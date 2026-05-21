CRIME

Suspeito de matar namorada por herança milionária levou outras mulheres ao apartamento da vítima após crime

Caso foi tratado inicialmente como suicídio, mas laudo apontou morte por asfixia

Wendel de Novais

Publicado em 21 de maio de 2026 às 08:30

Giovanna foi morta por namorado após receber herança Crédito: Reprodução

Adailton Martins Gomes, 45 anos, investigado pela morte da estudante Giovanna Neves Santana Rocha, 22, teria levado outras mulheres para o apartamento da jovem poucas semanas após o crime, de acordo com informações do O Tempo. A informação consta nas investigações da Polícia Civil de Minas Gerais sobre o caso, ocorrido em fevereiro deste ano, na Savassi, região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Ele foi preso na última sexta-feira (15), suspeito de matar a namorada e tentar simular um suicídio. Segundo informações divulgadas pelo jornal O Tempo, o comportamento do investigado após a morte da estudante passou a ser analisado pelos policiais e reforçou a suspeita de que ele tinha interesse nos bens deixados pela vítima.

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A polícia apura se o suspeito queria ter acesso ao patrimônio de Giovanna, que incluía um apartamento avaliado em cerca de R$ 900 mil e uma herança de aproximadamente R$ 200 mil. Conforme as investigações, mesmo mantendo um relacionamento de apenas quatro meses com a jovem, Adailton tentou formalizar uma união estável após a morte dela.

O caso aconteceu no dia 9 de fevereiro e, inicialmente, foi registrado como suicídio. Giovanna foi encontrada morta dentro do apartamento onde morava. No entanto, a linha de investigação mudou depois que o laudo de necropsia apontou que a estudante morreu por asfixia causada por sufocação direta.

De acordo com a Polícia Civil, Adailton ainda era casado oficialmente com a ex-esposa e tinha quatro filhos. Mesmo assim, após a morte da jovem, ele passou a procurar amigas da vítima e enviar mensagens e áudios tentando reforçar a versão de que os dois mantinham uma relação estável. Em alguns casos, segundo a investigação, as abordagens foram insistentes e chegaram a ser interpretadas como intimidação.

Os investigadores também identificaram que o suspeito teria transferido a conta de energia elétrica do imóvel para o nome dele poucos dias após o início do relacionamento. Além disso, ele teria procurado o advogado responsável pelos processos da herança de Giovanna para pedir que o profissional deixasse o caso.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Adailton deixou o prédio no dia da morte da estudante. O corpo foi encontrado horas depois por uma amiga de Giovanna, que decidiu ir até o apartamento após estranhar a falta de respostas às mensagens.

“Ele acabou, destruiu a vida dela. Acabou com os sonhos dela. Giovanna tinha sonhos, a Giovanna tinha futuro”, afirmou a amiga Ludmylla Aparecida Dias, em entrevista à TV Globo.