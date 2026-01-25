BAIANÃO

Com gol de Dell, Bahia supera Vitória e encerra jejum no Barradão

Gol do estreante em contra-ataque garante triunfo tricolor no primeiro clássico de 2026

Wendel de Novais

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 18:03

Bahia e Vitória se enfrentaram no Barradão Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Bahia conseguiu superar o Vitória por 1 a 0 no primeiro Ba-Vi do ano, na tarde deste domingo (25), no Barradão. Em um jogo muito disputado e com pouca criatividade de ambos os lados, o Esquadrão de Aço foi fatal em um contra-ataque puxado por Iago Borduchi, que terminou com gol de Dell, estreante em clássicos pelo clube.

Com o resultado, o Bahia pôs fim a um longo tabu, já que não vencia o Vitória no Barradão desde 1º de março de 2020, quando bateu o Rubro-Negro por 2 a 1. O Tricolor chegou aos 15 pontos e abriu vantagem na liderança do Campeonato Baiano. Já o Vitória permaneceu com seis pontos e corre o risco de perder a terceira colocação na tabela.

Bahia e Vitória se enfrentaram no Barradão 1 de 15

O JOGO

Os primeiros minutos da partida foram marcados por um cenário em que o Bahia tinha a posse de bola, enquanto o Vitória se fechava, marcando forte e sem permitir que o rival criasse perto da área do goleiro Gabriel. Nos primeiros 15 minutos, o jogo foi bem estudado. Com a bola, o Bahia trocava passes sem arriscar muito. O Vitória, por sua vez, marcava forte e esperava uma falha para roubar a bola e sair em velocidade para o ataque.

Foi assim que, aos 15 minutos, o Leão roubou a bola no campo de ataque. Erick foi rápido para lançar na área, e Aitor entrou no segundo pau para tentar marcar, mas não conseguiu alcançar a bola, na primeira jogada mais aguda do jogo. Os minutos seguintes foram marcados por uma inversão, com o Vitória passando a ter mais posse de bola e o Bahia aguardando mais recuado.

Apesar de circular bem a bola no meio-campo, os donos da casa optavam por lançamentos mais longos, que saíam sem muita precisão. Aos 22 minutos, no entanto, o Leão criou a primeira chance clara de gol. Após passe ruim de Caio Alexandre, Erick fez belo lançamento para Aitor, que levou à linha de fundo e cruzou para o próprio Erick cabecear forte para baixo e parar em uma grande defesa de Ronaldo.

Os dez minutos seguintes foram um resumo do início do jogo: muita disputa e pouca qualidade dos dois lados. Só aos 35 minutos o Bahia assustou pela primeira vez — e em dose tripla. Primeiro, Nestor bateu falta da entrada da área e a bola passou perto do travessão. No mesmo minuto, depois de o Vitória sair jogando mal, o Bahia colocou a bola na área e Dell entrou sozinho para finalizar, mas a bola explodiu no travessão.

Na sequência, a posse seguiu com o Bahia, e Caio Alexandre bateu forte, com a bola passando à direita do goleiro Gabriel. Depois do susto, o Bahia até tentou encaixar uma pressão, mas o Vitória esfriou o jogo e voltou a ter o controle da posse. A partida seguiu com muita disputa e os dois times encontrando dificuldades para criar boas oportunidades. O Leão, no entanto, conseguiu chegar em bolas paradas.

Aos 46 minutos, em jogada ensaiada no escanteio, a zaga do Bahia ficou perdida e Erick entrou sozinho no segundo pau, mas o toque saiu fraco e ele desperdiçou mais uma chance clara para os donos da casa. O Vitória até conseguiu encaixar uma sequência de jogadas ofensivas, pressionando o Bahia em cruzamentos, mas não venceu os duelos na área para abrir o placar.

Na volta para o segundo tempo, o equilíbrio do fim da primeira etapa se transformou em um domínio claro do Vitória, que passou a pressionar o Bahia no campo de ataque e criar boas chances. Aos 4 minutos, Kayzer apareceu na área para desviar de cabeça após cobrança de falta, e a bola explodiu no travessão. Nos minutos seguintes, o Leão seguiu pressionando e parecia mais próximo de abrir o placar.

No entanto, quando o Vitória apertava no campo ofensivo, o Tricolor conseguiu sair em boa bola lançada para Iago Borduchi, que recebeu livre, acelerou em direção à área e cruzou rasteiro para Dell, estreante em Ba-Vi, se jogar e finalizar para o gol, sem chances para Gabriel. Com o gol, o Bahia jogou um balde de água fria na pressão rubro-negra.

Ainda assim, o Leão seguiu com mais posse de bola, enquanto o Esquadrão ficou ainda mais postado, esperando oportunidades de contra-ataque. Sem conseguir criar pelo meio e com a bola no chão, o Vitória passou a apostar em cruzamentos, mas teve dificuldades para gerar chances claras diante da boa atuação do sistema defensivo do Bahia pelo alto.

Dessa forma, o jogo seguiu truncado até o fim e o Vitória não conseguiu superar a defesa do Bahia, que garantiu o bom resultado no primeiro Ba-Vi do ano.

FICHA TÉCNICA

Vitória 0 x 1 Bahia - 5ª rodada do Campeonato Baiano

Vitória: Gabriel Vasconcelos; Mateus Silva (Pablo Baianinho), Riccieli (Dudu), Camutanga (Neris), Zé Marcos e Ramon; Baralhas, Caíque Gonçalves, Aitor Cantalapiedra (Fabri) e Erick (Matheuzinho); Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Bahia: Ronaldo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Kanu e Iago Borduchi; Caio Alexandre, Erick e Nestor (Michel Araújo); Ademir (Erick Pulga), Cauly (Willian José) e Ruan Pablo (Dell) (Kike Oliveira). Técnico: Rogério Ceni.

Estádio: Barradão

Gol: Dell, aos 15 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos: Román Gómez, João Paulo e Gabriel Xavier (Bahia); Camutanga, Baralhas e Mateus Silva (Vitória).

Arbitragem: Wagner Francisco Silva Souza; assistentes: Luanderson Lima dos Santos e Daniella Coutinho Pinto; quarto árbitro: Emerson Souza Silva; analista de campo: Paulo de Tarso Bregalda Gussen.