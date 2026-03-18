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Greve nacional de caminhoneiros pode ocorrer até o fim da semana, diz associação

Anúncio foi feito pela Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores (Abrava)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Millena Marques

  • Estadão

Publicado em 18 de março de 2026 às 09:38

Pouco mais de 4% dos caminhoneiros têm menos de 30 anos no Brasil hoje
Pouco mais de 4% dos caminhoneiros têm menos de 30 anos no Brasil hoje Crédito: Shutterstock

Uma greve nacional de caminhoneiros pode acontecer até o final de semana, de acordo com presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores (Abrava), Wallace Landim, o Chorão. A declaração foi feito em meio aos rumores de paralisação.

Segundo Landim, a Abrava tem articulado com entidades estaduais para ampliar a adesão e alinhar uma eventual data única. "Pode acontecer até o fim de semana", disse à Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. A mobilização avançou após assembleia realizada na segunda-feira (16), no Porto de Santos, em São Paulo, que deliberou pela paralisação e reuniu lideranças de várias regiões do País.

Só 4% dos caminhoneiros têm menos de 30 anos no Brasil hoje

Jalber Rodrigues tem 38 anos e é caminhoneiro há duas décadas por Acervo pessoal
Márcio Santiago tem 47 anos e provavelmente é o último de muitas gerações da família a seguir como caminhoneiro. Os mais novos não querem a carreira por Acervo pessoal
Pouco mais de 4% dos caminhoneiros têm menos de 30 anos no Brasil hoje por Shutterstock
Antônio Lima vem de uma família de caminhoneiros, mas seus filhos não seguiram a profissão por Acervo pessoal
Jalber Rodrigues tem 38 anos e é caminhoneiro há duas décadas por Acervo pessoal
Marcos Oliveira tem 26 anos e é um dos poucos jovens que ainda ingressam na profissão de caminhoneiro por Acervo pessoal
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Jalber Rodrigues tem 38 anos e é caminhoneiro há duas décadas por Acervo pessoal

A decisão ocorre por causa do aumento nos preço do diesel. A escalada foi intensificada com a alta do petróleo no mercado internacional em meio ao conflito no Oriente Médio. "O transportador autônomo está pagando pra trabalhar, na realidade", disse o dirigente.

Na primeira semana de março, o preço médio do S-10 subiu mais de 7%, segundo levantamento do setor, e continuou avançando ao longo do mês, levando o combustível a patamares próximos de R$ 6,90 por litro em média nacional, conforme dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

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O movimento ocorre em um ambiente de forte volatilidade internacional, com o petróleo acima de US$ 100 o barril.A tentativa do governo federal de conter a alta, por meio de pacote anunciado em 12 de março, com redução de tributos e subvenção ao diesel, teve efeito limitado após o reajuste promovido pela Petrobras no dia seguinte. Mesmo com o aumento de 11,6% nas refinarias, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) aponta que o preço ainda permanece abaixo do mercado internacional, indicando risco de novas pressões.

No frete, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) atualizou na sexta-feira (13) a tabela de pisos mínimos, com reajustes de até 7%, após a alta de mais de 13% no diesel acionar o gatilho previsto na Lei nº 13.703/2018. Para Chorão, no entanto, a medida tem alcance limitado sem fiscalização efetiva. "Esta semana saiu um gatilho dentro da lei 703, e até hoje não tem fiscalização, não tem pessoal cumprindo", afirmou.Além da recomposição do frete, a categoria mantém demandas estruturais, como a implementação do travamento eletrônico da planilha de custo mínimo operacional e a isenção de pedágio para caminhões vazios.

"Numa situação de crise, a isenção do pedágio é mais importante do que você ter tirar o PIS/Cofins incidentes sobre o diesel", disse.Apesar de manter diálogo com o governo, o dirigente cobra medidas concretas. A Casa Civil entrou em contato com lideranças nesta semana, mas, segundo ele, não houve avanço suficiente.

"A gente precisa sair do diálogo de verdade e ir pra efetivação", afirmou.A estratégia inicial da categoria é evitar bloqueios de rodovias e priorizar a paralisação voluntária das atividades. "A ideia é conscientizar o transportador rodoviário pra que fique em casa, não carregue", disse Chorão. Ele não descarta, porém, a possibilidade de uma mudança de postura caso não haja resposta às reivindicações. "Se for colocada a data, aqueles que quiserem andar vão ficar em cima da rodovia."

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Brasil Economia

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