahia agora muda o foco momentaneamente para o Campeonato Baiano. Neste domingo (1º), às 18h30, o Tricolor enfrenta o Porto-BA, na Arena Fonte Nova, pela sexta rodada da competição estadual, com uma equipe totalmente reserva e formada majoritariamente por jovens. O elenco principal volta a campo na quinta-feira (5), às 19h, novamente na Fonte Nova, diante do Fluminense, pela segunda rodada da Série A.