Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Escândalo em UBS: vigia é filmado em 'cena picante' dentro de unidade de saúde

Servidor acabou afastado

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de maio de 2026 às 08:04

Cena filmada vazou
Cena filmada vazou Crédito: Reprodução

Um vigia da Unidade Básica de Saúde (UBS) Eutalia de Paula, em Rodrigues Alves, no interior do Acre, foi afastado após a circulação de um vídeo em que ele aparece em um ato sexual com uma mulher dentro das dependências da unidade.

A gravação, com aproximadamente 15 minutos, se espalhou pelas redes sociais e ganhou grande repercussão na terça-feira (19), levando o caso ao conhecimento da administração municipal.

Cena foi filmada e vazou

Vídeo mostra cena sexual dentro de unidade de saúde por Reprodução
Vídeo mostra cena sexual dentro de unidade de saúde por Reprodução
Vídeo mostra cena sexual dentro de unidade de saúde por Reprodução
1 de 3
Vídeo mostra cena sexual dentro de unidade de saúde por Reprodução

No vídeo, o casal utiliza equipamentos e móveis da UBS, incluindo uma maca e até o ar-condicionado, durante o ato.

Diante da repercussão, a prefeitura informou que tomou providências imediatas assim que teve acesso ao conteúdo, determinando o afastamento do servidor e encaminhando o caso para análise jurídica. Um processo administrativo foi aberto para apuração dos fatos.

A Secretaria Municipal de Saúde também se manifestou e confirmou o afastamento. Segundo a pasta, o espaço onde a gravação teria ocorrido é uma sala de triagem, de acesso restrito ao vigia apenas para necessidades básicas, como uso de banheiro, água e guarda de pertences.

A gestão municipal afirmou ainda que está reforçando a segurança das unidades de saúde e implementando um sistema de videomonitoramento para evitar situações semelhantes.

Tanto a prefeitura quanto a secretaria divulgaram notas em que afirmam repudiar a conduta e reforçam o compromisso com ética, transparência e segurança no serviço público.

Mais recentes

Imagem - Após prisão, defesa tenta liberar Deolane Bezerra para festa da filha

Após prisão, defesa tenta liberar Deolane Bezerra para festa da filha
Imagem - AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa desta quinta-feira (21)

AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa desta quinta-feira (21)
Imagem - Manteiga, queijo e iogurte estragados: mercados são notificados e donos podem pagar multa de até 38 mil

Manteiga, queijo e iogurte estragados: mercados são notificados e donos podem pagar multa de até 38 mil