BAVI

'Cheiro de lixo da p..': leitura labial revela provocação de jogadores do Bahia no Barradão

Especialista identifica falas de Rodrigo Nestor e Dell direcionadas à torcida do Vitória durante o clássico

Carol Neves

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 08:15

Bahia e Vitória se enfrentaram no Barradão Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O triunfo do Bahia por 1 a 0 sobre o Vitória, no Barradão, pela quinta rodada do Campeonato Baiano, foi marcado não apenas pelo resultado que manteve o Tricolor com 100% e isolado na liderança, mas também por provocações captadas fora das quatro linhas.

Um especialista em leitura labial analisou imagens do clássico Ba-Vi realizado neste domingo (25) e apontou falas do meia Rodrigo Nestor e do atacante Dell em direção aos torcedores rubro-negros. O momento foi divulgado nas redes sociais por Velloso, conhecido por publicar interpretações de diálogos em partidas de futebol no Brasil e no exterior.

Bahia e Vitória se enfrentaram no Barradão 1 de 15

Ao ser substituído durante a partida, Rodrigo Nestor aparece fazendo um gesto com as mãos próximo ao nariz, sugerindo mau cheiro, enquanto profere a frase: "Cheiro de lixo da po*"**, provocação antiga dos tricolores em referência ao Barradão.