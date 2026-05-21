VAZOU

Escândalo em UBS: vigia é filmado em 'cena picante' dentro de unidade de saúde

Servidor acabou afastado

Carol Neves

Publicado em 21 de maio de 2026 às 08:04

Cena filmada vazou Crédito: Reprodução

Um vigia da Unidade Básica de Saúde (UBS) Eutalia de Paula, em Rodrigues Alves, no interior do Acre, foi afastado após a circulação de um vídeo em que ele aparece em um ato sexual com uma mulher dentro das dependências da unidade.

A gravação, com aproximadamente 15 minutos, se espalhou pelas redes sociais e ganhou grande repercussão na terça-feira (19), levando o caso ao conhecimento da administração municipal.

Cena foi filmada e vazou 1 de 3

No vídeo, o casal utiliza equipamentos e móveis da UBS, incluindo uma maca e até o ar-condicionado, durante o ato.

Diante da repercussão, a prefeitura informou que tomou providências imediatas assim que teve acesso ao conteúdo, determinando o afastamento do servidor e encaminhando o caso para análise jurídica. Um processo administrativo foi aberto para apuração dos fatos.

A Secretaria Municipal de Saúde também se manifestou e confirmou o afastamento. Segundo a pasta, o espaço onde a gravação teria ocorrido é uma sala de triagem, de acesso restrito ao vigia apenas para necessidades básicas, como uso de banheiro, água e guarda de pertences.

A gestão municipal afirmou ainda que está reforçando a segurança das unidades de saúde e implementando um sistema de videomonitoramento para evitar situações semelhantes.