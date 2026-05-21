Escândalo em UBS: vigia é filmado em 'cena picante' dentro de unidade de saúde

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Carol Neves
Publicado em 21 de maio de 2026 às 08:04
Um vigia da Unidade Básica de Saúde (UBS) Eutalia de Paula, em Rodrigues Alves, no interior do Acre, foi afastado após a circulação de um vídeo em que ele aparece em um ato sexual com uma mulher dentro das dependências da unidade.
A gravação, com aproximadamente 15 minutos, se espalhou pelas redes sociais e ganhou grande repercussão na terça-feira (19), levando o caso ao conhecimento da administração municipal.
Cena foi filmada e vazou
No vídeo, o casal utiliza equipamentos e móveis da UBS, incluindo uma maca e até o ar-condicionado, durante o ato.
Diante da repercussão, a prefeitura informou que tomou providências imediatas assim que teve acesso ao conteúdo, determinando o afastamento do servidor e encaminhando o caso para análise jurídica. Um processo administrativo foi aberto para apuração dos fatos.
A Secretaria Municipal de Saúde também se manifestou e confirmou o afastamento. Segundo a pasta, o espaço onde a gravação teria ocorrido é uma sala de triagem, de acesso restrito ao vigia apenas para necessidades básicas, como uso de banheiro, água e guarda de pertences.
A gestão municipal afirmou ainda que está reforçando a segurança das unidades de saúde e implementando um sistema de videomonitoramento para evitar situações semelhantes.
Tanto a prefeitura quanto a secretaria divulgaram notas em que afirmam repudiar a conduta e reforçam o compromisso com ética, transparência e segurança no serviço público.