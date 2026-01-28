Corinthians x Bahia: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 16:00
Corinthians e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O Timão manda a partida fora da capital paulista por questões de segurança, já que no mesmo dia ocorre o confronto entre São Paulo e Flamengo no Morumbis. Confira onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.
A partida entre Corinthians e Bahia terá transmissão ao vivo pelo sportv (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).
O Corinthians chega embalado após a vitória por 1x0 sobre o Velo Clube e inicia sua campanha no Brasileirão 2026 buscando um desempenho mais sólido do que na temporada passada, quando terminou na 13ª colocação, com 47 pontos, garantindo vaga na fase de grupos da Copa Sul-Americana.
A equipe comandada por Dorival Júnior tem apenas uma baixa confirmada: o zagueiro Cacá, que segue em transição física. A principal novidade pode ser o atacante Memphis Depay, que ainda não estreou em 2026 e deve aparecer entre os relacionados.
O Bahia chega confiante após vencer o Vitória por 1 a 0 no Campeonato Baiano. O Tricolor inicia sua trajetória no Brasileirão 2026 depois de uma boa campanha na última edição da Série A, quando terminou na 7ª colocação, garantindo vaga nos playoffs da Copa Libertadores.
Para a estreia, o técnico Rogério Ceni contará com os retornos de Everton Ribeiro, Jean Lucas, David Duarte, Ramos Mingo e Nico Acevedo, que foram poupados no Ba-Vi já pensando no início do campeonato nacional. Em contrapartida, não terá à disposição os atacante Ruan Pablo e Sanabria, que se recuperam de lesão.
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho, Matheus Bidu; Raniele, André Carrillo, Breno Bidon; Kayke, Vitinho e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.
Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo, Luciano Juba; Nico Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.