DEIXANDO A DESEJAR

Gringo ex-Bahia vive jejum de gols e má fase após sair do Esquadrão

Atacante uruguaio vive seca de cinco partidas sem marcar

Pedro Carreiro

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 19:32

Lucho é a contratação mais cara do futebo nordestino na história Crédito: Rafael Rodrigues/E.C. Bahia

Contratação mais cara da história do Bahia e do futebol nordestino, o atacante uruguaio Lucho Rodríguez atravessa um momento delicado desde que deixou o Esquadrão de Aço. Vendido ao Neom, da Arábia Saudita, em setembro de 2025, o centroavante ainda não conseguiu corresponder às expectativas criadas pelo alto investimento feito pelo clube árabe.

Desde que chegou ao futebol saudita, Lucho disputou 15 partidas, marcou apenas três gols e distribuiu duas assistências, além de ter sido expulso em uma ocasião. Os números são considerados modestos diante do valor pago e do status com o qual o jogador chegou. Para piorar, o uruguaio vive atualmente um jejum de cinco jogos sem balançar as redes, aumentando a pressão sobre seu desempenho.

A negociação que tirou Lucho do Bahia foi histórica. O atacante foi vendido por 22 milhões de euros (cerca de R$ 139,3 milhões), sendo 20 milhões de euros pagos à vista e outros 2 milhões de euros atrelados a bônus por produtividade. O Tricolor ainda manteve 25% de uma venda futura, apostando em uma possível valorização do atleta.

O valor mais que dobrou o investimento feito pelo Bahia em julho de 2024, quando desembolsou 11 milhões de dólares para tirá-lo do Liverpool, do Uruguai, na maior compra já realizada por um clube do Nordeste.

Lucho chegou ao Bahia cercado de expectativa após ser um dos heróis do título mundial sub-20 do Uruguai, em 2023. Seu melhor momento com a camisa tricolor aconteceu em 2024, quando marcou gols decisivos, ajudou o clube a conquistar vaga na Libertadores e se firmou como titular.