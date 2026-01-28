Acesse sua conta
Gringo ex-Bahia vive jejum de gols e má fase após sair do Esquadrão

Atacante uruguaio vive seca de cinco partidas sem marcar

  Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 19:32

Lucho tem atuado como centroavante no Bahia
Lucho é a contratação mais cara do futebo nordestino na história Crédito: Rafael Rodrigues/E.C. Bahia

Contratação mais cara da história do Bahia e do futebol nordestino, o atacante uruguaio Lucho Rodríguez atravessa um momento delicado desde que deixou o Esquadrão de Aço. Vendido ao Neom, da Arábia Saudita, em setembro de 2025, o centroavante ainda não conseguiu corresponder às expectativas criadas pelo alto investimento feito pelo clube árabe.

Desde que chegou ao futebol saudita, Lucho disputou 15 partidas, marcou apenas três gols e distribuiu duas assistências, além de ter sido expulso em uma ocasião. Os números são considerados modestos diante do valor pago e do status com o qual o jogador chegou. Para piorar, o uruguaio vive atualmente um jejum de cinco jogos sem balançar as redes, aumentando a pressão sobre seu desempenho.

Relembre a passagem de Lucho pelo Bahia

Lucho Rodríguez marcou dois gols contra o Retrô na Copa do Brasil por Letícia Martins/EC Bahia
Lucho em ação na derrota contra o Mirassol por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Lucho Rodríguez marcou o segundo gol do Bahia contra o Santos por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Lucho em entrevista coletiva por Letícia Martins/EC Bahia
Lucho tem atuado como centroavante no Bahia por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
Lucho tem atuado como centroavante no Bahia por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
Lucho tem atuado como centroavante no Bahia por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
Lucho celebra o gol que abriu o triunfo do Bahia sobre o Ceará na Fonte Nova por Letícia Martins/EC Bahia
Lucho comemora gol que abriu o placar para o Bahia contra o The Strongest por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Lucho foi um dos destaques do Bahia na goleada sobre o Colo Colo por Letícia Martins/EC Bahia
Autor de três gols, Lucho Rodríguez comemora triunfo do Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Lucho Bahia por Paula Fróes/CORREIO
1 de 12
Lucho Rodríguez marcou dois gols contra o Retrô na Copa do Brasil por Letícia Martins/EC Bahia

A negociação que tirou Lucho do Bahia foi histórica. O atacante foi vendido por 22 milhões de euros (cerca de R$ 139,3 milhões), sendo 20 milhões de euros pagos à vista e outros 2 milhões de euros atrelados a bônus por produtividade. O Tricolor ainda manteve 25% de uma venda futura, apostando em uma possível valorização do atleta.

O valor mais que dobrou o investimento feito pelo Bahia em julho de 2024, quando desembolsou 11 milhões de dólares para tirá-lo do Liverpool, do Uruguai, na maior compra já realizada por um clube do Nordeste.

Lucho chegou ao Bahia cercado de expectativa após ser um dos heróis do título mundial sub-20 do Uruguai, em 2023. Seu melhor momento com a camisa tricolor aconteceu em 2024, quando marcou gols decisivos, ajudou o clube a conquistar vaga na Libertadores e se firmou como titular.

No início de 2025, porém, o rendimento caiu de forma acentuada. O atacante enfrentou o maior jejum de sua passagem pelo clube, ficando 23 partidas sem marcar, o que culminou na perda de espaço na equipe. Ao todo, Lucho Rodríguez deixou o Bahia com 69 jogos, 20 gols e três assistências, além de participar das conquistas do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste de 2025.

