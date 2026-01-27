Acesse sua conta
'Cheiro de lixo da p..': leitura labial revela provocação de jogadores do Bahia no Barradão

Especialista identifica falas de Rodrigo Nestor e Dell direcionadas à torcida do Vitória durante o clássico

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 08:15

Bahia e Vitória se enfrentaram no Barradão
Bahia e Vitória se enfrentaram no Barradão Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O triunfo do Bahia por 1 a 0 sobre o Vitória, no Barradão, pela quinta rodada do Campeonato Baiano, foi marcado não apenas pelo resultado que manteve o Tricolor com 100% e isolado na liderança, mas também por provocações captadas fora das quatro linhas.

Um especialista em leitura labial analisou imagens do clássico Ba-Vi realizado neste domingo (25) e apontou falas do meia Rodrigo Nestor e do atacante Dell em direção aos torcedores rubro-negros. O momento foi divulgado nas redes sociais por Velloso, conhecido por publicar interpretações de diálogos em partidas de futebol no Brasil e no exterior.

Ao ser substituído durante a partida, Rodrigo Nestor aparece fazendo um gesto com as mãos próximo ao nariz, sugerindo mau cheiro, enquanto profere a frase: "Cheiro de lixo da po*"**, provocação antiga dos tricolores em referência ao Barradão.

Já o jovem atacante Dell, autor do único gol do jogoa, protagonizou um bate-boca em tom descontraído com um torcedor que estava atrás do banco de reservas. Segundo a leitura labial, o jogador diz: "A minha? A sua? A sua é minha?", encerrando a discussão com um gesto de ‘fim de papo’ e um joinha. O torcedor, por sua vez, responde de forma agressiva: "Vai se f* menino"**.

Tags:

Ba-vi Ecbahia

